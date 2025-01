Vypnout, zapnout. Horký víkend kolem TikToku má rozseknout Trump

V dubnu 2024 prezident Joe Biden podepsal zákon, který vyžaduje, aby čínská mateřská společnost aplikace TikTok, ByteDance, prodala aplikaci jinému než čínskému kupci, aby se vyhnula celostátnímu zákazu v USA. Zákon přišel v reakci na obavy o vazby ByteDance na čínskou vládu a možné zneužití osobních údajů amerických občanů.

Nejvyšší soud Spojených států amerických pak tento pátek zamítl argumenty, že by zákon zakazující TikTok porušoval zásady svobody projevu.

Stanice CNN informovala, že TikTok ve Spojených státech přestal fungovat v sobotu večer, dvě hodiny předtím, než měl jeho zákaz vstoupit v platnost. Uživatelé TikToku při otevření aplikace byli konfrontováni se zprávou: „Omlouváme se, TikTok není právě teď k dispozici. V USA byl přijat zákon zakazující aplikaci TikTok, což bohužel znamená, že TikTok prozatím nemůžete používat.“

Zvolený prezident Donald Trump nicméně už v sobotu v telefonickém hovoru pro NBC News uvedl, že po svém pondělním nástupu do funkce „s největší pravděpodobností“ udělí společnosti TikTok devadesátidenní odklad případného zákazu v USA.

„Myslím, že by to určitě byla možnost, kterou bychom zvážili. Prodloužení o devadesát dní je něco, co bude s největší pravděpodobností provedeno, protože je to vhodné. Víte, je to vhodné. Musíme se na to pečlivě podívat. Je to velmi velká situace,“ řekl Trump.

A tak v neděli TikTok oznámil, že obnovuje své služby pro uživatele ve Spojených státech, poté, co Trump avizoval na síti Truth Social, že vydá výkonné nařízení, které dá čínské mateřské společnosti TikToku, ByteDance, více času na nalezení schváleného kupce pro její americkou pobočku, než zákaz nabude plné účinnosti, informoval server AP News.

Společnost provozující TikTok v USA v příspěvku na X uvedla, že Trumpův příspěvek poskytl „potřebnou jasnost a ujištění našim poskytovatelům služeb, že nebudou čelit žádným sankcím za poskytování TikToku více než 170 milionům Američanů“.

„Je to silný postoj na obranu prvního dodatku a proti svévolné cenzuře. Budeme s prezidentem Trumpem spolupracovat na dlouhodobém řešení, které udrží TikTok ve Spojených státech,“ uvedla společnost. První dodatek Ústavy Spojených států amerických chrání několik základních svobod občanů, jako je právě svoboda slova.

STATEMENT FROM TIKTOK:



In agreement with our service providers, TikTok is in the process of restoring service. We thank President Trump for providing the necessary clarity and assurance to our service providers that they will face no penalties providing TikTok to over 170…