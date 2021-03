Xaver prudil Šlachtu. Peníze, Babiš. Dostal sodu, jakou studio nezažilo

O přízeň voličů bude v říjnu bojovat hned několik stran a hnutí a mezi nimi bude i Přísaha Roberta Šlachty. Co plánuje, částečně nastínil u Luboše Xavera Veselého. Například boj s administrativou. Vadí mu, že 50 % toho, co policista dělá, je papírování. Šlachta se před Xaverem také opřel do jeho komentátorů, kteří o něm prohlašovali, že bude Babišovo béčko. Petra Holce prý jako lháře nemá cenu komentovat a Vlastimil Tlustý podle něho uvažuje jako devadesátkový ODSák. A zaznělo také něco o Václavu Moravcovi.

reklama

Ke vstupu do politiky Šlachtu přiměly debaty s občany, které pořádal v rámci vydání své knihy Třicet let pod přísahou. Často se totiž lidé místo o knize bavili o dvojí spravedlnosti a frustraci. „Tak se to ve mně začalo trošku lámat,“ uvedl Šlachta a dodal, že září a říjen byly zlomové. Do politiky prý nejde dělat revoluci, dokonce ani „zjednávat spravedlnost“, ale spíše sloužit občanům. Xaver se ovšem ošíval, že to zní kalouskovsky. „Vrátit důvěru občanů ve stát,“ zkusil Šlachta tedy jiný popis, a to už moderátorovi přišlo lepší. Anketa Má poslanec Lubomír Volný vaši důvěru? Ano 31% Ne 69% hlasovalo: 3409 lidí

„Xavere, já tam nejdu s tím, že z toho budu mít nějaký prospěch, to jsem nikdy nedělal, myslím, že jsem byl 30 let pod drobnohledem, i ti lidé, co přivádím s sebou. Myslím, že jsem jeden z nejkontrolovanějších lidí v České republice, protože to, co jsem si dovolil vůči některým mocným lidem, tak samozřejmě vždycky by vám to vrátili. A kdyby cokoliv bylo, tak vám to samozřejmě přičtou. Takže já tam určitě nejdu s tím, že bych něco podobného šel dělat,“ prohlašoval dál. Doplnil, že důvod, proč do politiky jde, se z něj snaží dostat každý. „Já nemám důvod jít něco ukrást nebo sedět na nějakém teplém místě, já už jsem byl na tom místě,“ vysvětloval dál, že chce opravdu sloužit občanům.

Moderátor vysvětloval, že mu nešlo o žádné srovnání, ale o to, že určití politici používali určité fráze. Ale Šlachta měl za to, že spíše než fráze jsou důležité činy a co má dotyčný za sebou. „Pak na těch činech ho hodnoťte,“ řekl. Ale Xaver si trval na tom, že když slyší určité fráze, rozsvítí se mu varovné kontrolky.

Co se týče popularity a potenciálu hnutí, Šlachta se pochlubil, že mají nasbíráno 15 330 fyzických podpisů, na registraci přitom stačí 1000. S podpisy mají v plánu jít na Ministerstvo vnitra, které pak má třicetidenní lhůtu na jejich registraci. Xaver mínil, že je zaregistrovat musí, ale Šlachta to tak jasně neviděl. „Nemusí se jim líbit stanovy, protože musí být podle zákona, zjistí třeba, že by to bylo extremistické hnutí, že ty stanovy neodpovídají, můžou najít, že ty podpisy mohou být zfalšované, to může být cokoliv,“ předpokládal, jaké těžkosti by mohla Přísaha s Hamáčkovým ministerstvem mít.

Jan Hamáček ČSSD



1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

S programem se ještě pochlubit nechtěl, řekl, že bude zveřejněn za dva nebo tři týdny. „Jsou to věci, které nás zlobí všechny v současné době,“ dozvěděl se pouze Xaver a Šlachta ještě řekl, že se zaměří na funkčnost státu, ministerstev a pracovníků ministerstev. „Teď se to v té krizi ukazuje naprosto zásadně,“ mínil. Jako jednu z položek zmínil digitalizaci, není podle něho nutné, aby kontroly provádělo tolik lidí. „Teď vezmeme jenom EET, nabrali se úředníci, teď se EET pozastavilo, kde jsou ti lidé, co dělají za další agendu?“ ptal se.

„Policisté, je potřeba 42 000 policistů? Teď je 39 tisíc–40 tisíc. Ale bavíme se o administrativě. Policejní prezident, který nastoupil před 2 a půl rokem a kterého pořádně nikdo neviděl, tak slíbil boj s administrativou. Nevyřešilo se naprosto nic. A když se s policistou bavíte, tak stráví 50 % administrativou a nestráví venku. Tam, kde by měl být, na ulici,“ pokračoval v kritice. A dodal, že to nejsou jen počty, ale také kvalita úředníků, z osobní zkušenosti zná prý dost zkušených úředníků, kteří ze státní služby odešli, i když by podle něho měli zůstat. A nejde dle jeho zkušenosti jen o peníze.

Xaver mínil, že minimálně na ulicích se policie zprofesionalizovala. Ale doplnil, že není úplně objektivní kvůli zážitku z ledna minulého roku. „Uklouznul jsem v Praze 8 u jedné restaurace, ale zrovna okolo projížděli policajti, zastavili, pomohli mě zvednout, nestoupejte, my zavoláme záchranku a takhle jako, profesionálně,“ chválil policisty. A kvitoval, že viděl i policistu, jak se s ženou na ulici baví plynně anglicky. Šlachta doplnil, že je to také generační výměnou u policie.

Hned v první otázce byli zmíněni Xaverovi komentátoři Petr Holec a Vlastimil Tlustý, kteří o Šlachtovi mírně řečeno nemají valné mínění. „K panu Holcovi se skoro nemá cenu vyjadřovat, protože pan Holec se o mně vyjádřil asi třikrát, já pokaždé, když se o mně vyjádřil, tak jsem mu napsal. Zaprvé, mluvil o kauze Nagyová, o které vůbec nevěděl a dělal, jak tomu hrozně rozumí, takže jsem mu napsal, že mluví nepravdu. Neodpověděl, neozval se. Podruhé se mu nelíbilo, když jsme dávali nějaké video na běhání, tak napsal, že si se mnou půjde zaběhat. Tak jsem ho vyzval, kdy a kde, že vezmu tenisky a jsem připraven, tak se taky neozval. Pro mě je to člověk, o kterém se ani nemíním vyjadřovat. Já bych ho tady nazval, ale není po 22. hodině. Pro mě je to lhář,“ soudil Šlachta.

U Tlustého byl stručnější, vzpomněl si, že o něm komentátor řekl, že dělá Babišovi béčko. „Nikdy jsem nikomu nedělal béčko. Nikdy ho dělat nebudu. A pan Tlustý mluví věci, o kterých nevím, kde přišel. Takže pan Tlustý lže,“ prohlásil. Vzpomenul také na Tlustého komentáře o půjčce, kterou hnutí financuje a kde „ví, jak se to dělá“. „Možná u pana Tlustého jsou to ty devadesátky, ODSácký. U nás se říká, že podle sebe soudím tebe. Takže jestli pan Tlustý mluví o tom, jaké to bylo v ODS, tak v Přísaze to tak není,“ odmítl nařčení, že by za jeho půjčkou někdo stál. „Já na ty půjčky, které jsem si vzal a vzal si ji Tomáš (Sochr), tak na ně mám smlouvy a jsem připraven je doložit úřadu pro kontrolu politických stran,“ dodal a doplnil, že Tlustý, pokud takové věci roznáší, tak by je měl doložit.

Fotogalerie: - Rozpuštěné demonstrace

Xaver zjišťoval, co je špatného na tom, být béčko. „Já kdybych chtěl dělat někomu béčko, tak vstoupím do nějaké strany nebo hnutí, žádné z těch stran nebo hnutí neodpovídalo tomu, co my bysme chtěli prosazovat v té politice a jaké mám vnitřní zásady. Takže béčko... Vy jste béčko Václava Moravce?“ otočil otázku Šlachta. „Já jsem takový spíš zetko Václava Moravce,“ odtušil moderátor. „Tak jestli jste zetko, já béčko nejsem, nikdy jsem nebyl,“ mínil Šlachta.

Ale moderátor narážel na to, kdo by byl, kdyby se Přísaha dostala do Sněmovny, jeho koaliční partner. Dospěl k závěru: „Mně z toho vychází Babiš.“ Šlachta toto nepopřel, ani nepotvrdil, jen vystartoval, že zatím není ani jisté, že se jeho hnutí do Sněmovny dostane, popřípadě že Andrej Babiš bude sestavovat vládu.

Nepřijatelné strany jsou dle Šlachty ty, které rozdělují společnost. „Které budou rozdělovat víc, než se děje teď. Já nemám rád extremisty. Nemám rád ty, kteří boří. Já myslím, že tady bude nutné stavět. Abychom se domluvili,“ uvedl a připomenul, jak nebyl schválen nouzový stav. A úlohu parlamentní ODS, která ho jako jedna ze stran shodila, a komunální ODS, jejíž hejtmani o nouzový stav žádali. „Já nevím, jak se v tom ten občan potom může vyznat, co je potřebné a není,“ pravil.

Psali jsme: Lubomír Volný milovaný ČT? Petr Hampl: Zákeřný plán. A Babiš s Hamáčkem mají další Není pravda. Jen skončil Moravec, ozval se vědec. Vážná věc s covidem Pekarová: Německo, USA, Polsko, děkujeme. Pomáháte nám. Přijde doba, kdy vám to oplatíme Přísný plán Roberta Šlachty: ,,H*vno se vyšetří," řekl. Topolánek a další si mohou počíst

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.