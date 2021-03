Xaver ostře. Do toho si mluvit nenechám! Poprask s Hejmou má dohru

reklama

„Probudili jsme se do země, ve který je prostě stanný právo. Ve který armáda a policie hlídá své vlastní občany,“ řekl velmi kriticky o současném lockdownu zpěvák Ondřej Hejma, jenž má svůj pořad Hejma Live na kanálu Xaver Live moderátora Luboše Xavera Veselého.

„Ondřej Hejma je jeden z nejlepších komentátorů v této zemi,“ pokračoval Xaver. „Hejma bude mít na Xaver Live vždy místo, i kdyby tu řekl cokoli. I v okamžiku, kdy já mám na věci naprosto opačný názor,“ zdůraznil.

Právě to byl případ Hejmovy pondělní show. „Já jsem ale pyšný, že zde dostává prostor každý názor. Ať se to někomu líbí, nebo ne, do toho si mluvit nenechám,“ oznámil rezolutně Veselý.

Pak následovalo pro mnohé diváky Xaverova kanálu nečekané: „Já jsem se za některé z vás styděl! Za ty, jejichž jména jsem důvěrně z diskusí znal. Styděl jsem se za vás, kteří jste psali: končím s váma, je to hrůza, co Hejma říká. V tu chvíli jsem si říkal: žádná škoda, je to nakonec dobře,“ vzkázal jasně svým fanouškům, kteří diskusi dovedli až na spodní úroveň, s vědomím, že řada z nich na něj nyní zřejmě zanevře.

Ohradil se proti tvrzením, že Hejma ve svých názorech otočil. „Neotočil. Je to jenom nedostatek úvahy... na rovinu bych mohl říct, že pár blbců to tu tak napsalo, ale nechci nikoho urážet,“ zopakoval, že je správné vyslechnout si opačné názory.

Názorová platforma Xaver Live tu podle jeho slov není proto, aby zde jeho hosté říkali pouze to, co chce někdo slyšet. „Ta jména, co jsem zmiňoval, tu skáčou i dnes. Vy víte, o koho jde. Běžte jinam, prostě! Nemá to pro mě hodnotu, takových postojů si nemůžu vážit. Ondřej Hejma je chytřejší, než těch pár netolerantních blbů dohromady,“ pokračoval Veselý. „Zamyslete se nad tím, co jste psali,“ vyzval.

Poté se jal komentovat konkrétní Hejmovy výroky.

„Nesouhlasil jsem skoro s ničím, co řekl. A těším se, že až bude příležitost, že o nich pokecáme, protože tolerujeme své názory, byť si myslím, že tento jeho poslední se moc nepovedl,“ sdělil Xaver.

„Myslím si, že je dobře, že vláda opatření udělal, i když vláda Andreje Babiše a všichni jeho ministři zdravotnictví selhali a zmatkovali. Vadí mi i to, že nebylo lépe zorganizované očkování. Bůhví jakou roli v tom hrála EU,“ vyslovil se moderátor.

Hejmova slova o stanném právu označil za „metaforu“. „A tomu pevně věřím, že to použil jako metaforu, protože stanné právo s tím nemá co dělat, to je úplně něco jiného. Stanné právo vyžaduje stanný soud, což Ondřej samozřejmě dobře ví. Zpravidla výsledkem stanného soudu je trest smrti, tak daleké nejsme,“ hájí svého kolegu.

Stejně tak za pouhou metaforu považuje Hejmovu výzvu předsedům opozičních stran Petru Failovi a Ivanu Bartošovi, aby svrhli vládu. „Ondřej dobře ví, že ani jeden z těch pánů, natož oba dohromady, tu vládu teď nechtějí, Protože celá Česká republika je v průseru až po krk,“ podotkl.

„Teď jsme tak trochu všichni v prdeli, přátelé. Já s tím nikdy nebudu vnitřně souhlasit, opatření mi strašně vadí. Na druhou stranu ani nebudu nikde vykřikovat, že je to blbě a že znám řešení, protože neznám. To asi nezná nikdo,“ míní Xaver.

Pak jasně postavil svůj názor proti názoru Ondřeje Hejmy. „Na rozdíl od Ondřeje, já jsem ochoten ještě víc slevit od komfortu, který mám. Skousnu to, pokud se ukáže, že není jiná cesta. Budu ještě naštvanější, ale budu to dodržovat. Je tu něco, co neznáme. Žvásty, že nám tím Bill Gates mění DNA... Snad lidi, co umí do pěti počítat, pochopili, že to není pravda,“ uvedl. Jemu samotnému prý na covid zemřelo už několik jeho přátel. „Bohužel se bojím, že to není konec,“ neskrývá své obavy.

„Doufám, že jestli se Ondřej na tento stream podívá, tak to přijme se stejným klidem a významem jako přijímám jeho názor já,“ doufá Luboš Xaver Veselý.

