Vytočený Fico zdrtil Ukrajinu, Havla i hlavouny EU. Jako kulomet

Slovenský premiér Robert Fico apeloval na to, aby Slovensko nebylo za hlupáka tím, že odmítne komunikovat s Ruskem. „Prosím, nebuďme za hlupáky. Já jsem se snažil o vyvážené vztahy k Rusku celou dobu, snažím se o ně doposud,“ řekl důrazně Fico.

A vrátil se k návštěvě Moskvy poslancem Ľubošem Blahou, místopředsedou pro otázky kvality vzdělání strany SMER. Ten se v Moskvě Rusům omluvil za evropskou rusofobii a mluvil o tom, že sankce proti Rusku jsou neúčinné. „Ľuboš Blaha to možná říká expresivnějším jazykem, než to říkám já, ale já s ním, pokud jde o jeho názor na válku na Ukrajině a na sankce, naprosto souhlasím. Sankce nezměnily nic. Pan poslanec má pravdu. Putin má rekordní podporu.“

Anketa Vede Kateřina Konečná KSČM správným směrem? Díkybohu ano 96% Bohužel ano 1% Ne 2% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 8992 lidí

Ukázal na podporu ruského prezidenta Vladimira Putina v celém Rusku. „Všechny složky ruské společnosti Putina podporují. Územní zisky na Ukrajině jsou na straně Rusů, to znamená, že jsou na tom v podstatě lépe, než jsme očekávali. Tak mi řekněte, o čem to celé bylo? Co s Ruskem po skončení války?“ bouřil na jednání slovenský premiér.

A poukázal i na společné jednání slovenské a ukrajinské vlády. „Nedávno jsme vedli společná jednání mezi Ukrajinou a Slovenskem. A myslím, že Ukrajinci něco tuší, nechci říkat co přesně. Něco tuší, něco se děje. Doufám, že dojde k nějakému konci této nesmyslné války. A myslím, že skutečnost, že Ramstein byl zrušen, také naznačuje, že pravděpodobně nebyli připraveni přijmout to, co byl Zelensky ochoten nabídnout. Rusové posilují svou pozici na Ukrajině, jiní si dál hrají s ohněm. Slovensko říká, že se toto šílenství musí zastavit,“ řekl Fico.

Fico se jednoznačně postavil za korektní obchodní, přátelské vztahy s Ruskou federací. „Já razím velmi jasně standardní obchodní, přátelské, normální vztahy,“ řekl Fico. „A co chcete vy? Chcete železnou oponu? Já ji rozhodně nechci. A je to velmi důležité téma. Musíme se na tohle téma bavit, protože ono přijde. Musíme si říci, co s Ruskou federací,“ ukazoval na poválečné vztahy s Ruskem slovenský premiér.

Zdůraznil, že chce přátelské obchodní vztahy a ptal se, jakou alternativu nabízí druhá strana. „Deklaruji, že chci po skončení války obnovit normální standardní, ekonomické, přátelské vztahy s Ruskou federací. Jakou máte vy alternativu?“ položil otázku svým politickým kolegům, kteří stále mluví o porážce Ruska a bezbřehé podpoře Ukrajiny.

Anketa Obáváte se odklonu České republiky od jádra EU? Obávám 4% Neobávám 1% Tento odklon vyžaduji 93% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 22590 lidí

A podíval se na zbrojní průmysl předrevolučního Československa. „Československo do roku 1989: Výroba zbraní tvořila obrovský podíl HDP a měli jsme obsazené trhy v Latinské Americe, jihovýchodní Asii, v Africe,“ ukázal rozvinutý zbrojní průmysl bývalé republiky.

Ale nezůstalo jen u toho. Ukázal prstem na lidi, kteří robustní zbrojní průmysl rozbili. Mezi nimi i na prvního porevolučního prezidenta Václava Havla. „Potom přišli nějací lidé. Včetně pana Havla, kterého si já velmi vážím. Ten řekl, že to je proti lidským právům, musíme přestat vyrábět zbraně. My jsme tedy přestali vyrábět zbraně, průmysl jsme opustili. A ostatní země se na to vrhly,“ zdvihl otázku nedávné historie Fico. „Ty země, které nám říkaly, že to je porušování lidských práv, byly první, které na ty trhy šly,“ ukázal pokrytectví porevolučních let.

Slovensko chce znovu vybudovat svůj potenciál zbrojního průmyslu, zaznělo od Fica. „Slovensko chce obnovit zbrojní výrobu. A já chci ocenit všechny iniciativy, které činí ministr obrany Robert Kaliňák,“ pochválil svého ministra premiér.

Že se to neshoduje s jeho slovy o ukončení války? „Co je na tom, že je válka? My tu válku nechceme. Ale pokud v rámci té války jsou nějaké dodávky, které jsou založeny na komerční bázi, tak když nedodáme zbraně my, tak je dodají jiní,“ uplatnil Fico tvrdou obchodnickou politiku jeho vlády.

Anketa Ohrožuje vláda Roberta Fica demokracii na Slovensku? Ohrožuje 5% Neohrožuje 93% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 21857 lidí

„Co je teď dobré, tak zase chcete všechno zastavit,“ vyčetl Fico svým koaličním partnerům. „Přijměte usnesení, jak je libo, ale řekněte, že Slovensko ani na komerční bázi nemůže dělat ve zbrojařské výrobě nic. Klidně to navrhněte. Ale je to špatná taktika, to říkám na rovinu,“ nešetřil své kolegy Fico. „Udělejte to. A pak se budu ptát vás. A pošlu sem všechny ty dělníky z Novák a ze Sniny, ze Stropkova, ze všech míst, kde je zbrojní výroba. Protože oni by přišli o práci. Prosím, přestaňte moralizovat, ne, promiňte, to není osobní, mluvím teď obecně, přestaňme moralizovat,“ rozčílil se premiér Fico.

A ukázal na to, když ministr obrany Robert Kaliňák plánuje koupit obraný systém vzdušného prostoru z Izraele: „Všichni křičí, že Robert Kaliňák chce koupit nějaké systémy ochrany vzdušného prostoru z Izraele. A co má dělat?“ ptal se Fico. „Však tato země je naprosto bezbranná. To je výsledek vlády, která tu byla před námi,“ hřímal Fico a poukázal na obranu jaderné elektrárny. „Vy se nám divíte, že jsme z toho nervózní. Dovedete si představit, že nemáte atomovou elektrárnu chráněnou? Nemáme ji chráněnou, neboť zde nejsou žádné systémy, které by ji ochránily. Poletí nějaké letadlo, které bude chtít napadnout atomovou elektrárnu. Jednoduše do té atomovky vletí. Neměl by ho kdo zastavit. Než aktivujeme Čechy, Maďary a Poláky, letadlo do toho vletí,“ poukázal na díry v obraně Slovenska Robert Fico.

A opět odsoudil pokryteckou morálku, co se zbrojního průmyslu týká. „Morálka, lidská práva, moralizování. Pokud jde o výrobu zbraní a vyzbrojování, tak to absolutně není na místě, absolutně. Nedodáme my, dodají jiní,“ nechal se slyšet na výboru Fico.

Řeč se stočila na půčku Evropské unie pro Ukrajinu ve výši 50 miliard eur se splatností na čtyři roky. A Fico už v tu dobu kladl nepříjemné otázky. „Řekněte nám předtím, než budu hlasovat o těch 50 miliardách, jaká je situace na Ukrajině, kde se nacházíme, co se děje?“ ptal se Fico v EU. Jenže se se zlou potázal. „Odpověď byla, že to je politicky nekorektní. O tom se nesmíme bavit.“

Jenže Fico se nedal odradit. Ptal se dál. „Dobře, tak když je politicky nekorektní se bavit o Ukrajině, tak nám řekněte, že jsou nějaké mechanismy, které zabrání zneužití těch peněz. Korupce na Ukrajině vzkvétá, to víte. Ale i to bylo politicky nekorektní. O tom nebudeme mluvit,“ ukázal Fico demokratickou diskusi v Evropské unii.

A zahryznul se i do zahraniční politiky Evropské komise. Na post šéfky evropské diplomacie usedla bývalá estonská premiérka Kaja Kallasová, která zastává tvrdou protiruskou politiku. O její nominaci se bavil s německým kancléřem Olafem Scholzem. „Olafe, neblbněte, co nám pomůže estonská bývalá premiérka jako vysoká představitelka pro mezinárodní vztahy? Vždyť ona má naprosto proamerické názory. Takové, že zahraniční politika Evropské unie bude ještě více proamerická, než tomu bylo doposud,“ kroutil nesouhlasně hlavou Fico.

Nástup Kallasové do fukce ovšem s velkým nadšením vítala staronová předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.

Poukázal i na Charlese Michela, předsedu Evropské rady. „V pořádku, všichni ho mají rádi, příjemný chlap, ale to je všechno,“ poznamenal na Michelovu adresu Fico.

Anketa Jakou školní známkou zatím hodnotíte prezidenta Petra Pavla? 1 2% 2 3% 3 0% 4 1% 5 8% Dal(a) bych i 6, kdyby to šlo 86% hlasovalo: 21469 lidí

Zmínil i předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyenovou. „Pokud jde o šéfku Evropské komise, co se změní, je-li tam tatáž žena, která tam byla doposud? Já ji respektuji, snažím se s ní mít normální dialog,“ poznamenal Fico.

Ale protože se neustále setkává s odsudky, pustil se do tématu práva na jiný názor. I na názor, že Kallasová, Michel nebo Leyenová nemají být tam, kde jsou nyní. „Prosím, neberte nám právo mít jiný názor. To je největší problém, který tu máme. Někdo má jiný názor a hned ho zesměšňujete.“

Fico si došlápl i na takzvaný mírový plán ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Jedním z bodů Zelenského plánu je i zahájení jednání o vstupu Ukrajiny do Severoatlantické aliance. Podle Fica by tento mírový plán vedl ke globální válce. A tak za Slovensko oznámil, že jej nepodpoří. „Nikdy nebudeme souhlasit s možností vstupu Ukrajiny do NATO. Toto, co tu říkám, říkám všude a takto se všude i chovám. Já neměním své postoje, protože jsem už příliš starý politik i zkušený politik, abych měnil názory na denní bázi,“ řekl Fico důrazně. „Členství Ukrajiny v NATO znamená třetí světovou válku. Doufám tedy, že my na Slovensku budeme mít v tomto ohledu více rozumu a že tuto nesmyslnou myšlenku nepodpoříme. Respektuji, že lidé na Ukrajině mohou mít zájem o členství v této organizaci, ale pro nás, pro Slovensko, je to vážný problém, takže znovu opakuji, nikdy na to nepřistoupíme.“

