Vypovědět vojenskou smlouvu s USA? Drulák vysvětlil, jak to je

Premiér Petr Fiala se profiluje v zahraniční politice takto: Na setkání V4 řekl, že chce podporovat nezávislost, svrchovanost a územní celistvost Ukrajiny. V programovém prohlášení pak je snaha o de facto založení válečného tribunálu pro stíhání válečných zločinů na Ukrajině. Vyjádřil se k zákazu startu ruských a běloruských sportovců na olympojských hrách. Co na tento směr zahraniční politiky říká politolog a bývalý diplomat Petr Drulák?

„Stát, který by měl zájem a který by chtěl podporovat nezávislost Ukrajiny, územní celistvost Ukrajiny, tak především by měl dělat všechno pro to, aby Ukrajina nebyla nějakým způsobem vtahována do NATO. Protože to byl jeden z důvodů, neříkám jediný důvod, té současné války. Prostě to, že Ukrajina měla ve své ústavě, že chce do NATO, že tam byla americká přítomnost, byla posilovaná ta přítomnost, tak to nakonec vedlo k tomu, že Rusové udělali tu chybu, můžeme říct ten zločin, zahájili tu válku. V tuto chvíli mluvit o ukrajinské územní celistvosti z roku 2013 může být zbožné přání, ale není to moc reálné,“ podotkl Drulák.

„Co se týká sportovců... Tak takhle se chovat, když přišly ty ruské tenistky, když přistály na ruzyňském letišti, tak je cizinecká policie doprovodila zpátky, že nesmějí vůbec vstoupit na naše území a nesmějí se zúčastnit toho turnaje... To já nevím, jestli se dá říct, že je to něčím zájmu. Patrně je to ukrajinský zájem, izolace čehokoliv ruského, má to určité přívržence v české společnosti. Ale že to je to, co je naprosto nesmyslné, že je to princip kolektivní viny, a že kdybychom takhle měli přistupovat ke státním příslušníkům jiných států, kteří se nechovají tak, jak si představujeme, takže bychom asi nemohli uspořádat vůbec žádnou sportovní soutěž ani kulturní akci, to jim asi nedochází. Ale na té dnešní vlně je možné skoro všechno,“ řekl.

Fialova vláda má podle průzkumů snad nejnižší důvěru ze všech polistopadových vlád. Má tato vláda potenciál nějak nevratně poškodit naši zemi, nebo to není tak horké a cesta z ekonomické i morální bídy je stále otevřená? „Samozřejmě že nás poškozují. Jak moc nevratně se uvidí, a k čemu ještě přikročí. Některé věci, které v politice uděláte, se opravdu těžko napravují. Vemte si, co udělala jedna z pravicových vlád kolem církevních restitucí, kde vlastně ty zákony a celé to ušila tak, že opravdu to bylo nevratné. Že to nebyla otázka nějakého zákona, který by se dal měnit, ale dali do toho vlastnická práva, bylo to uděláno smlouvou, která se velmi těžce napadá. Takže ano, když se ta věc udělá dostatečně šikovně, tak ta škoda může být nevratná, nebo velmi těžko vratná. A z tohoto hlediska – je potřeba je sledovat, kdy jsou nevratné. Na druhou stranu, nejsem si jist, že tady chystají něco, co by bylo srovnatelné s těmi církevními restitucemi, nebo něco, co by mělo ten charakter, že už by to nikdy nešlo napravit. Pokud by udělali něco kolem důchodového systému, tam by to mohlo být velmi komplikované, ale na to už podle mě nemají dost času,“ sdělil.

Profesor Drulák v rozhovoru kritizoval také způsob a obsah smlouvy s USA, která umožňuje přítomnost americké armády a jejího vojenského materiálu na území České republiky mimo kontrolu českého státu. „Rychlost, s jakou to stihli uzavřít, byla fascinující. A udělali to v tichosti. Je vidět, že se poučili z radaru,“ komentoval situaci Drulák.

„Ta smlouva je pro nás nevýhodná, jestli je nevratná – tak několik let určitě. Za deset let bude vypověditelná, ačkoliv i to vypovězení bude vyžadovat někoho, kdo bude mít obrovskou politickou odvahu téměř hraničící s tím udělat politickou sebevraždu. Ale pokud jsou v politice odvážní lidé, kteří vědí, co chtějí a vědí, jak na to, tak i ty velké škody se dají napravovat,“ dodal Drulák.

„Ta smlouva je hodně nerovnoprávná, a dává Američanům možnosti, které Češi nemají v Americe, to znamená, že to ukazuje ten vztah, což asi se dá od tohoto typu smlouvy očekávat, protože Američané chrání nás, my nechráníme Američany. Mě trochu znepokojuje, že se tam mluví o tom, že se tady budou budovat ta americká vojenská zařízení, základny, minizákladny, budování zařízení, a Česká republika tam nebude mít přístup. To je prostě trochu něco jiného, než jak ten vztah se Spojenými státy probíhal dosud, i tak byl docela vazalský,“ řekl Drulák.

