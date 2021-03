Vyřeší se to samo. Profesor Flegr rozsekal TV Nova. I Český lev by prošel

reklama

„Z téhle situace se musíme protestovat. Musíme skutečně zajistit, ne zdesetinásobit, ale aspoň zdvacetinásobit počty PCR testů, které provádíme. Což je celkem jasné, na tom se odborníci v podstatě shodnou. Co je nové, je to, jak se to dá udělat a že vlastně nám k tomu stačí dva administrativní úkony a o to ostatní už se v podstatě postará trh, nebo o to už se postarají soukromé subjekty v čele s podniky, které chtějí vyrábět, a akce, které se chtějí uchovat – myslím kulturní akce, sportovní akce, hromadné akce. Takže v tomhle je to návod, jakým způsobem dosáhnout toho, abychom mohli testovat jeden milion lidí denně PCR testy, a tím pádem skutečně se zbavit toho našeho trápení s lockdownem a s podobným,“ míní Flegr.

„Lockdowny bychom se museli trápit ještě rok, než budeme dostatečně proočkovaní, s pořádným testováním se můžeme zbavit nutnosti všech těchto opatření během měsíce a žáky do škol můžeme vrátit v podstatě okamžitě,“ dodal Flegr.

Současné antigenní testování podle něj není dostačující. „Antigenní test je dobrý k tomu, že ukáže, že člověk je infekční v danou chvíli. Ale abychom udělali preventivní testování, tak musíme zjistit, jestli bude infekční třeba za hodinu, za dvě nebo za dvanáct hodin. PCR testy to umožňují, když máme negativní PCR test, tak to znamená, že dotyčný nebude infekční 2–3 dny. Takže to je úplně něco jiného, pro ty preventivní účely jsou antigenní testy v podstatě k ničemu, musely by se dělat každý den. A kapacita na ty antigenní testy není navyšovatelná. A s PCR testy se můžeme skutečně dostat na dva miliony testů denně, u antigenních testů vidíme, jaký je dneska problém pro ty fabriky, aby si sehnaly dostatek antigenních testů. Antigenní testy jsou i pomalé: Za patnáct minut máme výsledek, jenže my můžeme udělat tak čtyři testy najednou. Kdežto PCR testy se dají udělat třeba sto tisíc za hodinu v jednom přístroji,“ vysvětlil Flegr.

Flegr se následně vyjádřil i k tomu, zda je koronavirus uměle vytvořený. „Uměle vytvořený, to ne, ale jsem přesvědčen o tom, že utekl z laboratoře, a to konkrétně z čínské laboratoře z Wu-chanu. Mám takový dojem, že si to myslí naprostá většina odborníků, ale tak nějak není politicky korektní o tom mluvit,“ dodal. „Když má někdo v ústavu asi 15 tisíc vzorků koronaviru a běžně s nimi pracuje, tak je jasné, že je v podstatě otázka času, kdy uteče. SARS-1 utekl z laboratoří opakovaně asi šestkrát, z toho minimálně asi dvakrát v Číně,“ podotkl.

A jak nahlíží na očkování? „Bude pomáhat. Máme zatím urgentní vakcínu první generace, která je zaměřená v podstatě na jeden protein. Už teď samozřejmě v mnoha firmách vznikají vakcíny druhé generace, které budou zaměřené na několik proteinů, takže i když dojde k mutaci, tak nebude účinná třeba jedna vakcína, ale to tomu mutantovi nepomůže. Takže stejně chcípne, protože ho zničí druhá. Řekl bych, že ty vakcíny druhé generace budou mnohem odolnější proti nějakým takovýmhle mutantům a možná, že první dva tři roky se budeme muset očkovat každý rok, ale pak už to rozhodně nebude potřeba a tadyhle tomu utečeme. Chřipka je horší, tam se v podstatě musí očkovat každý rok, tohle nebude potřeba každý rok,“ sdělil Flegr.

Závěrem se Flegr vyjádřil i k tomu, že se bude oteplovat, tak co to udělá s koronaviem. „To je to, na co spoléhám. To je prostě to, co si myslím, že nás zachrání. Říkám: Jakmile vykvetou na Velikonoce pampelišky, tak jsme z toho... Nebo situace se začne dramaticky zlepšovat. Všechny respirační viry a tento koronavirus zvlášť mění infekčnost na základě teploty. Není to tak, že by se teplotou roztahovaly, nebo stahovaly, ale když je teplo, tak lidi víc větrají, zdržují se víc venku a podobně, a tím pádem zrovna u tady toho koronaviru klesne infekčnost tak nějak na polovinu. A začne se dařit těm virulentním variantám viru. To znamená těm, které jako se nemnoží tak rychle. Které si šetří toho svého hostitele, protože ‚vědí‘, že se nedostanou snadno do někoho dalšího,“ poznamenal.

Flegr dokonce i ví, jak ukončit epidemii. „Stačí jednoduché věci: Vyjmout preventivní testování ze seznamu léčebných úkonů, zdravotních úkonů, takže si ho budou moci testovat za 300 tisíc, vybudovat si ho kterákoliv větší zařízení v jakékoliv fabrice nebo škole. A druhá věc: Musí se vyjmout boj testování a trasování na covid, v rámci prevence, musí se vyjmout z kompetence Ministerstva zdravotnictví a zároveň financování musí být ze samostatné kapitoly, nikoliv z kapitoly Ministerstva zdravotnictví. Když tohle dosáhneme, tak skutečně velmi rychle navýšíme testovací kapacitu na milion testů denně a do měsíce u nás epidemie končí,“ uzavřel. Za současného stavu do měsíce lépe nebude – ale půjdou podle něj dolů počty infikovaných a počty lidí v nemocnicích.

