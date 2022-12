Xaver vyhrál soud, herec se musí omluvit. A zaplatit!

reklama

Jde tak o ukončení aféry, kterou odstartoval v květnu 2021 herec a komik Tomáš Měcháček, když ve vysílání Českého rozhlasu udeřil na moderátora Luboše Xavera Veselého. V živém vysílání prohlásil, že se Veselý chová pokrytecky, že se tváří jako milý člověk, ale ve skutečnosti útočí na Českou televizi a ještě možná zavírá oči nad tím, že je internetová televize XTV, kde Veselý působí, placená z Ruska.

„Nemám rád pokrytectví, nemám rád zbabělost, protože sám to nejvíc nemám rád na sobě, nemám to rád na ostatních lidech, vy třeba jste také pokrytec nebo zbabělec a urážíte novináře, urážíte své kolegy v Českém rozhlasu, tajíte, komu patří XTV, vlastně porušujete Kodex Českého rozhlasu, napadáte svoje kolegy,“ uvedl v živém vysílání Měcháček.

„Je to strašně těžký, já jsem se držel, abych nerušil váš pohodový pořad, vy jste poměrně na první pohled sympatický, ale z toho, co děláte a říkáte, sympatický vůbec nejste,“ podotkl dále Měcháček.

„Je to asi na delší debatu,“ zmohl se Xaver Veselý pouze na jednu větu. „Je to na delší debatu, heleďte, já jsem slyšel, že třeba to vaše XTV, když jsem se na to koukal, to patří nějakému 25letému mladému klukovi, ale já jsem slyšel, nemám to potvrzené, že to platí Rusové, respektive ruská rozvědka. Rozumíte? To je přece strašný! Ti, co zabili dva lidi teď ve Vrběticích, platí vaši televizi, která sídlí na vašem trvalém bydlišti?“ ptal se Měcháček a bylo slyšet, jak se v pozadí Veselý směje.

„Já vám do toho nechci skákat. Já jsem pro, diskutovat o tom jakkoliv, kdekoliv, cokoliv, jenom chci říct, že jestli chcete k tomu něco říct, klidně vám všechno vysvětlím a kdykoliv veřejně, ale pro to tady na půdě Českého rozhlasu není prostor,“ podotkl Veselý.

Měcháček později v rozhovoru pro Forum24.cz svá slova mírnil s tím, že šlo primárně o vtip a sarkasmus. „Věděl jsem, že chci říct to, že pan Veselý nemá v Českém rozhlasu co dělat, protože porušuje kodex. A to jsem ještě nevěděl, že mohu říct i to, že nemá co dělat v Radě České televize, protože porušuje zákon tím, že vystupuje v XTV. A tak nějak jsem řekl to, co jsem řekl. S tím, že s tou ruskou rozvědkou to měl být sarkastický vtípek,“ uvedl Měcháček s tím, že by Xaver Veselý neměl v Českém rozhlasu pracovat.

„Myslím si, že pan Veselý nemá v Českém rozhlase co dělat. Když to řeknu hloupě, tak je můj cíl, aby tam nebyl. Což on může kdykoli přestat, ale asi nepřestane, a už vůbec ne kvůli mně. Vedení Českého rozhlasu se, myslím, mýlí nebo nemá dost informací o tom, jak moc porušuje pan Veselý Kodex Českého rozhlasu,“ dodal tehdy Měcháček.

Xaver Veselý nakonec sám k 31. červenci 2021 ukončil spolupráci s Českým rozhlasem, na Měcháčka mezitím XTV podala žalobu, kterou nyní soud vyřídil v její prospěch.

