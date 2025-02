Vypovědět poslušnost. Filip Turek přímo z Ameriky předestřel budoucnost ČR

Filipe, že jste na konferenci CPAC jednal s Elonem Muskem a že vám Musk přijde sympatický, to víme. Nicméně, jak vážně Musk vnímá aktivity, které přes USAID a další součásti amerického státu prováděl bývalý americký establishment? Jak konkrétně může dále zasáhnout proti našim českým „vyživovaným“ neziskovkám, které rozhodně nesložily zbraně?

Jednoduše tak, že jim přestávají téci jakékoli peníze. A nejen těm českých, i když o těch byla samozřejmě také řeč. Bohužel Soros a EU se bude snažit o to víc. Pak už je potřeba na tom postavit národní vládu, která tento „pochod institucemi“ prostě zlikviduje. Byl to právě Elon Musk, kdo navrhnul prezidentu Trumpovi, aby zveřejnil příjemce peněz.

Krom poděkování Elonovi jsem měl tu možnost – z prvních řad mezi nejbližšími osobnostmi prezidenta – poslouchat výčet největších nesmyslů, které USAID financovalo. Bohužel česká média, která jsou často mezi příjemci, se tématu nechytají. Připomněl bych, že na zelenou propagandu politické neziskovky, které vedou kulturní válku proti normální společnosti, dostaly za posledních 5 let přes 5 miliard korun, a to jen ty české.

Uvidíme Elona Muska u nás v České republice?

Doufám, že jednoho dne ano, nicméně zatím považuji za zásadnější dostat ho do Bruselu. Jemu se představa řezání bruselské byrokracie vyloženě líbí, v tomto jsme si velmi porozuměli.

„Dny hromů a roky blesků. Každý den budou Vánoce,“ radoval se na konferenci Steve Bannon z toho, co bude provádět Donald Trump. Cítil jste mezi delegáty obří konference nějakou radost z toho, že „teď se budou mstít“ za to, že byli léta uráženi a cenzurováni?

Nikdy ve svém životě jsem necítil touhu po pomstě, ale ona může být opravdu sladká. Pochopil jsem to za poslední měsíce v USA. Začalo to inauguračním týdnem. Poslední 4 týdny tady v USA mnoho nejvyšších republikánů považuje za nejlepší období jejich životů. Naši soudruzi se kdysi jezdili do Moskvy učit, jak zakroutit imperialistům krkem. Já se raději inspiruji ve Washingtonu, jak obrazně „zakroutit krky“ progresivistickým liberálům a klimakomoušům v EU a České republice!

Když zapnu americkou republikánskou televizi FOX News, mám pocit, že téma „Ukrajina“ tam nikoho moc nezajímá. Jak důležité téma to vlastně bylo mezi účastníky, s nimiž jste měl možnost hovořit?

Ukrajina není samozřejmě tak zásadní téma, jako u nás, spíše je považována za doslova „idiotskou chybu“ Bidenovy administrativy. Zde se s absolutní jistotou a logikou ví, že by válka na UA před třemi lety neeskalovala, kdyby byl Donald Trump prezident. Za další doslovnou idiocii ze strany „ospalého a křivého“ Joea je považováno to, že EU na válku na UA půjčila přibližně 100 miliard USD, Biden skrz Deep State a zbrojní lobby daroval 350 miliard USD z peněz amerických daňových poplatníků. Donald Trump tuto zástupnou válku jednoduše zastaví a peníze si postupně začne brát zpět pomocí záruk za nerostné suroviny, o čemž se již jednalo v prvním kole dohod. Do pár týdnů bude prezident Trump sedět opět s prezidentem Zelenským, ale hlavně s Putinem, a nedozírným lidským a materiálním škodám bude konec.

Kdyby nevyhrál Donald Trump v USA volby, díky našim lepším lidem by Ukrajina do 5 let byla ruská celá. Takto sice přijde o více území, než by přišla před rokem, ale stále je to snesitelná oběť oproti neutěšenému stavu.

Právě teď, zatímco odpovídám na dotazy, jsem v budově OSN v New Yorku, kde byla přijata další pohádková rezoluce, která nařizuje Rusku vrátit celé území Ukrajině atd. Proti jsou jaderné supervelmoci USA a Rusko, samozřejmě Izrael, Maďarsko a další země s představiteli, kteří umějí číst… Je tady nadšená atmosféra, nechápu to pokrytectví. Kdokoli si více než vteřinu myslí, že se poválečné uspořádání bude řídit touto rezolucí, je hlupák, a neměl by se věnovat mezinárodní, a už vůbec ne bezpečnostní politice. Podobní hlupáci jsou za vznik této války spoluodpovědní.

Zelené aktivity a „dekarbonizace“ na tom jsou, co se týče zájmu mezi vládnoucí americkou elitou, která se na CPACu sešla, asi ještě hůř, než Ukrajina...

Jejich zrušení je tady bráno za automatickou a možná až samozřejmou věc. Odstoupení od pařížské úmluvy a záchrana automobilového průmyslu. Donald Trump zrušil nařízení o kvótách poměru prodeje elektromobilů pro rok 2030 se slovy, že „si každý má jezdit čím chce!“ Jen nepodporuje vodíková auta, protože se po bouračce už nikdy nenajde tělo. Ohromně jsem se jeho humorem a politickou nekorektností bavil…

V USA nebyl „americký Green Deal“ nikdy brán tak vážně, ale kulturní válka třeba ohledně transsexuálů v ženském sportu bylo téma kontroverznější a brutálnější. Najednou mají lidé své původní pohlaví ve svých občanských průkazech, přeoperovaní muži na ženy se vracejí do mužských věznic. Před 4 týdny přestal existovat problém s indoktrinací LGBT+ ideologie ve školách a přestalo existovat několik desítek pohlaví. Ohromné téma zde je, že zločinná Bidenova administrativa, jako první v historii, záměrně otevřela hranice, kvete zde ohromný trh s dětmi, jsou statisíce pohřešovaných. Miliony lidí jsou závislí na nových drogách z Mexika a Kanady, fentanylové mumie se pohybují po městech. Trumpova administrativa vyhlásila těmto fenoménům doslova válku!

Náš premiér Fiala dramatickým hlasem přednesl projev, podle kterého vzhledem ke změnám v Trumpově politice budeme muset dávat ještě více na zbrojení, dokonce 3 %. A „nebude to komfortní“. Je v pořádku, když Fiala naznačuje, že čeští občané se budou muset ještě víc uskromnit, tentokrát kvůli zbrojení?

Jsem si jistý, a jsem za to velmi rád, že premiér Fiala už do těchto věcí brzy nebude moci mluvit. Je ale reálné, že naše armáda bude potřebovat rekonstrukci. Aktuálně se totiž, samozřejmě s nadsázkou, vejde na jedno parkoviště. Tato vláda nás dokázala dokonale odzbrojit a realitou je, že do vlastní armády musíme investovat. Ale nebavme se o procentech pro NATO, bavme se o konkrétních krocích pro naši armádu a o tom, jak utratit prostředky na obranu v rámci NATO u nás doma tak efektivně, jako to dělají Poláci, kteří opravdu dokážou započítat do vojenské infrastruktury i některé úseky dálnic či nemocnice.

On to naznačuje i budoucí německý kancléř Merz. A Fiala kvůli prioritě zbrojení pomalu couvá od Green Dealu, Merz méně. Pohřbí nakonec Green Deal toto?

Green Deal pohřbí nesčetně faktorů, včetně toho, že je neproveditelný. Jednoznačně je ale potřeba politiků, kteří jako já dlouhodobě proti této zrůdnosti bojují a šíří včas silné argumenty, i když jsou třeba nepopulární. Na naši stranu musíme získat i ty, kteří v Green Dealu mají historicky prsty, a to se nám naštěstí daří. Bohužel Evropská komise je, jak s Ukrajinou, tak s Green Dealem, nyní zcela iracionální a odtržená od reality a záměrně se snaží o ještě agresivnější prosazování. Je potřeba dostat stranu Motoristé sobě do příští vlády, spojit národní postoj s Maďary, Italy, Rakušany a dalšími zeměmi, které logicky musejí vzhledem k tragické situaci v průmyslu i společnosti dostat rozum a společně vypovědět poslušnost Evropské komisi. Začne tak kompletní restruktualizace EU, případně zrušení formy EU, jak ji známe, a obnovení hospodářské spolupráce na principech před Lisabonskou smlouvou. Dále je potřeba zachovat radu ministrů a ministerských předsedů a vrátit se k realistické politice bez zločinecké zelené komise.