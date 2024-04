Z USA: Takhle krásně by se mohla bránit Ukrajina. Ale nemá čím

Washingtonský Institut pro studium války (ISW) sáhl ke srovnání íránského útoku na Izrael a ruských útoků na Ukrajinu. Íránský útok podle institutu ukázal, že Ukrajina by se mohla účinněji bránit ruským úderům, kdyby měla čím. A když nemá čím, protože Američané zastavili pomoc napadené zemi, Ukrajinci platí vysokou daň. Institut také popsal, jak vysoká je tato cena. Zelenskyj řekl, co teď budou Ukrajinci potřebovat.

Sobotní útok Íránu na Izrael, proti kterému islámský stát vyslal vlnu dronů a raket, podle washingtonského Institutu pro studium války (ISW) ukázal dvě věci. V prvé řadě to, že těsné sousedství s Ruskem a celková geografie země je pro Ukrajince problém. Vzdálenost Íránu a Izraele, která čítá více než tisíc kilometrů, Izraeli poskytuje čas reagovat na útok, vyslat do vzduchu stíhačky a aktivovat další systémy protivzdušné obrany.

Ale pozor.

Ukázal také to, že kdyby měla Ukrajina k dispozici více prostředků protivzdušné obrany, jako je má Izrael, dokázala by sestřelovat více ruských raket a dronů a chránit tak důležité objekty a především životy vojáků, ale i civilistů. Mužů, žen i dětí.

„Ukrajina potřebuje značné vybavení západních systémů protivzdušné obrany a stíhaček schopných zachytit drony a rakety, aby vytvořila kombinovaný deštník protivzdušné obrany, který je alespoň vzdáleně stejně účinný jako ten, který Izrael a jeho spojenci úspěšně použili 13. dubna,“ napsal k tomu washingtonský institut.

„Všech 15 balistických raket a sedm ze 44 řízených střel, které ruské síly odpálily proti ukrajinským energetickým zařízením v noci z 21. na 22. března, úspěšně pronikly ukrajinskou protivzdušnou obranou. Některé z raket významně poškodily vodní elektrárnu Dněpr (HPP) ve městě Záporoží a zcela ji odstavily a oprava elektrárny bude nějakou dobu trvat,“ dal institut konkrétní příklad.

Dokud Ukrajinci dostávali pomoc především od USA, byli schopni odrazit více útoků a dokázali opravit prakticky všechny objekty, které Rusové zničili v zimě 2022/2023. A teď během posledních pár dní Rusové zničili všechno, co Ukrajinci po zimě 2022/2023 opravili.

Institut také připomíná, že Rusové odmítli íránský útok na Izrael odsoudit s odůvodněním, že Íránci jen odpověděli na izraelský útok z Damašku z 1. dubna.

Rusové prý teď kalkulují s tím, že by mohli chtít do 9. května, tedy do výročí konce tzv. Velké vlastenecké války, dobýt celý Chasiv Jar. Podle ISW je to ale cíl nepříliš reálný.

Nejvyšší ukrajinský vojenský velitel Oleksandr Syrskyj však tak optimistický není a varoval, že Rusové se skutečně pokusí dobýt Chasiv Jar a situace na frontě je opravdu špatná.

„Plány nepřítele jsou brzděny hrdinskou obranou našich brigád, které se doslova zaryly do země a odrážely každodenní útoky nepřítele,“ řekl Syrskyj.

Na jeho slova upozornil server Kyiv Independent.

Vojáky v oblasti navštívil ukrajinský ministr obrany Rustem Umerov, který oznámil, že Rusové se skutečně snaží obsadit Chasiv Jar, ale Ukrajinci jejich pokusy zdárně maří. Zatím.

„Situace je napjatá. Nepřítel se snaží postoupit hluboko do pozic obranných sil a soustředí se na průlom západně od Bachmutu. Přes početní převahu nepřítele tyto plány efektivně narušujeme díky odvaze, výcviku a profesionalitě obránců, kteří úspěšně využívají moderní technologické systémy v opozici vůči nepříteli, který se snaží získat výhodu živou silou,“ řekl ministr.

Na ministrova slova upozornil server Ukrajinská pravda.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil, že Ukrajina potřebuje 25 systémů protivzdušné obrany Patriot, aby ochránila celou zemi před ruskými útoky.

Kyjev vyjednává se svými spojenci o získání dvou dalších baterií Patriot a jedné baterie protiletadlových raket dlouhého doletu SAMP/T, prozradil ministr zahraničí Ukrajiny Dmytro Kuleba.

Podle Kielského institutu pro světovou ekonomiku poskytlo Německo Ukrajině od dubna vojenskou pomoc ve výši 17,7 miliardy eur (kolem 19 miliard dolarů).

Ale podle všeho ani ruské velení není se stávající situací zcela spokojeno.

„Ruské ministerstvo obrany (MO) údajně propustilo velitele kombinované zbrojní armády a motostřeleckého pluku působícího na jihu Ukrajiny pravděpodobně kvůli tomu, že nedokázaly znovu dobýt oblasti ztracené během ukrajinské protiofenzivy v létě a na podzim 2023. Ruské zdroje ve dnech 13. a 14. dubna tvrdily, že ruské vojenské velení vyhodilo generálporučíka Arkadije Marzoeva, velitele 18. ruské kombinované armády (Jižní vojenský okruh [SMD]), která bojovala u Krynky v Chersonské oblasti, a také velitele. 70. motostřeleckého pluku (42. motostřelecká divize, 58. kombinovaná armáda [CAA], SMD), který bojoval u Robotyne, v Záporožské oblasti,“ napsal institut s tím, že tyto informace nemohl potvrdit z dalších zdrojů.

