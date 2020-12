Z Prymuly je mi špatně, prohlásil David Koller v minulosti. A teď znovu vystoupil

Zpěvák David Koller před nedávnem oslavil 60. narozeniny. V rozhovoru pro Český rozhlas Plus mimo jiné uvedl, zda to pro něj byl nějaký významný milník k bilancování. A samozřejmě, že nechyběla ani diskuse o problému roku 2020 – o koronaviru.

„Život běží, určitě si člověk uvědomí, že to není půlka. Protože do 120 let bych tady být ani nechtěl, i když to říkali doktoři, že to bude možné, ale to nevím, jak ti lidé budou vypadat, ale já jsem vlastně napojený na tu muziku. Jsem si říkal, že mě kromě koncertů, které – jak říkal Ivan Král – jsou kyslíkem muzikantů, tak mě baví vlastně tu muziku hledat. Buď ji vytvářet sám, nebo když nemáš nápady a někdo přinese lepší, tak proč si nevzít hit,“ poznamenal k onomu bilancování Koller.

Vzpomínal i na období, kdy byla zakázána „Jasná páka“. „Byl rok 1982 nebo něco takovýho. Kámoš z Jasný páky hrál u Luboše Pospíšila, vzali mě do prvního angažmá a tam jsem se cítil dobře. Jako elév přijdeš mezi profesionály, tak držíš hubu a krok a snažíš se jakoby dělat to, co ti řeknou, respektive to podpořit, jak umíš, ale pak se to nějak brzy rozpadlo a přišli jsme k Leškovi Semelkovi, a pak mě to přestalo taky bavit a přišli kluci ze Žentouru, že jim utekl bubeník, ať s nimi jedu hrát,“ vzpomínal Koller. „Vždycky v každé té kapele, nebo skoro v každé té kapele, včetně Bambini di Praga, došlo k tomu, že se muselo jet hrát na politickou píseň Sokolov. Což bylo silné kafe pro všechny,“ řekl Koller s tím, že Karel Gott tam nikdy nemusel.

Anketa Co byste popřáli Janu Hrušínskému do nového roku? Pevné nervy, až bude pracovat rukama 94% Hodně zdraví a štěstí 3% Podporu na provoz divadla 0% Výhru ve sportce 2% Ať se stane ministrem kultury místo Zaorálka 1% hlasovalo: 4376 lidí pokud jsi tam nedojel, tak jsi přišel o tu licenci na hraní. Tenkrát jsi musel mít povolení, že umíš hrát a že umíš i tu teorii, a to politické bylo vždycky velmi nepříjemné... Tam byl vždycky nějaký strašidelný komanč, který vyžadoval nějaké úplné nesmysly a člověk musel pátrat v hlavě. Já jsem si to zkoušel v osmnácti nanečisto,“ vzpomněl Koller na situaci v Obecním domě.

„Tam se dělaly zkoušky u Pražského kulturního střediska. Já jsem udělal ty hrací zkoušky, udělal jsem ty teoretické a šel jsem na ten politický pohovor. A tam seděl nějaký strejda a říkal: Tak kdo se nejvíc zasloužil o vznik Československé republiky? A já říkám: Tomáš Garrigue Masaryk. A on říkal: Ne, soudruhu, to byl Vladimir Iljič Lenin,“ vyprávěl Koller, že se toto zopakovalo třikrát, a když on trval na Masarykovi, papíry neudělal. „Ale to mi bylo 18 a dělal jsem to jen na zkoušku. Ale když jsem tam šel příště, v těch 22, tak jsem věděl, že mám říct Lenin,“ dodal. On sám se kvůli tomuto necítí pokřiven. „Myslím, že to mohlo zkřivit toho, kdo se nakřivil k nim a lízal jim ty kliky. Takže já znám spoustu lidí, kteří se za totáče chovali jako dneska a dneska jsou to perfektní lidé. To záleží na výchově, na genech,“ dodal.

Koller vzpomínal i na roky po listopadu 1989. „My jsme s Lucií hráli všude. Robert to spočítal, že v roce 1990 jsme měli celkem 4 volné dny. My jsme na tu revoluci neměli moc čas. Pochopitelně spousta těch akcí byla vlastně jakoby euforická v tom smyslu, že jsme se zbavili nějakých kreténů a že konečně máme svobodu, v kterou jsme ani nedoufali. To pochopitelně nám docházelo a každý koncert byl večírek. A nebyly to jen koncerty, tenkrát bylo i spousta hudebních pořadů v televizích. A ve slovenské taky,“ zmínil Koller.

Závěrem pak Koller vzpomínal na to, jak se s kapelou stihli několikrát rozejít a dát dohromady. Velký návrat plánovali na letošní rok; kvůli pandemii koronaviru ho však museli odložit. „Je to o rok posunuté. My se na to těšíme. Věříme, že vakcína tady bude a že se to vyřeší. Pochopitelně nikdo v tuhle chvíli to nemůže říct na sto procent. Ale já myslím, že kdyby ten, byť částečný, lockdown měl trvat další rok, tak si myslím, že to nepřežije nikdo,“ uzavírá Koller, který na současnou koronakrizi reagoval v minulosti songem Planeta bez paměti. Jeho skladba však není všude zcela pozitivně vítána, například rádio Evropa 2 ji odmítlo do éteru pouštět. Opačný postoj zaujal veřejnoprávní Český rozhlas, který písničku hraje.

V minulosti se Koller vyjádřil i k osobě exministra zdravotnictví Romana Prymuly. „Já jsem teda šel do kolen, když tenhle člověk, spojovaný s čínským byznysem, který mu nevyšel, to bych chtěl připomenout, jak plánovali tu čínskou nemocnici a ještě se okolo točily ukradené peníze s jeho jménem. Já jsem šel do kolen, když řekl, že za dva roky se podíváme ven,“ uvedl zpěvák na besedě v Knihovně Václava Havla s tím, že se mu z Prymuly udělalo špatně. A jako zpěvák v žánru pop music žádné peníze od státu neočekává, protože, jak uvedl, tento asi nejpopulárnější žánr je nedostával nikdy.

