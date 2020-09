Xaver v akci. Po Moravcově trápení Vojtěcha se už houfují diváci

Hosty první hodiny Otázek Václava Moravce byli ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch, hlavní hygienička Jarmila Rážová a anesteziolog Vladimír Černý. Moderátor Moravec diskusi odstartoval ostrým útokem na předsedu vlády Andreje Babiše (ANO). A nebyl to první atak ze strany Moravce. Když v nedávné době Babiš na pozvání nepřišel do jeho pořadu, také mu to nedaroval. V úvodu ho kritizoval, že nereaguje, a následně se diváci dívali celou debatu na prázdnou židli s cedulkou – premiér. Na celé vysílání následně na své facebookové stránce zareagovali komentátor Jindřich Šídlo i moderátor Luboš Xaver Veselý. Ten si vzal na pomoc diváky.

„Vážení, viděl dnes někdo OVM s Adamem Vojtěchem? Prosím o názor. Mám nezvykle mnoho mailů a messengerů...,“ zeptal se moderátor Luboš Xaver Veselý, který je zároveň radním ČT.

„To, co si dovolil V. Moravec k ministru zdravotnictví, je nevídané. Tak nekorektní způsob debaty by se měl promítat jako ukázka manipulace, nepřípustného tlaku, překrucování odpovědí, neobjektivity ... posedlost Andrejem Babišem byla tak zřejmá, že by z toho ČT, potažmo její rada, měla vyvodit důsledky,“ poznamenal následně například jeden z diskutérů.

„Já se po dlouhé době pokusila o sledování a dala jsem jen deset minut. Tak zběsilou a odpornou urputnost Moravce vypáčit z Vojtěcha odpověď: ANO, všechno to pos..l Babiš a vsichni se ho bojíme, je fakt k nevydržení. O ničem jiném to není,“ napsala další čtenářka.

„Aktivista VM tradičně hnusným způsobem manipuloval tak, aby Vojtěch odpovídal správně, tedy co chtěl Václav Moravec slyšet. Senzacechtivý nátlak na to, aby řekl, kolikrát už chtěl rezignovat, byl přesně to dno, ale žádné překvapení. Smutné, že AV se nedokáže bránit,“ poznamenal další divák.

„Vystoupení Moravce bylo pod úroveň člověka. Nejsem volič ANO, ale být na místě Vojtěcha, seberu se a hrdě odkráčím,“ napsal další diskutér. „Adam Vojtěch opět ukázal, že se zřejmě nejlépe cítí v roli otloukánka. Když to není Babiš, tak je to Moravec. Až mi toho kluka bylo líto,“ dodal další. A své hodnocení přidal i poslanec, člen poslaneckého klubu SPD Jaroslav Foldyna. „Pan redaktor Moravec více než redaktorem veřejnoprávní TV byl inkvizitorem,“ uvedl. „Už jsem pochopil, jaká bude nejčastější odpověď ministra zdravotnictví v OVM: ‚Já bych to takhle neřekl‘,“ napsal již v průběhu sledování Otázek Václava Moravce také komentátor Jindřich Šídlo. Už jsem pochopil, jaká bude nejčastější odpověď ministra zdravotnictví v OVM: "Já bych to takhle neřekl." — Jindrich Sidlo (@jindrichsidlo) September 20, 2020 A o co v pořadu šlo a co se Moravec snažil u Vojtěcha vypáčit?

„Ulhat a ukřičet, hlavní strategie, kterou už několik týdnů praktikuje premiér Andrej Babiš (ANO),“ začal zostra Moravec. Toho si všímají i voliči a část lidí přesunula svou pozornost k jiným stranám. Šéf hnutí ANO Andrej Babiš podle průzkumu agentury Kantar CZ ztratil v posledních týdnech asi 4,5 procenta voličů. Hnutí ANO by v tuto chvíli volilo 27,5 procenta lidí, druzí Piráti mají podporu 19,5 procenta občanů a třetí ODS se těší podpoře 15 procent občanů. Tomio Okamura s hnutím SPD má důvěru osmi procent občanů, šesté skončilo hnutí STAN v čele s Vítem Rakušanem. Starosty by v tuto chvíli volilo 6,5 procenta lidí. Sedmé ČSSD důvěřuje 5,5 procenta voličů a TOP 09 má důvěru pěti procent voličů. Před branami Sněmovny by zůstali komunisté se 4,5 procenta hlasů a lidovci se čtyřmi procenty. Trikolóře Václava Klause mladšího důvěřuje 2,5 procenta občanů.

Ministr Vojtěch uznal, že na zhoršení situace nese svůj podíl viny. „Možná jsem měl být tvrdší ve věci nošení roušek. Je těžké říci, jak exaktně by to změnilo situaci,“ pravil.

„Kdybych vám namítl, že odborníky už nebaví to ponižování premiéra Andreje Babiše, který po nich neustále křičí? Odborníci už nemají sílu hájit to opatření, když jsou překřičeni premiérem, který není epidemiolog. Ti mimo kamery jasně říkají: ‚Když po nás premiér vulgárně křičí, tak my to nemáme zapotřebí‘,“ vypálil Moravec na Vojtěcha.

Ministr oponoval, že takto to s ním epidemiologové neprobírali. Upozornil také na to, že premiér už pracuje s tím, že primární odpovědnost za situaci nese Ministerstvo zdravotnictví a nikoli on osobně, což podle Vojtěcha může znamenat, že si i Andrej Babiš sám vyhodnotil, že má další práci nechat na ministerstvu.

Vojtěch prý počítá i s tím, že by po krajských volbách mohl být povolán k zodpovědnosti. Jako ministr podle svých slov musí počítat se vším. I s tím, že může být odvolán.

Moravec poté před Vojtěcha položil roušky, které vláda dala rozeslat seniorům, a zeptal se, zda jsou ty respirátory dostatečně kvalitní a seniory dostatečně ochrání. „Můžete to garantovat?“ zeptal se moderátor.

„První věc, kterou bych chtěl říct, je, že tyto respirátory nenakoupilo Ministerstvo zdravotnictví. Pravděpodobně je kupovali kolegové z Ministerstva vnitra. ... Takže já nedokážu říci, zda to tento respirátor splňuje. Já to nemohu garantovat, protože Ministerstvo zdravotnictví tyto respirátory nekupovalo a netestovalo je tak, jak jsme testovali a garantovali kvalitu respirátorů pro zdravotníky,“ vysvětlil Vojtěch. Doufá ale, že jeho kolega z vlády Jan Hamáček nechal nakoupit kvalitní respirátory, které občany opravdu ochrání.

Ministr Vojtěch divákům také sdělil, že v koronavirové krizi rozhodně nesedí s rukama v klíně.

„Školíme stále nové a nové trasovače, jen v tomto týdnu nastoupí 200 nových lidí. Není to tak, že bychom jen seděli a nic nedělali. Nesouhlasím s tím, že chytrá karanténa nefunguje. Ano, jsou zde problémy, ale ty se řeší, ani Řím nepostavili za den,“ dodal ministr.

