Xaver? Klaus ml. do toho praštil. Tohle ČT nepotěší. „Kavárně“ to přivodí infarkt

Český rozhlas na kritiku zareagoval tak, že pořad s premiérem Babišem byl veden v souladu s rozhlasovým kodexem – nešlo prý o diskusi, ale o zábavu. Server HlídacíPes.org byl ale jiného názoru: „Posluchači regionálního vysílání po celé zemi slyšeli zhruba hodinové vyprávění muže, který nikdy nelže a kterého trápí ‚vymyšlené pseudoaféry‘ a lidská nenávist.“

Anketa Pokud byste mohli zaslat televizní koncesionářský poplatek dle svého uvážení, kdo by ho dostal? Nechal(a) bych to ČT 7% Nova 1% Prima 15% Barrandov 67% Seznam TV 4% Šlágr TV 1% Jiná televize 5% hlasovalo: 10323 lidí

Do studia za Veselým zanedlouho poté proto dorazil štáb ČT z pořadu Newsroom, aby si situaci vyjasnil, ale narazil. Na základě článku, kdy HlídacíPes.org Xaverovi vytýkal, že byl rozhovor na hraně vyváženosti, položila reportérka z ČT Xaverovi otázku, jestli se mu podařilo premiéra při rozhovoru, který spolu vedli, v rámci Kodexu Českého rozhlasu ukočírovat. Protože Babiš se dokonce bavil i o politických kauzách.

Xaver prohlásil, že pořad Newsroom považuje za velmi nekorektní. „Je to ten nejodpornější bulvár, kterej existuje, nechápu, kde berete tu drzost se na to ptát, protože to, co jste do této chvíle odvysílali o mně konkrétně, byla taková stoka nevyvážená, že vůbec můžete s něčím takovým tady šermovat, s nějakým kodexem,“ ohradil se moderátor.

„Vy mě chcete jenom odsoudit jako vždycky. Máte pocit, že jste všelidový soud,“ osočil Veselý reportérku, zatímco ta se chabě bránila. „Bude to zase jako vždycky, bude to nejodpornější bulvár a mě na tom vůbec nerozčiluje, že děláte takovouhle věc, on to naštěstí nikdo moc nesleduje. Mě na tom rozčiluje to, že to děláte za peníze občanů, to je odporný,“ rozjel se Xaver. „Kdybyste byli aspoň trošku korektní,“ pokračoval v kritice Veselý a dodal, že by alespoň mohli s kritikou zmínit, že má dvě novinářské ceny.

Více jsme psali ZDE.

Reportérka vysvětlovala, že jde o pořad o médiích a médium (HlídacíPes) zvedlo kritiku. Což Xaver hned otočil otázkou, zda tedy když nějaké jiné médium zvedne kritiku, tak zda se může spolehnout, že tam štáb ČT nebude chybět. „Záleží na relevanci,“ zmohla se reportérka a Xaver se začal ptát, kdo relevanci určuje. Od reportérky bylo ticho a pak zaznělo Xaverovo vítězné „Ha“.

Xaver pak vysvětlil, že se sejde vedení, dramaturg, šéf vysílání na poradě a řeknou si, jaké lidi mají pozvat. „Nebo si myslíte, že mně zavolal Andrej Babiš a řekl, že chce být zejtra v pořadu?“ ptal se sarkasticky. „Kdo je zajímavej, toho pozveme, to je přece logický. Chci jenom na závěr říct, že to, co děláte je holá katastrofa,“ doplnil.

Video Xavera s redatorkou ČT neuniklo pozornosti Vaclava Klause mladšího. Svůj postoj a podporu moderátorovi na svém favebookovém učtu vyjádřil jasnou a stručnou větou. A sice přislíbením, že jeho strana Trikolóra podpoří Xavera do rady ČT.

Jeho názoru v následné diskusi přitakal František Aubrecht, podle kterého je Xaver bůh. Dodal, že do svých pořadů „zve si zprava-zleva, muslofily i islamofoby, zemanovce i Piráty, Romy i neromy, tebe i netebe, Novotnýho z Řeporyjí i Novotnýho z Ryjořepí... XTV 10/10“. Ale bojí se prý, že timhle se mu ublížilo. „Bylo by mi to líto, radši bych to nechal tak, jak to je,“ napsal ve své reakci.

Martin Terč pak v diskusi vyjádřil názor, že „Xaver je mimořádně talentovaný a servilní vlezdoprdelista“. „Poklonkování estébákovi bylo opravdu jen pro otrlé. Zlikvidovat nepohodlnou ČT kontaminací podobnými jelity typu Xaver nebo Jakl je ďábelský plán za který VKML jistě obdrží lesklou medaili přímo od samotného Liliputina,“ poznamenal přispěvatel do diskuse.

autor: nab