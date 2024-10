Vystrčil, rozrušený Havlíčkem: Vy chcete vést tuto zemi černou vodou

Nedělní poledne na České televizi zpestřila veřejnosti diskuse Otázky Václava Moravce mezi předsedou Senátu Parlamentu ČR Milošem Vystrčilem (ODS), stínovým premiérem Karlem Havlíčkem (ANO) a předsedou poslaneckého klubu Pirátů Jakubem Michálkem.

Michálek byl hned v úvodu konfrontován s tím, že odvolaný byl z vlády pouze Ivan Bartoš, nikoliv Piráti jako strana. Proč tedy celá strana z vlády odešla? „Museli jsme odejít. Jinak to nešlo. Premiér odvolal našeho předsedu, a to naprosto bezprecedentně, zavolal mu deset minut před tiskovkou,“ popsal odchod Pirátů z vlády Michálek.

A pustil se do svého protivníka Karla Havlíčka. „ANO za své vlády nezdigitalizovalo nic,“ řekl na adresu Havlíčka. Zároveň přiznal, že samotnou digitalizaci si měli Piráti lépe rozfázovat. „Měli jsme si to rozfázovat, to je pravda.“

Velmi ho zklamalo, že se digitalizace stavebního řízení prakticky zastavuje. „Digitalizace se zastavuje, bylo oznámeno, že se spustí až v roce 2028,“ což Michálek považuje za selhání nikoliv Pirátů, ale vlády.

Došlo i na dohady, že Piráti z vlády odešli účelově rok před volbami, aby si stihli vybudovat aureolu opoziční strany a zvýšili si tak preference. „My jsme se nerozhodovali rok před volbami kvůli průzkumům,“ řekl Michálek a ukázal průzkumy před volbami 2021, kdy Pirátům průzkumy také přisuzovaly obrovské zisky. „Před volbami 2021 jsme měli v průzkumech 34 %, a jak to dopadlo,“ zkonstatoval Michálek. Podle něho si předvolební kampaň musí Piráti odpracovat. „Musíme se soustředit na to, co musíme dělat. A musíme udělat změny. Budeme si volit nové vedení,“ podotknul změnu kurzu Pirátské strany.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil je z vývoje ve vládě a s odchodem Pirátů nespokojený. „Nejsem z toho vývoje nadšený. Premiér pochválil Šalomouna i Lipavského, Piráti přesto odešli, to byla velká chyba. Nemuseli odejít,“ zhodnotil Vystrčil odchod jedné z vládních stran do opozice.

Zároveň poznamenal, že reakce Pirátů byla velmi nešťastná. „Reakce Pirátů poškodila SPOLU, převážně ODS. Premiér Fiala se vždy chová slušně a korektně. Pokud měl Ivan Bartoš pocit, že tomu tak teď nebylo, tak je mi to líto,“ řekl Vystrčil, a že jako zásadní podle něho byla špatně zvládnutá digitalizace, ne neslušné vyhození Bartoše z vlády.

Karel Havlíček takový vývoj očekával. „Ten vývoj byl pochopitelný. Vláda byla složená ze všech, z levice, pravice, konzervativců, progresivistů… Pět nesourodých stran, to nemohlo vést s ničemu jinému, než k tomuto,“ řekl Havlíček.

Ukázal, že vinou kolice pěti stran musela ODS odstoupit od svých cílů. „ODS musela rezignovat na své cíle jako je snižování daní. Ještě v závěru 2022 premiér sliboval, že nezvýší daně. Na rozdíl od Fialy my jsme tlaku na zvyšování daní ze strany sociálních demokratů odolali,“ pousmál se vítězně Havlíček.

A vrátil se k odchodu Ivana Bartoše a Pirátů z vlády. „Lidem nevadí, že Bartoš odešel, ale že odešel pozdě. Nechalo se to vyhnít, utekly miliardy. Premiér to nechal vyhnít,“ řekl důrazně Havlíček.

Pak byl konfrontován se slovy Andreje Babiše, jenž pro TV Nova řekl, že koalice Stačilo! nejsou komunisté, ale Kateřina Konečná. A že pokud se Stačilo! dostane do Sněmovny, nebrání se rozhovorům. „Nepřipravujeme se na vládu s komunisty. Řekl, že Stačilo! je nová značka,“ odmítl vládu s komunisty Havlíček.

To nadzvedlo Vystrčila. „Stačilo! nejsou komunisti, Stačilo! je Konečná. To je absurdní výrok Babiše,“ rozčílil se Vystrčil. A dodal, že ANO roztočilo veřejný dluh a vláda Petra Fialy ho musí krotit. „ANO roztopilo lokomotivu veřejného dluhu, my jsme to po třech letech dostali pod tři procenta. Zameťte si před vlastním prahem,“ útočil na Havlíčka předseda Senátu.

Pirát Michálek se pokusil vysvětlit, s čím šel Ivan Bartoš za premiérem Fialou v ten den, kdy dostal z vlády padáka. „Bartoš šel za premiérem s tím, co by měla vláda dělat jinak. Bylo to sedm bodů. Chtěli jsme podporu pro výstavbu nájemního bydlení. Teď je to demontováno. Chtěli jsme výstavbu školek a škol. My jsme chtěli, aby skončila dotační ekonomika. Chtěli jsme zastavit bohatnutí oligarchů, když lidé chudnou. Není normální, aby firmy oligarchů dostaly 50 dotací a lidé u toho zároveň chudli,“ rozpálil se Michálek, a že Piráti v těchto otázkách nedostali ve vládě prostor.

Uznal, že za to může i to, že byli málo razantní v prosazování vlastního programu. „Ve vládě jsme měli být razantnější. Jenže koaliční partneři by nás vyhodili daleko dřív,“ vyjevil pirát Michálek. A začal vypočítávat, čeho Piráti dosáhli. „Nám se ve vládě podařilo spoustu věcí. Osm protikorupčních zákonů, zavedli jsme e-občanky. Digitalizace byl největší skok ve stavebnictví. Portál stavebníka funguje, chtěli jsme ho dotáhnout,“ řekl Michálek.

Zkritizoval i vládu Spolu s ODS, která podle Michálka Pirátům neustále „šlapala na krk“. „S ODS to bylo jako minové pole. Stanjura nám neustále šlapal po krku. Úspory dělali jen Piráti, to pouze nám snižovali rozpočty, ostatním ne. Vládnutí s ODS bylo každodenní dokazování, že jsme se na něčem dohodli,“ zavzpomínal na vládní angažmá Pirátů Michálek.

S tím Vystrčil nesouhlasil. „U ODS bylo vždycky prioritou podporovat Piráty a jejich ministry. Bartoš jako ministr neobstál, manažersky selhal. A teď se z toho dělá problém pro celou Pirátskou stranu, a to je pro jejich škodu, velkou škodu. Tak, jak byla digitalizace nastavená, byla v lecčems v rozporu se zákonem. Musí se to zadat znovu a to je chyba jednoho člověka, Ivana Bartoše, to nebyla chyba celé Pirátské strany,“ pokoušel se znovu vysvětlit Vystrčil.

Téma diskuse se přehrnulo k důvěře vládě. Havlíček volal po tom, aby vláda hlasování o rozpočtu na další rok spojila s hlasováním o důvěře či nedůvěře vládě. „Pokud vláda nenajde dost odvahy na to, aby s rozpočtem dala i hlasovat o důvěře vládě, tak je to znepokojivé,“ řekl Havlíček a naznačil, že v tom případě by ANO mohlo na toto téma svolat mimořádnou schůzi Poslanecké sněmovny.

A obrátil se na Michálka s tím, že stavební zákon, který připravila tehdejší ministryně za ANO Klára Dostálová, byl vyhlášen za „zákon roku“. Přesto ho Fialova vláda smetla ze stolu. „Stavební zákon jsme měli vyhlášený jako zákon roku. Ten, kdo odrbal stát o desítky miliard na zpackané digitalizaci, má plná ústa toho, jak se mělo stavebnictví digitalizovat,“ neodpustil si šťouchanec do pirátského selhání s digitalizací.

Havlíček pálil i vůči Vystrčili skrze údajnou svolnost vládnout po příštích volbách s komunisty. „S těmi komunisty si děláte srandu. Vy zase sedíte v Parlamentu s neomarxisty,“ poukázal Havlíček na tříletou vládní spolupráci ODS s Piráty.

Vystrčila to nadzvedlo ze židle: „Váš šéf zase spolupracoval s StB!“ vypálil směrem k Havlíčkovi.

Ten si to nenechal líbit a vyjmenoval znaky silně levicové politiky. „Zvedáte daně, zavádíte cenzuru, chováte se socialisticky,“ švihal Havlíček argumenty a připomněl Vystrčilovi, že podporovali jako ODS kandidaturu Petr Pavla na post prezidenta. „Petr Pavel byl také komunista a vy jste ho podpořili,“ knockoutoval Havlíček Vystrčila.

A jak byl „v tom“, nedal se Havlíček prakticky zastavit. „Za našich osm let vládnutí jsme měli nižší dluh, než vy za tři roky. Dokázali jsme hospodařit. Vy ne!“ šlehal Havlíček.

Přidal peprnou poznámku k tomu, jak vládní politici nálepkují své oponenty. „Ty vaše nálepky! Neustále nálepkujete lidi, máte na to dokonce svého zmocněnce. To je ten důvod, proč vám lidi nevěří!“ poukázal Havlíček na vytvoření funkce vládního koordinátora strategické komunikace, na niž dosedl plukovník Otakar Foltýn, jenž neváhal lidi označit za „svině“.

„Přijde mi velmi komické, když nás mistruje někdo z ANO,“ utrousil Vystrčil.

Michálek poznamenal, že za špatnou hospodářskou situaci může i zrušení institutu superhrubé mzdy. „Ke sklonku vaší vlády se zrušila superhrubá mzda. Rukou společnou a nerozdílnou ANO, SPD a ODS připravily rozpočet o 100 miliard ročně,“ ukazoval na hlasování z počátku roku 2021, kdy ANO, ODS a SPD zrušily superhrubou mzdu.

Havlíček se rozpálil nad tím, že vláda Petra Fialy neumí zkrotit veřejný dluh. „My jsme dokázali snižovat dluh, dokonce jsme měli přebytkový rozpočet! I teď bychom snižovali dluh. Jiným tempem, a rozhodně ne za pomoci zvyšování daní, jako tato vláda. Tato vláda snižuje pomalejším tempem.“

A jak by to hnutí ANO udělalo? „Důsledný výběr daní. Zrušili jste EET. To jsou desítky ztracených miliard korun. 20 až 30 miliard korun jen na EET, to je potvrzené odborníky. Ale nejde jen o EET, podívejte se, co udělala vláda s dohodáři – nahnali je do švarcsystému, to je strašné!“ obrazně lomil rukama Havlíček.

Vystrčil jen kroutil hlavou. Poukázal na to, že Babiš vládl v době hospodářského růstu, nebyl pro něj tedy problém udržovat vyrovnaný rozpočet. „Vy jste si v konjunktuře užívali, pak přišel covid, vy jste si shazovali vrtulníkem peníze. Přestaňte se vymlouvat na ODS. My jsme zdědili rozjetou lokomotivu, kdy jste sypali lidem peníze z vrtulníku!“ snažil se argumentovat Vystrčil.

A jak chce nastartovat ekonomiku předseda Senátu? „Nastartovat lepší ekonomický růst, to je naše politika, ale to je teď obtížné,“ poukázal na obtížnou situaci ve světě Vystrčil. „Pokud nechceme zvyšovat daně, musíme zvyšovat investice a chytrá řešení,“ dodal recept ODS.

Slova se chopil Michálek a pravil, že Pirátům opoziční lavice sluší. „Stanjura je reálný premiér této vlády. My jsme byli ve vládě Stanjury, ne Fialy. Stanjura přistupuje k rozpočtu formou účetních triků. 90 % je rozhodnutí Stanjury, 10 % pak Stanjura probíral s Fialou!“ vypálil Michálek do vládních lavic.

A pokračoval výčtem chyb, které Fialova vláda toleruje a neřeší. „Zpráva BIS popisuje klientelismus, proti tomu jsme byli, vždycky jsme proti tomu byli,“ děl Michálek. A že pro to nic zásadního Piráti neudělali, když byli ve vládě? „Dělali jsme maximum, co jsme se čtyřmi poslanci mohli,“ sdělil pirát.

Michálkova slova nadzvedla předsedu Vystrčila. „To s tím Stanjurou je holý nesmysl. Pirátský dojem je veskrze mylný. Vláda se stará o perspektivu a o naši budoucnost. Priorita číslo jedna je bezpečnost. Usazení v NATO, obranyschopnost. Snažíme se zajistit bezpečí, snažíme se zabezpečit budoucnost mladým, snažíme se chovat k lidem s respektem a úctou,“ rozčílil se Vystrčil.

Přišla řeč i na platy politiků, kdy vláda Petra Fialy tiše v návrhu rozpočtu připravila položku pro navýšení platů o necelých 14 %. Poté to po mediálním i opozičním tlaku vláda snížila na necelých 7 %. „U platů jsme takhle postupovat neměli. Nemělo se s tím čekat na poslední chvíli. Parlamentní strany by si měly sednout a dohodnout se, jak by se mělo do budoucna postupovat u navyšování platů politiků,“ řekl Vystrčil.

Michálek rázně odmítl návrh hnutí ANO, které volá po dalším zmražení platů. „Pokud by se nyní zmrazily platů, za pět let to vyskočí o 52 %, to by bylo neúnosné. Správně je princip, aby byly platy navázané na průměrnou mzdu,“ zhodnotil situaci Michálek.

A proč ANO přichází s návrhem platy zmrazit? Havlíček promluvil o emoční inteligenci. „Přicházíme se zmražením platů, máme totiž emoční inteligenci, vláda ji nemá. V době, kdy se licituje s policisty, kdy se ubírá důchodcům, kdy kuchařky na školách mají plat 19 tisíc, kdy jde vláda ekonomicky od debaklu k debaklu, je to nemravné,“ vypočítával Havlíček důvody.

Podle něho by se platy politiků měly zmrazit, aby měly strany čas se dohodnout na následném mechanismu. „Musí se dosáhnout finální dohody, dva roky na to máme čas, za tu dobu by to šlo vyjednat.“

Podle Havlíčka se s vládou na ničem dohodnout nedá. „Oni si dali cíleně 14 %, zveřejnilo se to až po krajských volbách. My této vládě už nevěříme ani slovo. Tahle vláda se směje policistům, kuchařkám, neznají obyčejnou lidskou slušnost,“ řekl hořce Havlíček. „Shodu najít nelze. Návrh těch 14 %, pak 7 %, symbolicky mají navrhnout nulu!“ horoval za zmrazení platů politiků Havlíček.

Vystrčila Havlíčkova slova velmi dopálila. „Vy se s vládními stranami nebudete bavit, to znamená, že platy chcete využít jako předvolební kampaň. Vzbuzujete mezi lidmi potřebu, aby jeden člověk neměl rád druhého. To je to nejhorší, co můžete dělat. Vy nechcete, aby země fungovala. Vy chcete vést zemi černou vodou kol bílých skal do zoufalé budoucnosti,“ zvýšil hlas Vystrčil vůči Havlíčkovi.

