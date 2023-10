Vystrčil jásal nad polskými volbami. „Vocas se už ani nesnaží zastírat, že je levičák“

reklama

„Výsledky voleb do polského sejmu dávají silnou naději Občanské platformě + Třetí cestě + Levici vládnout v koalici (celkem 53,32 %). V polském senátu budou mít tyto strany celkem 58 senátorů ze 100. Tedy většina v obou komorách pro opozici! Pro mě povzbuzující výsledek,“ napsal šéf českého Senátu Miloš Vystrčil (ODS).

Výsledky voleb do polského sejmu dávají silnou naději Občanské platformě+Třetí cestě+Levici vládnout v koalici (celkem 53,32%). V polském Senátu budou mít tyto strany celkem 58 senátorů ze 100. Tedy většina v obou komorách pro opozici!

Pro mě povzbuzující výsledek. pic.twitter.com/kKRAggRyV6 — Miloš Vystrčil (@Vystrcil_Milos) October 16, 2023

„Smutný konec ODS a Miloš Vystrčil jako typický reprezentant toho konce. Ten vocas se už ani nesnaží zastírat, že je levičák jako prase,“ okomentoval Vystrčilova slova bývalý kolega, senátor za ODS Petr Pakosta.

„Vysoký představitel kdysi údajně pravicové ODS se raduje z představy koalice liberálů, progresivistů, zelených, postkomunistů a extrémní levice. Jako že jo, je to Vystrčil, ale tohle je trochu moc i tak, ne?“ píše se na facebookovém profilu Neprojdou – No Pasaran.

A komentář si nenechal ujít ani Martin Raboch. „Předseda Senátu Vystrčil se jménem naší zaručeně pravicové konzervativní ODS raduje z možné progresivní levicové probruselské vlády v Polsku, která pokud bude složena, tak odsune výherce polských voleb, stranu PiS, do opozice. Zřejmě se raduje také jménem bruselské EU, která se od financování teroristy Arafata propracovala k financování teroristů z Hamásu a která je spoluzodpovědná také i za více než rok trvající válku na Ukrajině. Protože to byla opět osa Berlín–Brusel–Washington, která dlouhodobě podporovala nově formující se ukrajinské nacisty, kteří jen navázali na odkaz svých otců a dědů, kteří se za II. světové války přidali na stranu německé nacistické III. říše a na Ukrajině, v Polsku, Maďarsku a Československu vraždili vše, co nesdílelo svou radost z ideje první sjednocené Evropy pod hákovým křížem. A přesně proto stojím od začátku tohoto konfliktu za Ruskem, přesně proto stojím teď i za Izraelem. A pevně doufám, že ten bruselsko-berlínský cirkus spoluřízený z kanceláří demokratů ve Washingtonu bude snad již brzy odstavený a s ním celá ta nemocná progresivní levice, kterou určité kruhy používají jako politické a komunikační beranidlo k prosazování svých geopolitických cílů v Evropě. Protože jinak budou výsledkem stále více chudnoucí ekonomiky, bude pokračovat ničení střední vrstvy, která je garantem každé klidné a dobře prosperující společnosti, přijde chaos a zmar, nekontrolovaná migrace, a hlavně další menší či větší konflikty, ve kterých budou i nadále umírat především nevinní lidé, a to na obou stranách těchto konfliktů,“ napsal.

„Předseda Senátu z ODS se raduje nad porážkou naší oficiální partnerské strany z ECR group. Bez komentáře,“ napsal na twitterovém profilu také europoslanec za ODS Jan Zahradil.

„A pak že se nenajdou i příčetní ODSáci!“ zareagoval pirátský europoslanec Mikuláš Peksa.

„Kiss of death,“ zakončil Zahradil.

Kiss of death??. — Jan Zahradil (@ZahradilJan) October 17, 2023

Do diskuse se zapojil i další pirátský europoslanec, Marcel Kolaja. „Asi jste pana kolegu zapomněl nabrífovat, že vaším největším spojencem v Evropě je ultrakonzervativní strana Právo a spravedlnost, která v Polsku rozkládá právní stát. :-)“

Asi jste pana kolegu zapomněl nabriefovat, že vaším největším spojencem v Evropě je ultrakonzervativní strana Právo a spravedlnost, která v Polsku rozkládá právní stát. :-) — Marcel Kolaja (@PiratKolaja) October 17, 2023

Vystrčilových slov si všiml i poslanec za ANO Patrik Nacher. „Povzbuzující… Levice. Ok,“ napsal.

Povzbuzující… Levice. Ok ???? — Patrik Nacher (@PatrikNacher) October 16, 2023

„Díky, že fandíte lidovcům a ne vašim konzervativcům. Pro mě příjemné překvapení,“ zkonstatoval i europoslanec za KDU-ČSL Tomáš Zdechovský.

Diky, že fandíte lidovcům a ne Vašim Konzervativcům. Pro mě příjemné překvapení. ?? — Tomáš Zdechovský (@TomasZdechovsky) October 17, 2023

I jiní ODS radili, že by měla frakci s PiS opustit a uchýlit se do lidovecké frakce k lidovcům, TOP 09, ale také třeba německé CDU.

