WHO bude jednat o kontrole tabáku v ráji pašeráků cigaret

To silně omezuje schopnost jihoamerických států provádět důležitá opatření v oblasti sociálních, zdravotních, bezpečnostních, justičních a infrastrukturních programů, a to z důvodu poklesu daňových příjmů z prodeje legálních cigaret. Navíc pašování cigaret přitahuje zločinecké organizace, které tuto oblast využívají k distribuci nelegálních výrobků v celém regionu Jižní Ameriky.

Například šéfredaktor italského deníku Libero Allesandro Sallustimi označil výběr místa Konference smluvních stran FCTC za trapný. Mohlo by se zdát, že to zástupci Světové zdravotnické organizace, která FCTC založila a její konference připravuje, jen nedomysleli.

Pokud se zaměříme pouze na přístup WHO k tabáku, je takovým příkladem třeba její přístup ke společnosti Čínská národní tabáková společnost (CNTC). Tento státní podnik je mimochodem z hlediska tržeb zdaleka největší tabákovou společností na světě. Odhaduje se, že CNTC kontroluje přibližně 45 procent světového trhu s cigaretami a zahřívaným tabákem. To je větší podíl než všichni čtyři další největší producenti tabákových výrobků dohromady.

Čína přitom na svém území velmi striktně uplatňuje doporučení WHO na kontrolu tradičních cigaret, nahřívaného tabáku i elektronických cigaret. Přesto, nebo právě proto, se státní CNTC zaměřila na zvyšování exportu svých nikotinových výrobků do zahraničí. To mimochodem znamená export některých výrobků, které čínská vláda zakázala pro své vlastní občany. Vyšetřovací zpráva organizace Organized Crime and Corruption Reporting Project vytvořené nezávislými novináři dokonce konstatuje, že CNTC „nelegálně zaplavuje trhy svými značkami“ a údajně dodává cigarety pašerákům, kteří je prodávají na černém trhu v Evropě a Latinské Americe. Zároveň se čínští výrobci e-cigaret zaměřují na ty nejvíce zranitelné, tedy na nezletilé osoby.

Proč tedy WHO nepranýřuje Čínu za pokrytectví? Stačí se podívat na strukturu příjmů této organizace. Ze všech zemí s povinností přispívat do rozpočtu WHO je čínský příspěvek druhý největší na světě a dodejme, že jen v roce 2020 během pandemie Čína poskytla WHO dodatečné dobrovolné příspěvky ve výši 50 milionů USD.

Dalších problémem se může zdát slepota ideologická. Ta se zřejmě naplno projeví právě během panamského zasedání FCTC, kde se má diskutovat o přístupu k alternativním tabákovým výrobkům.

Nezdá se, že by WHO chtěla slevit ze svého stanoviska. Přestože bylo opakovaně vědecky potvrzeno, že alternativní tabákové výrobky jsou dramaticky méně škodlivé pro zdraví svých uživatelů, tak by dle WHO měly být zakázány nebo alespoň velmi přísně regulovány, stejně jako cigarety. Bohužel tato stanoviska nacházejí odezvu. Více než 45 zemí elektronické cigarety a další bezdýmné alternativy cigaret zakázalo. WHO dokonce v roce 2022 udělila mexickému prezidentovi ocenění za posílení opatření na kontrolu tabáku a vyhlášení prezidentského dekretu zakazujícího dovoz všech bezdýmných alternativ.

Britský poslanec David Jones ve svém komentáři napsal: „Podle smlouvy FCTC byly zúčastněné země nuceny k tomu, aby zacházely se všemi nikotinovými produkty jako se stejně škodlivými, přičemž cigarety a bezpečnější alternativy, jako je vaping, byly zařazeny do stejné skupiny. To byla velká chyba. Jádrem problému je, že WHO je natolik přesvědčena o své vlastní neomylnosti, že nemůže přijmout žádnou alternativu k jejímu puritánskému přístupu k odvykání. Bezdýmné alternativy nemusejí být dokonalé, ale existují přesvědčivé důkazy o tom, že jsou mnohem méně škodlivé pro zdraví než cigarety.“

Proto Jones vyzývá britskou delegaci v Panamě, aby WHO předala tři jednoduché vzkazy. Zaprvé, jednotlivé země mají dostat volnost při uplatňování politik, o kterých jsou přesvědčeny, že jim budou fungovat. Za druhé, WHO se má řídit vědeckými poznatky a mělo by jí být připomenuto, že jejím hlavním posláním je zachraňovat životy, nikoliv lidi odrazovat od nikotinu. A konečně, britští delegáti musejí hájit výsledky bezdýmných alternativ jako nástroje pro odvykání kouření. Zároveň se Jones obává, že WHO nebude chtít slyšet tyto argumenty a že v takovém případě může být důsledkem bezpočet dalších úmrtí, kterým je možné předejít.

