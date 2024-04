Vzkaz pro Nerudovou: Nechte si omezit svéprávnost

Po poslední superdebatě lídrů pro nadcházející volby do Evropského parlamentu, kterou vysílala CNN Prima News, to ze všech stran schytává především Danuše Nerudová, někdejší kandidátka na českou prezidentu a dnes lídryně hnutí STAN a také zamýšlená kandidátka na pozici eurokomisařky. Nejenže posměch sklidila přímo ve studiu, když tvrdila, že migranti u nás nejsou, ale politická konkurence si na ní smlsla také po vysílání.

Předseda Svobodných Libor Vondráček se dlouhodobě netají tím, že se na svět dívá zcela jinýma očima než právě neúspěšná prezidentská kandidátka Danuše Nerudová. Po jejím vystoupení v televizní debatě ji však dokonce doporučil, aby se její opatrovnicí stala nynější předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.

„Mám pro Danuši Nerudovou vzkaz: „Nechte se omezit na svéprávnosti. Když máte takovou radost z toho, že někdo rozhoduje za druhé, požádejte o to, aby byla paní von der Leynová vaše opatrovnice a rozhodovala za vás. Nesnažte se omezit na svéprávnosti celé Česko,“ prohlásil Libor Vondráček.

Reagoval tak právě na vystoupení Danuše Nerudová, která se v pořadu na CNN Prima News často vyjadřovala ve prospěch prohlubování další evropské integrace. „S Green Dealem by se nemělo nic dělat, Evropě zbývá posledních pár let něco dělat. Musíme se připravit na to, že nás bude čekat klimatická migrace. To bude úkol pro další Evropský parlament,“ pronesla kromě jiného Danuš Nerudová.

