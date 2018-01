Významný lékař a chirurg sepsal výzvu, ze které nebudou mít Jiří Drahoš a lidé kolem něho vůbec radost

Snaha vyměnit Miloše Zemana za beznázorového Jiřího Drahoše s podivnými sponzory je nebezpečná hra, na kterou by přemýšliví občané neměli přistoupit. Ve své veřejné výzvě to píše renomovaný lékař, hrudní chirurg docent Petr Habal.

Docent Habal v dopise nabádá, aby si lidé položili otázku, kdo z prezidentských kandidátů trvale hájí naše zájmy a kdo to v minulém období již prokázal. „Lze předpokládat, že i v budoucnosti bude postupovat stejně. Nenechme se ošálit některými médii, že současný pan prezident je starý a nemocný, hodnoťme jeho činy a postoje,“ vybízí.

„Nepřistupujme na taktiku médií, která se neustálým opakováním ‚příznaků‘ nemoci snaží jeho osobnost v očích veřejnosti pošpinit. Zamysleme se, proč tak činí. Není to proto, že je svými jasnými pronárodními postoji překážkou těm silám, které chtějí naši zemi ve svých právech omezovat?“ píše lékař s tím, aby si lidé uvědomili, že máme velkou zodpovědnost i vůči dalším generacím.

„Přejeme si přece mít vlast takovou, jakou ji pro nás naši předkové vybojovali – samostatnou, hrdou na svou historii s jasnou budoucností, která bude v rukou našich demokraticky zvolených politiků. Nikdo nám nesmí upírat právo si rozhodovat o tom, kdo s námi má sdílet společnou vlast a kdy máme přistoupit k euru,“ jmenuje jasné důvody Petr Habal.

„Jako chirurga mě napadá srovnání: každý z nás chce vložit své zdraví do rukou tomu nejzkušenějšímu lékaři. U prezidenta tomu má být jinak? Lze svěřit národ do rukou člověku s nulovou politickou zkušeností jen proto, že je slušný? Nevěřme na názorové stmelování národa. Není to možné, pokud bude každý občan svébytná osobnost s vlastním názorem a ty se v demokratické společnosti musí zákonitě rozcházet,“ připomíná docent Habal.

Představa, že prezident bez názoru na podstatné problémy společnosti bude vykonavatelem dobra a svorníkem společnosti, je podle jeho slov mylná. „Právě prezident musí mít svůj pevný, čitelný názor. Každý vrcholný politik, přímo volený prezident obzvlášť, musí o svých názorech občany přesvědčit. Zamysleme se nad absurditou výzvy pana Drahoše. Zve do druhého kola voliče, kteří chtějí jakousi změnu. Změnu čeho? To nevysvětlil, a dosud žádný názor na podstatné problémy ani nevyslovil. Myslí snad změny v postojích k uprchlickým kvótám, jak je formuloval ve Výzvě vědců či jinde nebo snad k rychlejšímu přijetí eura?“ táže se chirurg.

„Zamysleme se nad tím, kdo dosud politicky neznámého akademika do kandidatury vytáhl a kdo celou jeho kampaň financuje. Nikdo z nás není naivní, nic není zadarmo. Čím asi a komu by byl v budoucnu zavázán? Zamysleme se nad tím, jaké spektrum obdivovatelů a politiků je kolem něho soustředěno. Máme věřit tomu, že to jsou ti, kteří naplní navenek propagovanou noblesu a slušnost?“ nechápe Petr Habal.

Cílem těchto lidí v kampani před druhým kolem je podle něj výměna prezidenta, za kterým jsou vidět jasné výsledky. A vyměnit ho za koho? „Za beznázorového kandidáta, který je v politice úplným nováčkem. Přemýšliví občané by na tuto nebezpečnou hru neměli přistoupit, a neměli by se stát jejím nástrojem,“ varoval v závěru své výzvy hrudní chirurg doc. Petr Habal.

autor: Radim Panenka