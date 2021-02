Z celého srdce... Babiš nadával novinářům. Ale tady byl úplně jiný

reklama

Situace je podle Babiše stále závažná: „Chci vás informovat, jak to skutečně vypadá. I když to ze zasněžených hor a lesů nemusí na první pohled tak vypadat, na jednotkách intenzivní péče napříč republikou je situace kritická. Pokud by skončil nouzový stav a došlo k rozvolnění, stala by se nezvladatelnou. Proto chci poděkovat našim hejtmanům, že byli konstruktivní. Že nám vyhověli vlastně tak, jak jsme o to žádali Sněmovnu, a že požádali vládu o nouzový stav a dali nám čtrnáct dní čas na jednání s opozicí.“

Premiér se domnívá, že teď není čas na vzájemné obviňování a předvolební kampaň a že situaci musíme zvládnout všichni dohromady. „S naprostou vážností vám ale říkám, i když se to někomu nelíbí, že v dohledné době nemůžeme rozvolňovat. Ne proto, že by nám to dělalo radost nebo že bychom si to nepřáli. Právě naopak. Ale proto, že naše zkušenosti jasně ukázaly, co rozvolnění v průběhu času způsobí. Masivní nárůsty,“ prohlásil s vážnou tváří Babiš.

Hovořil také o několika mutacích viru, které mají na průběh epidemie určitý vliv. „Můžete se nakazit ve velmi krátké době, a to opakovaně. Otevřít za této situace dveře dokořán tomuto viru by bylo naprosté šílenství. Chápu, že toho máte všichni plné zuby a jste unavení. Všichni chceme žít normálně. Můžeme se bavit a budeme se bavit s opozicí o některých rozumných úpravách opatření, kde to trochu půjde. Rozvolnění by v této situaci ale přineslo obrovské zvýšení kontaktů a další nekontrolovatelné šíření nákazy.“

Opatření, která zavedla česká vláda, se podle Babiše skoro vůbec neliší od restrikcí, které zaváděly Rakousko a Německo. „V Německu se rovněž nesmí lyžovat, zavřené jsou obchody, restaurace a služby. Zákaz vycházení je stejný jako u nás a v některých spolkových zemích lidé nesmějí cestovat dále než 15 km od domova. Rakušané sice začínají pomalu rozvolňovat některá opatření, ale až po několika měsících nouzového stavu a uzavření. Zákaz vycházení byl u nich ještě přísnější než v Německu,“ poukazoval politik.

Krize se podle něj nedá řídit jinak než v rámci platných zákonů, ale není v silách vlády, aby donutila k dodržování opatření každého občana. „Z podstaty věci nemůže být vláda zodpovědná za chování každého jednoho občana. My ani nechceme toto chování a dodržování opatření vynucovat nějakým násilím. Nežijeme přece v totalitě, ale v demokracii,“ snažil se občany ujistit Babiš a dodal: „A ta kromě osobní svobody stojí i na kolektivní zodpovědnosti náš všech. Proto vás o ni žádám a prosím každého z vás z celého srdce.“

„Na závěr chci říct, že pevně věřím, že se s touhle hrůznou pandemií covidu brzy vypořádáme. Hlavně díky očkování, které je světlem na konci tohohle neskutečně dlouhého tunelu. Mám samozřejmě velkou radost z toho, že ubývá těch, kteří se nechtějí očkovat, protože vakcínám nedůvěřují nebo proto, že mají s očkováním nějaký jiný principiální problém. My ale bojujeme za vakcíny, a samozřejmě to množství z Evropské komise na první kvartál není dostatečné, ve druhém kvartálu toho bude podstatně více. My se připravujeme na to, abychom kapacitu očkovacích míst dostali alespoň každodenně na úroveň 100 tisíc očkovaných,“ ujišťoval opět premiér.

A na úplný závěr si neodpustil frázi, za kterou by se nemusela stydět ani německá kancléřka Angela Merkelová: „Naše vláda pro vás udělá maximum. Teď se ale musíme všichni semknout.“

