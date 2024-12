Výtlem a výhrůžky žalobami. Kauza režiséra, vyhozeného z ČT za psaní na sítích, jede dále

Generální ředitel České televize Jan Souček se chce zaměřit na zvýšení důvěryhodnosti ČT i v tom, že by měly být více regulovány výstupy redaktorů na sociálních sítích.

S tímto fenoménem poslední dekády byly problémy už v minulosti; svými nepříliš důstojnými výstupy na Twitteru byl v minulosti znám třeba tehdejší moderátor Událostí Jakub Železný.

Spolupracovníci ČT v uměleckých profesích dávali průchod své osobitosti ještě častěji; známý byl v této souvislosti třeba režisér Jan Hřebejk, autor slavných slov o hnědých a rudých prasatech, volících Miloše Zemana.

Psali jsme: Rajchl (PRO): Kdyby to nebyl Hřebejk, už má za dveřmi policii Hřebejk chtěl bombardovat hotel, kde slavil Zeman „To jsme tak seděli s Petrem Kolářem...“ Hřebejk začal vzpomínat. A prozradil „Blitky, sr*čky.“ Hřebejk po smrti Schwarzenberga. To nemělo jít ven

Zcela zvláštním žánrem pak byly některé příspěvky Nory Fridrichové.

V minulých týdnech generální ředitel Souček avizoval, že by se v pravidlech pro osobní komunikaci redaktorů měl udělat pořádek. Česká televize má již mnoho let Kodex ČT, který jasně stanovuje, jak mají redaktoři i další zaměstnanci televizi reprezentovat.

„Tento Kodex je součástí pracovní smlouvy,“ podotýká pro ParlamentníListy.cz mediální analytik Petr Žantovský. A dodává, že v době, kdy v jiných firmách je dodržování takových Kodexů obvykle velmi přísně vymáháno, není důvod, proč by Česká televize měla být výjimkou.

„Není to jen o sociálních sítích, ale o celkovém pocitu odpovědnosti. Jestliže jsem placen z veřejnoprávního rozpočtu, tak mám povinnost nějaké loajality k zaměstnavateli. A koncesionář určitě není zvědavý na osobní výlevy redaktorů, třeba na to, co cítí Václav Moravec k Václavu Klausovi," vysvětluje docent Žantovský.

Ačkoliv Kodex pamatuje i na vystupování redaktorů na sociálních sítích, nejasná interpretace příslušných ustanovení umožňovala redaktorům v mantinelech Kodexu značný prostor. „Zejména za ředitele Dvořáka, který tyto věci neřešil,“ dodává Petr Žantovský.

Mediální analytik Aleš Borovan dokonce volil slova „cochcárna na sítích“.

Dvořákův nástupce nyní avizoval plán vytvořit pro zpřesnění pravidel ještě jeden dokument, Desatero pro práci redaktorů ČT na sociálních sítích. Ty jsou dnes již nedílnou součástí novinářské profese, ať už jako zdroj informací, nebo jako komunikační kanál.

Dokument, zveřejněný v říjnu, redaktorům zdůrazňuje, že vystupování na sociálních médiích je vždy veřejným projevem a vztahuje se na něj Kodex. Redaktoři by přitom měli dbát o důstojnost a myslet na to, že pro veřejnost je složité odlišit jejich osobní postoj od novinářské činnosti.

Dále jsou redaktoři zavázáni, aby i na sítích zveřejňovali jen ověřené informace, jako kdyby šlo o novinářskou práci. Obezřetnost je doporučována u vtipu a nadsázky, které nemusí každý pochopit.

Na sociální sítě nemají být vynášeny interní informace z ČT a žurnalistické poznatky by tam měly zaznívat až poté, co je využije televize.

Pár dní poté přišla první aféra se zaměstnancem ČT, se kterým byl kvůli psaní na sociální sítě rozvázán poměr. Šlo o režiséra Martina Marka, tvůrce reportáží a pořadů s ekologickou tematikou.

Psali jsme: Nová doba v ČT: Prý nebyl objektivní, tak skončil. Souček dělá změny

ČT vypnula primátora, který mluvil o Ukrajincích. On však nemlčí

Mají vědět, do čeho jdou. Žantovský je rád, že v ČT už nepůjde pouštět si pusu na špacír

Sám režisér ale tvrdí, že jeho vyhazov z České televize je „čistá lež“. V pořadu Nedej se! Měl prý jen půlroční pauzu a nyní se na další natáčení domluvil s dramaturgem pořadu Jakubem Charvátem.

Tvrzení o jeho konci v ČT podle Marka pochází ze serveru Borovan.cz a ostatní média si je u něj neověřovala.

„Já jsem Martin a dneska s vámi chci mluvit o dvou naprosto neuvěřitelných článcích,“ představuje se.

„Omlouvám se všem hlasitým zastáncům svobody slova, kteří se teď dva dny radovali na sociálních sítích, že ta svoboda slova jenom pro ně samotné, ale v žádném případě ne pro ty, co si myslí něco jiného, tu ještě není,“ vykládal s úsměvem.

V České televizi mu prý nikdy nikdo jeho tweetování nevytknul, a stejně tak nikdy žádný orgán neuznal žádnou stížnost na jeho ekologické reportáže.

Po pořadu, který odevzdal na konci března, si prý zcela záměrně vzal pauzu, což dokládal screeny komunikace s dramaturgem Charvátem. Když se chtěl po pauze vrátit, měl schůzku s ředitelem centra, které pořad vyrábí. „Na schůzce jsem se dozvěděl, že já sice točím nejlepší reportáže z celé redakce, ale že v mezidobí do redakce přišli noví, mladí režiséři, kteří sice dělají úplně základní chyby, ale na rozdíl ode mě mají zlepšující se tendenci,“ recitoval Marek do kamery s pozadím zalesněného hvozdu.

V závěru dvacetiminutového monologu pak tvrdil, že dramaturg pořadu Nedej se! Jakub Charvát mu nabídl natáčení v příštím roce.

Pak hovořil o tom, že by taky mohl Českou televizi a její tiskovou mluvčí zažalovat, protože o něm lžou. „Jistá výhra, ale zase bych přitížil napjatému rozpočtu České televize,“ litoval.

Nakonec ještě poučoval, co znamená termín „reprodukční práva“, jejichž porušením podle něj bylo to, že dva čeští miliardáři podpořili spolek Aliance pro rodinu.

A uzavřel smíchem, že se teď bude v ČT ustavovat vyšetřovací komise na každou pitomost, kterou nějaký divák napíše.

ParlamentníListy.cz oslovily tiskovou mluvčí České televize Vendulu Krejčovou, jak to tedy je s dalším osudem pana Marka na veřejnoprávní obrazovce. Ta potvrdila, že konec pana Marka v ekologickém magazínu platí. „Česká televize si stojí za svým vyjádřením. Spolupráce s Martinem Markem byla přerušena na konci října, kdy proběhla schůzka s kreativním producentem a manažerem vývoje pořadů a podpory divize Obsah Radomírem Šofrem a kde byl Martin Marek o přerušení spolupráce informován,“ ujistila.

Server Deník Alarm, který na kauzu poutal titulkem „Česká televize se rozloučila s režisérem kvůli jeho vystupování na sociálních sítích?“ Až na to, že vůbec spekuloval, že práci režisérům dávají dramaturgové, ne manažeři.

Působení režiséra Marka na sociálních sítích se podle mluvčí odvíjí v duchu, který je v zásadním rozporu s redakčními pravidly. A že příspěvky tvůrce na síti X svou zjevnou předpojatostí ohrožují důvěryhodnost a garanci novinářský standardů televize.

Jedním z režisérových posledních příspěvků byl komentář k neúspěchu akce Klimatická žaloba u brněnského Nejvyššího správního soudu: „Je jen otázkou času, kdy začne brát i česká justice vážně naše klimatické závazky, právo na příznivé životní prostředí, vlastnictví, či život, které ohrožuje nečinnost vlády. Příklady úspěšných žalob v zahraničí to jasně ukazují. Next stop – Ústavní soud,“ varoval.

Komentuje ale nejen ekologická témata. Třeba známý obrat premiéra Fialy ohledně ruského plynu, který je aktuálně správný, protože je levnější, veřejnoprávní tvůrce komentoval: „OK, takže to jediný, za co šlo tuhle vládu chválit, což byl postoj k válce na Ukrajině, je pryč,“ a virtuálně se vyzvracel.

OK, takže to jediný, za co šlo tuhle vládu chválit, což byl postoj k válce na Ukrajině, je pryč. ?? pic.twitter.com/wEZmQcDMxP — Martin Marek (@martmarek) November 22, 2024

Pan Marek rozumí i světové politice, takže zatykač na izraelského premiéra komentoval: „Tak už můžeme říkat, že česká vláda podporuje válečné zločince?“

V dalších příspěvcích třeba oslavuje radnici Prahy 7 pod vedením Jana Čižinského, že je daleko přede všemi (u textu kritizujícího „směšný kult vlastnictví“), případně sdílí názor rozhlasové redaktorky Veroniky Sedláčkové, že Praha nepotřebuje nové silnice, protože by po nich jezdila auta, nebo se vysmívá snaze o dostavění Temelína.

Málo známá katastrofa, která zasáhla Krušné hory po té, co je před tím zničilo znečištěné ovzduší. Tentokrát za to mohli státní lesníci.

Celé video:https://t.co/38LStnqsOh pic.twitter.com/HLBjVSdswt — Věděli jste (@Vedeli_Jste) October 31, 2024

Byl to podle Krejčové jeden z důvodů, proč byla přerušena spolupráce na vytváření nových dílů cyklu Nedej se!. Posledním dílem, které na Kavčích horách stvořil, byl v dubnu premiérovaný díl Green Deal po česku.

Dokumentarista, věnující se ekologickým tématům, se na svým webovkách představuje svým dílkem Troublemaker pro internetový portál Stream.cz. V České televizi debutoval v roce 2018 pořadem o „Obráncích Bělověžského pralesa“, kteří zabránili vládě kácet stromy napadené kůrovcem.

Následovala oslava demonstrantů, přivazujících se k věžím elektráren, nazvaná Klimatičtí vězni, a pak množství dalších prací pro Českou televizi.

Jeho poslední pořad Green Deal po česku je osmnáctiminutové dílo, kde vystupují jako experti Jan Freidiger z Greenpeace, Kateřina Kolouchová z projektu Fakta o klimatu, její kolega jménem Ondráš Přibyla, prof. Miroslav Trnka z Ústavu výzkumu globální změny a Martin Sedlák z byznysového Svazu moderní energetiky, který hází tisícovkami miliard, co dostaneme na dekarbonizaci z EU.

„Green Deal je plán, jak se vyrovnat s aktuálními problémy, které svět a Evropu zužují,“ vysvětluje se hned na začátku. Evropský plán tuto transformaci provádí spravedlivě.

Expert z Greenpeace třeba objasní, že na zemědělce, kteří proti Green Dealu protestují, vlastně vůbec nedopadá. Dokument rovněž přímo přebírá edukativní videa od Hnutí Duha.

Profesor Trnka na rovinu vysvětlil, že sankce od Evropské unie za nedodržení závazků jsou tak velké, že si je nemůžeme dovolit. „Vedeme v zásadě zbytečnou debatu,“ vzkázal profesor. Debatovat máme o tom, jak omezené finanční prostředky využít k tomu, abychom závazky splnili.

V závěru pak vystupuje ministr životního prostředí Petr Hladík, který lituje, že Green Deal nedostal atraktivnější název, který by lépe prodával, třeba „Dohoda pro život“ nebo „Dohoda pro budoucnost“. Je to podle něj vize, která ukazuje, kam máme směřovat. „Tu implementaci musíme řešit neaktivisticky, neideologicky, ale zároveň krok za krokem, bez přerušování. Když už jednou dám ruku na pluh, tak se nemám otáčet, ale poctivě jít v té brázdě, i když je to složité, i když tou tíhou dne trpím,“ vyzýval ministr Petr Hladík.

Pak se režisér Marek rozloučil záběrem na kouřící komín. Nejspíš se jedná na delší čas o jeho poslední dílo pro ČT.

Psali jsme: Nehorázné. Co se skrývá za poslední peticí za vyšší poplatky pro ČT „Wollner jí chtěl dát facku, protože mu odstěhovala pohovku.“ Poplatník ČT slyšel u soudu „To mohl dát rovnou Řezníčkovi.“ Smích i údiv nad Dvořákovou medailí za nezávislost médií Rozprášený Ivan Bartoš. „A teď čekám opravnou reportáž v ČT.“