Vzpoura proti Rohlik.cz. „Od Aspenu nic!“ „A co ti Ukrajinci načerno?“ Je zle

Majitel skupiny Rohlik Group Tomáš Čupr oznámil, že jeho společnost podporuje lokální zemědělce, ale odmítá přihlížet tomu, jak si část zemědělců bere českou společnost jako rukojmí. Informoval o tom server Novinky.cz.

„Chceme tímto krokem zdůraznit, že podpora, kterou poskytujeme, je založena na principech udržitelného rozvoje, férového jednání a vzájemného respektu. Není možné, aby jedna skupina držela za rukojmí celou veřejnost a ohrožovala to, o co společně usilujeme. Naši zákazníci jsou pro nás vždy na prvním místě, a proto se rozhodujeme především v kontextu služeb pro ně,“ prohlásil Čupr.

Obrat společnosti přesahuje 7,5 miliardy korun.

„Žijeme v krásné době. Rohlík a jeho majitel se nás snaží všechny vychovávat a staví se politicky vůči jednomu zemědělci, protože si dovolil protestovat. Přitom u společnosti Rohlík si podávají různé inspekce od roku 2017 dveře kvůli všemožnému porušovaní zákonů a vykořisťovaní zaměstnanců – pardon partnerů OSVČ. Rohlík, který je známý tím, že nerespektuje ani základní dopravní předpisy pod výmluvou na zásobování, nás bude moralizovat? Nestačí vám? Také jsme se dozvěděli, že policie obešla všechny traktory na magistrále, opsala si jejich SPZ a předá to ke správnímu řízení. Udělali tohle s těmi, kdo se lepí k silnici kvůli 30 v Praze?“ ptala se Konečná.

Ostravák vystupující pod označením Vlad Polytrade také poukázal na to, že se společnost Rohlik.cz ocitla pod drobnohledem některých dozorových orgánů.

„Rohlik.cz, který podporuje principa, zřejmě tím, že načerno zaměstnával desítky ukrajinských dělníků, platíce jim desetník za korunu, teď přestal prodávat zboží od politicky nevhodného dodavatele. Lékaři a právníci, kteří využívají tento předražený e-shop, to jistě ani nezaregistrují. Správná cesta, cesta vyššího principu.“

Někdejší hradní právník Pavel Hasenkopf konstatoval, že by se na společnost Rohlik.cz měl podívat antimonopolní úřad.

„Na Rohlík by se měl podívat antimonopolní úřad,“ konstatoval a dodal: „Mít rozvážkovou službu a odmítat rozvážet zboží ne pro jeho kvalitu či cenu (tržní důvody), ale pro politické názory jeho výrobce je úplně stejné, jako odmítnout někoho ubytovat proto, že je teplej.“

Zakladatel Zdravého fóra Jan Tománek spojil majitele Rohlíku Čupra s Aspen Institutem a vyzval své spoluobčany, aby na Rohlíku už nikdy nenakupovali.

„Toto je majitel Rohlíku. Už rozumíte, proč Rohlik.cz okamžitě vyřadil z nabídky organizátora protestů? Jistě jen náhoda a konspirace... Myslím, že si rozumíme, kde už NIKDY on-line nenakupovat potraviny!!!“

Tomáš Čupr je skutečně zmíněn v Aspen Young Leaders programu.

Vlastimil Veselý, jeden ze zakladatelů Společnosti pro obranu svobody projevu, položil Čuprovi otázku, proč se Rohlík neozval, když se k silnicím přilepovali ekologičtí aktivisté.

„A že jste se neozvali, když se zelení extremisté lepili k silnicím a skutečně blokovali dopravu? Tihle nikoho neblokovali. Pokud jde Rohlík do politiky a přihlásil se tímto k podpoře Green Deal, dobré vědět, však my se obejdeme i bez vás,“ napsal Veselý s odkazem na fakt, že protestující v pondělí volali po ukončení zelené evropské dohody známé právě pod označením Green Deal, která počítá s tím, že se EU stane do roku 2050 klimaticky neutrálním prostorem.

K bojkotu Rohlíku vyzval na sociální síti X i uživatel vystupující pod označením Azazel Anděl.

„Firmy se mají věnovat podnikání, pokud se začnou věnovat politice, pak my zákazníci máme právo takové firmě nevěnovat pozornost a naše peníze. UŽ ANI KORUNU PRO ROHLÍK!“ vypálil slovní salvu zvýrazněnou velkými písmeny.

S týmž požadavkem přišel i uživatel vystupující pod označením „Smutný muž“.

„Rohlík končí s výrobky organizátora zemědělské demonstrace. Velmi inspirující! A proto tímto vyzývám všechny, komu na budoucnosti Česka a nikoliv šíleného grýndýlu opravdu záleží, nekupujte od Rohlíka už ani rohlík! Předem díky za šíření výzvy,“ napsal diskutér.

Martin Matty Hartmann zdůraznil, že odmítá podporovat Aspen Institut.

„Nepodporuji Aspeňáky. Ukončil jsem Rohlík i Foodoru. Podpořím český trh a s partnerkou, či přáteli do restaurace zajdu,“ napsal.

Ale co je vlastně Aspen Institut?

„Aspen Institute Central Europe (AICE) je nezávislou platformou, která zprostředkovává mezioborovou a regionální spolupráci. Naším cílem je být platformou pro kritickou a otevřenou diskusi o aktuálních globálních, politických a společenských otázkách, podporovat fungování a rozvoj demokratických hodnot, otevřené společnosti a též podporovat zapojení talentovaných mladých lídrů do těchto diskusí,“ píší členové organizace sami o sobě.

Miroslav Frank, podporovatel SPD a Trikolory konstatoval, že na Rohlíku pravděpodobně nakupují hlavně voliči dnešní vládní pětikoalice, takže krok této společnosti nebude mít žádný zásadnější dopad. Rozhodnutí majitele Rohlíku označil za „hloupé“.

„Bojkot rohlíku je na místě. Jen si myslím, že většinový zákazník této služby bude volič některé z vládních stran. Kdyby to bylo obráceně, tak tohle hloupé gesto, připomínající dobu před rokem 1989, rohlík neudělá...“ konstatoval.

„Rohlík ví, co dělá. Ví, kdo jsou a hlavně kdo nejsou jeho zákazníci. Ti, co mu budou dělat negativní reklamu, se budou ve čtvrtek 6.58 bouchat vozíkama do kotníků před Penny. Dnes už nákup dovezou i jiné obchody, a Rohlík se od nich musí odlišit. Takové prohlášení nikdy nemůže napsat Tesco nebo Billa,“ zaznělo od dalšího uživatele na sociální síti X.

Prezident spolku Pedagogická komora Radek Sárközi oznámil světu, že končí s Rohlíkem. „A já zase končím s Rohlíkem.cz,“ napsal jednu jedinou větu.

Glosátor veřejného dění Franta Kubásek konstatoval, že v Česku funguje „demokratura“.

„Aspenista z Rohlík.cz ukončuje prodej výrobků farmáře kvůli demonstraci proti jiným aspenistům. Dobrý systém. Demokratura,“ konstatoval.

Členka Rady ČTK Angelika Bazalová kanonádu směrem k Rohlíku uzavřela.

„Pan Čupr rozhodne, jestli je prodavač drůbeže politicky uvědomělý a podle toho bude prodávat jeho králíky. Už to fakt vypněte. Chci vystoupit.“

