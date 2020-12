Vystrčil slibuje řadu investic z Tchaj-wanu. Jenom se kvůli koroně ještě nestihly rozběhnout

Hostem pořadu Prostor X byl šéf Senátu a člen ODS Miloš Vystrčil. Promluvil ke covidu, prezidentovi, daním i koalici s KDU a TOP 09. Prezident Zeman podle Vystrčila po BIS nechtěl nic, co by chtít nemohl. Daně bude prý potřeba ještě upravit. Tchaj-wan se údajně vyplatil.

Moderátor Čestmír Strakatý nejdříve upozornil, že Vystrčilovi zrovna včera skončila karanténa, a zeptal se ho, jak se cítí. „Cítím se výborně, protože jsem deset dní nikoho kromě obrazovky, kde se střídali různí lidé, neviděl, a hlavně jsem nebyl vůbec nemocný, takže jsem deset dní čekal, až budu jako že zdravý a budu moci jít normálně do práce a mezi lidi,“ odpověděl politik.

Strakatý se pak ptal, jak se dívá na současné rozvolnění poměrů v zemi. „No jsem rád, že se to zase uvolnilo, takže můžeme do té restaurace nebo já jsem byl dneska ráno u holiče, takže z toho radost mám, ale jinak bych všem doporučil, aby byli opatrní, mně se to samotnému vyplatilo, protože já jsem úspěšně absolvoval karanténu a nestal se nakaženým jenom z toho důvodu, že jsem nosil roušku a že tu roušku nosili i ti, co byli covidově pozitivní,“ domnívá se Vystrčil.

Obecně si myslím, že máme tendenci ta opatření podceňovat a jedním z důvodů bude i to, že to není úplně přehledné, to, co má člověk dělat, a pokud nevíte přesně, co máte dělat, tak ta tendence je nedělat nic nebo se na to úplně vykašlat,“ vysvětloval šéf Senátu a dodal: „Mám pocit, že ty zmatky v těch opatřeních způsobily, že lidé opatřením a těm, co je nařizují, nevěří.“

Došlo také na téma daní, které v současné době hýbe českou politikou. Vystrčil řekl: „Já jsem tedy příznivcem snižování daní, jednoznačně jsem pro to. Ideální by bylo, kdybychom zároveň dokázali snižovat i výdaje, a ideální by bylo, kdybychom to dělali v době, která je příznivější než tato, protože to není standardní ekonomická krize. Ano, snižujme daně, ano, zlevňujme stát, snižujme výdaje, ale v této situaci to úplně šťastné není. Já si myslím, že když to slušně upravíme v Senátu, že se nic tak hrozného nestane.“

Měl by Senát podle Vystrčila znovu sepsat žalobu na prezidenta Zemana, třeba kvůli jeho požadavkům na BIS? „Podle toho, co sem já mohl sledovat a co vyšlo ze zprávy po zasedání komise pro kontrolu BIS v Poslanecké sněmovně, se nezdá, že by pan prezident zadal nějaké úkoly, které by zadávat nemohl, a v tom okamžiku, pokud to tak je, tak si nemyslím, že je tady proti prezidentovi šance nějaké právní akce Senátu, jediné, co si myslím, že je špatně, že ten konflikt mezi BIS a prezidentem vyvolává nejistotu mezi lidmi a mezi našimi zahraničními partnery,“ řekl politik.

Padl také dotaz na koalici ODS s lidovci a TOP 09. „Já jsem toho příznivcem. Já si myslím, že máme spoustu společných názorů, samozřejmě jsou věci, ve kterých se lišíme, ale moc si nedovedu představit, že by občanští demokraté, pokud by vyhráli volby, vládli sami, a v tom okamžiku potřebujeme koaliční partnery a stejně by došlo ke koaličním jednáním s těmito stranami. Jinak každá ta strana zůstane samostatná, my nevytváříme žádnou federaci,“ uvedl Vystrčil.

Kdo jiný by měl bránit demokracii než my, říká v reakci na otázku, jestli je stále pod tlakem Číny, Vystrčil. Senátoři si zásadový postoj podle něj můžou dovolit, jsou totiž neodvolatelní. Politik tvrdí, že se díky jeho cestě na Tchaj-wan dává do pohybu řada investic, které ale brzdí pandemie koronaviru.

