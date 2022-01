Vypadaly jí vlasy. Očkování? Zakázali jí. Šla si koupit klobouk... Zle dopadla

Když hovořila o omikronu, zmínila, že panují velké obavy z toho, že při současných nařízeních by mohl omikron ochromit společnost. „Protože pokud by pozitivně testovaní lidé i lidé po kontaktu museli do karantény, tak by se skutečně mohlo stát, že by zkolabovaly i základní služby. Takže se doba karantény zkrátila z deseti na sedm dní, pokud je negativní test, a na pět dní pro očkované nebo… no, nechci jít do detailů, protože je to neuvěřitelně složité a už nikdo asi neví, co má vlastně dělat. A do toho se čím dál víc začíná mluvit o švédském modelu, což dřív nebylo. Tedy všechno pustit a nechat omikron projít populací,“ zmínila dále Paletová.

V rozhovoru popsala mimo jiné i příběh onkologické pacientky po chemoterapii. Té prý lékaři nedoporučili třetí dávku vakcíny, čímž jí propadl covid pas, v němž měla jen dvě dávky. Když si šla koupit klobouk, protože jí vypadaly vlasy, měla problémy. „Ochranka ji nepustila dovnitř. Nakonec to vyřešila prodavačka, která všechny klobouky vynesla ven,“ popsala Paletová.