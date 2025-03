Válka dál běží na plné obrátky. V noci z pátku na sobotu vzplála část významného ruského energetického zařízení poblíž ukrajinských hranic, které přečerpávalo zemní plyn do západní Evropy, při útoku, z jehož provedení se Rusko a Ukrajina obviňují navzájem. O útoku informoval server amerického listu New York Times.

Anketa Jak se po nastolení míru na Ukrajině zachovat k ukrajinským uprchlíkům, kteří u nás pobývají od začátku války? Všechny poslat pryč 81% Nechat zde ty, které nezbytně potřebuje trh práce 15% Dovolit zůstat každému, kdo chce 4% hlasovalo: 15426 lidí

V pátek také ruské úřady v jihozápadním Krasnodarském kraji oznámily sekundární výbuch ve skladu pohonných hmot, který hořel dva dny po útoku ukrajinského dronu. Ruští představitelé uvedli, že požár se rozšířil na více než 100 000 metrů čtverečních.

Údery na energetická zařízení byly po celou dobu války ústředním bodem snah obou stran oslabit tu druhou.

Ukrajinský bloger, který na sociální síti X vystupuje pod jménem Tatarigami a který se prezentuje jako bývalý ukrajinský důstojník, se v souvislosti s pokračující válkou zamyslel nad tím, zda by nebylo lepší obejít se bez Spojených států, když Donald Trump přichází s různými bizarními návrhy.

Mohl mít na mysli jak odevzdání ukrajinských surovin Američanům, tak Trumpův nápad získat kontrolu nad ukrajinskými jadernými elektrárnami.

„Jakmile dojdou finanční prostředky na pomoc přidělené Kongresem v loňském roce a prostřednictvím Bidenova PDA, jaký je důvod držet USA v procesu vyjednávání? Sdílení zpravodajských informací je důležité, ale ne nezbytné, pokud USA budou nadále klást na Ukrajinu bizarní požadavky,“ napsal Tatarigami.

Po chvíli vynadal i Evropanům.

„Když dojde na skutečná rozhodnutí, jako je konfrontace s Ruskem, evropští partneři dokážou mluvit, ale ne tak efektivně jednat,“ poznamenal.

Just a thought: Once the aid funds allocated by Congress last year and through Biden’s PDA run out, what reason is there to keep the U.S. in the negotiation process? Intel sharing is important but not essential if the U.S. continues making bizarre demands of Ukraine.