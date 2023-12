Vyvážet migranty do Rwandy, padlo i v Německu. A viděli bychom prý dramatický pokles žadatelů

Německo možná bude chtít po vzoru Velké Británie posílat nelegální migranty do třetích zemí jako je Rwanda nebo Ghana, kde by několik týdnů čekali na posouzení jejich žádosti o azyl. To by podle předního člena německých křesťanských demokratů (CDU) Jense Spahna mohlo odradit většinu nelegálních migrantů, aby se vůbec vydali na cestu do Evropy. Velká Británie tento plán už uvedla v roce 2022 v platnost, ale tamní soudy tento záměr napadly jako nezákonný. Premiér Rishi Sunak ale připravuje novelu zákona, jež by mohla pomoci tento plán uskutečnit.

Vláda Spojeného království v dubnu loňského roku rozhodla, že by žadatelé o azyl přicházející do Británie byli posíláni do Rwandy, zatímco by probíhal schvalovací proces jejich migrace. Po příjezdu do Rwandy by jim mohl být udělen status uprchlíka a povolen pobyt. Uprchlíci by následně mohli požádat o usazení v této zemi nebo požádat o azyl v jiné „bezpečné třetí zemi“.

Vláda uvedla, že „každý, kdo vstoupí do Spojeného království nelegálně“ po 1. lednu 2022, by do Rwandy mohl být poslán bez omezení počtu. Dosud však žádný žadatel o azyl nebyl skutečně poslán. První let byl naplánován na červen 2022, ale po právních námitkách byl zrušen.

V listopadu Nejvyšší soud Spojeného království podle informací BBC rozhodl, že plán je nezákonný, protože hrozí, že žadatelé o azyl vyslaní do Rwandy budou vráceni do svých domovských zemí, kde by jim mohla hrozit újma.

Britský premiér Rishi Sunak ale za tímto plánem stále stojí a pokouší se ho i přes námitky soudů uskutečnit. Vláda trvá na tom, že tato politika by odradila lidi, kteří do Spojeného království přicházejí „nelegálními a nebezpečnými“ cestami, například na malých člunech přes Lamanšský průliv.

Britská vláda proto podepsala se Rwandou novou smlouvu o posílení azylového řízení a navrhla nové britské zákony, které prohlašují, že Rwanda je bezpečnou zemí. Legislativa také nařizuje britským soudcům a soudům ignorovat některé části britského zákona o lidských právech, které by se neměly vztahovat na nelegální migranty. Někteří konzervativní politici jsou s navrhovaným zákonem nespokojeni, protože podle nich hrozí, že bude opět zablokován soudy. Jiní zákon kritizují, protože podle nich porušuje mezinárodní právo.

S podobným nápadem nyní přišel Jens Spahn, přední člen německých křesťanských demokratů. Ten o víkendu prohlásil, že CDU podporuje myšlenku přepravy budoucích uprchlíků do zemí třetího světa, kde by měli čekat na posouzení jejich žádosti o azyl. Jako vhodné země Spahn uvedl Ghanu, Rwandu nebo země mimo EU jako Moldavsko a Gruzie.

„Pokud bychom to udělali, a byli bychom schopni to udržet po dobu čtyř, šesti, osmi týdnů, viděli bychom dramatický pokles v počtu žadatelů o azyl,“ řekl Spahn podle informací serveru Rozhlas.cz. CDU má tento návrh zákona ve svém novém stranickém programu. Cílem jsou „smluvní dohody, podle kterých tam budou moct uprchlíci podstoupit azylová řízení a zároveň jim bude poskytnuto bezpečí“, řekl Spahn, že CDU už nepodporuje politiku své bývalé šéfky Angely Merkelové My to zvládneme.

Kancléř Olaf Scholz (SPD) si s touto myšlenkou prý také pohrává, ačkoliv v jeho straně zaznívají spíše kritické hlasy a obavy o nezákonnosti takového opatření. Scholz opakovaně zdůrazňuje, že je důležité snížit rekordní počty žádostí o azyl, které během prvních sedmi měsíců letošního roku vzrostly o 80 %.

