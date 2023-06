Vypadnou lidovci ze Sněmovny? Podívejte, co udělal Jurečka vlastním voličům. Rouček ukazuje na Moravu

EVROPAN LIBOR ROUČEK „Vzpomínám si na Václava Klause, jak říkal, že do deseti let Rakousko dohoníme. Bohužel.“ Bývalý místopředseda Evropské parlamentu, někdejší redaktor Hlasu Ameriky připomíná sociální i ekonomické rozdíly mezi evropskými státy a všímá si čilého cestovního ruchu. „Náš problém a chyba naší politiky! Jednostranná orientace na Tchaj-wan,“ vzkazuje. Přidává pár slov k lidovcům a jejich nejnovější výměně stráží na postu ministra zemědělství. „Zakládají si na tom, že jsou sociálně ohleduplná klidná síla. Jenže vláda moc sociálně ohleduplnou politiku nedělá,“ říká.

I při aktuální návštěvě Rakouska se neubránil srovnávání s Českou republikou. „Do Rakouska samozřejmě jezdím rád. Poskytlo mi asi před pětačtyřiceti lety azyl. Mohl jsem tam žít, studovat a pracovat. Rakousko byla a je země, kde se neplatí školné. To je jeden z důvodů, proč vždycky budu sociálním demokratem. Bylo to Rakousko, sociální stát, který mně umožnil vystudovat. V Americe bych si nemohl dovolit studovat, už tenkrát se tam platilo vysoké školné,“ zavzpomínal na začátek svého dnešního komentáře bývalý místopředseda Evropské parlamentu, někdejší mluvčí české vlády se zkušenostmi redaktora Hlasu Ameriky Libor Rouček. Do Rakouska se rád vrací a pozoruje, jak si vede ekonomicky i sociálně. „Velmi dobře. S Rakouskem byla Česká republika historicky spojená. Když skončila druhá světová válka, v Československu byla dvojnásobně vyšší životní úroveň než v Rakousku. Jak šel čas, předběhli nás,“ popisuje Rouček a připomíná, že od roku 1989 uběhlo více než třicet let. „Vzpomínám si na Václava Klause, jak říkal, že do deseti let Rakousko dohoníme, a bohužel. V Rakousku je průměrná mzda cca čtyři tisíce čtyři sta eur a kolik u nás? V životní úrovni a kvalitě života je jen tak nedohoníme,“ dodal.

Rouček: Solidnost je základ k úspěchům

Rouček poukazuje i na to, že do ostatních míst Evropy opět cestují turisté. „Do Rakouska se vracejí asijští čínští turisté. Tady bych upozornil, že do Vídně stejně jako do Mnichova létají. Bohužel, k nám ne. Chceme-li mít vůbec nějaká odvětví hospodářství, která porostou a turistika je jedno potenciální odvětví, mohli bychom se zamyslet nad tím, proč Číňané létají do Vídně, Mnichova a dalších západoevropských metropolí. Náš problém a chyba naší politiky! Jednostranná orientace na Tchaj-wan,“ osvětlil zásadně.

Nový ministr zajistí levnější potraviny? „Myslím si, že ne.“

Týden byl hodně pestrý na české politické dění. Dlouholetý politik KDU-ČSL Marek Výborný vystřídá na pozici ministra zemědělství Zdeňka Nekulu. „Máme strašně slabé zákony a slabé vymáhání zákonů na ochranu spotřebitele. Jinými slovy, co si může dovolit stát ve Francii, těžko si může dovolit u nás. Třicet let je propagovaný fetišismus trhu bez ohledu na to, jaké má dopady na spotřebitele,“ uvedl Rouček, který už před časem zveřejnil na své sociální síti tuto informaci: „Francouzský ministr financí Le Maire jednal se zástupci 75 potravinářských firem, které mají 80% podíl na francouzském trhu. Výsledek jednání je, že tyto firmy včetně nadnárodních koncernů jako je Unilever, sníží ceny na stovky druhů svých potravinářských výrobků.“

Měli bychom si i v tomto smyslu zamést před vlastním prahem. „Podívat se do vyspělejších zemí, jak je chráněn spotřebitel. V tomto případě v oblasti cenotvorby hlavně v základních produktech jako jsou potravinářské výrobky. Jestli na toto bude mít vliv výměna ministra zemědělství? Jsem velmi skeptický, myslím si, že ne,“ uvedl.

Když bude KDU-ČSL kandidovat s ODS, ztratí identitu

Rouček vnímá i politický aspekt. „Když se pozorně podíváme na KDU-ČSL, strana začíná mít obrovské problémy. Nevynikají, protože jsou lidovci součástí vládnoucí koalice. Průzkumy veřejného mínění ale této straně dávají pět procent a jde dolů. Za rok a půl vlády sledujeme už výměnu druhého jejich ministra,“ uvedl. Marek Výborný navíc není expert daného resortu. „Ukazuje to, že lidovci jsou vyprázdnění, nemají odborníky, kde by člověk předpokládal. Když je to strana venkova? Pro lidovce situace značí, že jejich budoucnost nebude tak růžová. Když jedete do oblastí střední až jižní Moravy, kde jsou nejsilnější, jejich voliči na tom nejsou sociálně zrovna nejlépe. Jestliže mají lidovci ministra práce a sociálních věcí, dalo by se předpokládat, že se bude zajímat o jejich problémy, a ne dělat něco, co jejich životy ještě zhorší. Ať jsou to nejrůznější škrty nebo důchodová reforma, která také postihne voliče a sympatizanty KDU-ČSL v předdůchodovém věku. Lidovci, chtějí-li přežít jako nezávislá strana, by se i nad tím mohli zamyslet. Jinak jim hrozí, že se sami nedostanou příště do parlamentu a když budou kandidovat společně s ODS, ztratí identitu více než nyní,“ dodal.

Lidovcům podle Roučka účast ve vládě v pětikoalici a ve vládě s ODS spíše škodí. „Zakládají si na tom, že jsou sociálně ohleduplná klidná síla. Jenže vláda moc sociálně ohleduplnou politiku nedělá. Narůstá deficit státních financí do astronomických výší a bude muset přistoupit na ještě restriktivnější politiku. Nebude to mít dopad na nejbohatší, což jsou voliči ODS a TOP 09, ale právě na voliče KDU-ČSL na venkově. Lidovci by si měli vyhodnotit, koho reprezentují a co od své politiky vlastně očekávají, aniž bych jim chtěl v něčem samozřejmě radit,“ podotýká.

Vliv oligarchů a srovnávací tabulky

„Itálie a Berlusconi byli dlouhou dobu dáváni za negativní vzor. Že mediální magnáti kontrolovali politický život? U nás se stalo něco podobného. Je v zájmu celé společnosti, aby byl vliv oligarchů co nejvíce zredukován. K tomu by měla sloužit změna zákona. Netýká se jen Andreje Babiše. Když chce někdo vlastnit média a když chce brát dotace? Ať je vlastní a bere dotace, ale zároveň ať existuje masivní konflikt a střet zájmů, že svým postavením, ať je to ve vládě nebo v parlamentu, může rozhodovat a ovlivňovat! Když má někdo obrovské peníze, kontroluje média, ovlivňuje politiku a může zásadním způsobem mluvit do ekonomiky, je to nezdravé, ať je to kdokoli. Rusko, Itálie jsou varovnými příklady. Proč Itálie neustále ekonomicky zaostává za Německem a za Francií?“ ptá se.

Socdemáci? Rouček: „Cesta je trnitá, dlouhá a náročná.“

Minulý víkend se uskutečnil sjezd ČSSD, kde byl potvrzen na pozici předsedy Michal Šmarda a mimo jiné změněn název na SOCDEM. „Podařilo se pokračovat v linii, kterou nastolilo současné vedení Michala Šmardy. Distancovat se od minulosti, konsolidovat stranu jak ekonomicky, tak organizačně a krok za krokem jít dopředu. Jako dobré vidím, že byl do vedení zvolen předseda Mladých sociálních demokratů Lukáš Ulrych,“ popsal Rouček.

Nepodařila se jediná věc. „Stanovy se schvalovaly druhý den v poledne, a to už delegáti odjížděli na východní Moravu nebo do jižních Čech. Přesto si myslím, že sjezd malým dílkem přispěl k tomu, aby šla strana trochu nahoru. Je to trnitá, dlouhá a náročná cesta,“ konstatoval.

Česká politická scéna se polarizovala mezi vládou pětikoalice a Andrejem Babišem. „Sociální demokracie se snaží o náročnou, ale velmi správnou pozici. Umístit se mezi tyto dva bloky. Tím, že je finančně i personálně oslabená, bude to těžké. A přesto si myslím, že část veřejnosti ocení, že bude existovat alternativa mezi dnešní asociální vládou a populistickým Andrejem Babišem, který akorát kritizuje. Sice mnohdy oprávněně, ale mnohdy nemá řešení. Když opět připomenu daně, ani Andrej Babiš, ani pětikoalice nechtějí majetkové daně a progresivní zdanění. SOCDEM je jediná reálná alternativa k tomu, aby byly veřejné finance ozdravěny a došlo k nějakému ekonomickému růstu,“ uzavírá dnešní komentář.

