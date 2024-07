Vzpoura proti Leyenové: Chce z ČR „páreček“, ne Síkelu. Zlost. I Vondra dupnul

Anketa Volili byste Kamalu Harrisovou prezidentkou USA? Ano 5% Ne 91% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 9710 lidí



„Dopis obsahuje i přání na předložení dvou jmen kandidátů na eurokomisaře za každou zemi do 30. srpna,“ informoval o obsahu dopisu od šéfky EK Úřad vlády ČR a doplnil, že do té doby již rozhodlo o své nominaci dalších 11 členských zemí Evropské unie a totožně jako Česko Leyenové ve všech případech i tyto ostatní státy zaslaly pouze jedno jméno.



Předsedkyně Evropské komise Leyenová však ihned po svém zvolení zemím oznámila, že by si letos chtěla dostat na výběr z dvojice jmen – muže a ženy, aby mohla novou Evropskou komise poskládat podle pohlaví nominantů.

SeznamZprávy.cz poukázaly, že chce Leyenová dosáhnout rovnocenného zastoupení obou pohlaví v Komisi a podle informací CNN Prima NEWS nyní Prahu konkrétně žádá o nominaci ženy.

Premiér Petr Fiala (ODS) ještě ve středu dle CNN Prima NEWS odmítl, že by od Ursuly von der Leyenové požadavek, aby země nominovala muže i ženu, obdržel. „Teď jsme se dohodli, že z hlediska kandidátů, jejich kompetencí, zkušeností a šancí na získání portfolia je nejlepší strategie, když budeme mít jednoho,“ řekl. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) se však netajil, že by byl raději, kdyby podporu koalice získala také europoslankyně Danuše Nerudová (STAN).

Že si hodlá Leyenová vybírat vlastní eurokomisaře ze dvou nominantů od členských států sama, naraží na nemalý odpor, který – jak upozornila ekonomka Lenka Zlámalová – panuje i v dalších zemí. „By mě zajímalo, jestli stejné dopisy paní von der Leyenová poslala i do Paříže, Říma a Varšavy? Už vidím Macrona a Giorgiu Meloniovou, jak poslušně servírují genderově vyvážené párečky muž žena k volnému výběru v Bruselu,“ komentovala Zlámalová nespokojenost Leyenové s českým výběrem pouze mužského kandidáta.

Podobně naléhání předsedkyně EK nechápe ekonom Vladimír Pikora. „Já si vyberu, i když to nestanoví žádná smlouva. Už není důležité, kdo bude funkci dělat lépe. Jde jenom o pohlaví. Vy budete poslouchat. Tak si vykládám její slova,“ popsal s tím, že on sám odmítá, aby se stal gender „důvodem k funkci“. „Takové vedení nemůže být dobré,“ upozornil.

„Je mi jedno, zda českým eurokomisařem bude muž nebo žena. Záleží vždy na schopnostech,“ obořil se na aplikaci nominování dle pohlaví senátor Zdeněk Hraba. Dle něj jde o „další důvod, proč by paní von der Leyenová neměla být v čele Komise“. „Bez ohledu na to, zda je žena či muž.“

Europoslanec Alexandr Vondra (ODS) zdůraznil, že neexistuje žádná právní povinnost, aby ČR nominovala 2 osoby. „Je to jen přání autorky dopisu. A pokud usiluje o genderovou rovnováhu v EK, tak je zcela přirozené respektovat rovnováhu u národních nominací. 10 let zastupovala ČR v EK žena, tak je nyní na místě, aby to byl muž,“ zhodnotil.

Komentátor Petr Honzejk pak naznačil, že pokud Česko na požadavky Leyenové nepřistoupí, čeká jej od šéfky Evropské komise trest. Česko by dle něj za nerespektování návrhu muže a ženy mohlo obdržet pro Síkelu nepodstatné portfolio.

„Danuško, musíme navrhnout i tebe, aby Josef dostal silné portfolio,“ komentoval pak tento názor jeden z uživatelů v diskuzi pod příspěvkem Honzejka.

A komentátor Petr Holec pak navrhnul řešení v podobě „vícepohlavního“ Síkely. „Nevím, v čem je dnes problém. A zvlášť u progresivní soudružky Ursuly. Jednou se Síkela může cítit jako muž, jindy jako žena a ještě jindy jako něco mezi,“ nastínil, jak celou situaci vyřešit i s jedním kandidátem.

Nevím, v čem je dnes problém. A zvlášť u progresivní soudružky Ursuly. Jednou se Síkela může cítit jako muž, jindy jako žena a ještě jindy jako něco mezi??https://t.co/76B0XblcbC — PetrHolec (@PetrHolec) July 25, 2024