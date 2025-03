Z koruny do obranného průmyslu budou tři... Na ty nesmysly paní Decroix reagovat nebudu, neudržel se Okamura

Hosty nedělní Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News byli poslankyně, místopředsedkyně ODS Eva Decroix – a poslanec, předseda opozičního hnutí SPD Tomio Okamura. Hosté se ani trochu nešetřili.

„Je to o tom, co přesahuje toto volební období, co pravděpodobně přesahuje příští volební období a je třeba se o tom bavit,“ zdůraznila poslankyně ODS. „Ta snaha o to, abychom našli shodu na tom, co přesahuje jedno volební období, tady byla. A dopadlo to, jak to dopadlo,“ povzdechla si Decroix. „Zda tomu šlo předejít, nebo nešlo, to je spíš otázka určená pro druhou stranu, která všechno smetává ze stolu a o všem říká, že je to špatně,“ podotkla poslankyně. A druhá věc je, že se druhá strana bojí vyjádřit jednoznačně,“ dodala.

Když dostal slovo Okamura, okamžitě upozorňoval, že vláda Petra Fialy už naplánovala zvýšení výdajů na obranu, a schůzku s opozicí svolala až potom. „Nejdřív si to sami odsouhlasili a pak teprve nás pozvali na schůzku. Seriózní přístup by přece byl, nejprve jednat s opozicí, a pak teprve něco schválit,“ zdůraznil Okamura.

„Navýšili jste zadlužení České republiky o třetinu a myslím si, že občané si zaslouží vést seriózní debatu o tom, jak by se měly navyšovat výdaje na obranu,“ podotkl Okamura s tím, že pro SPD je otázka bezpečnosti Česka naprosto zásadní otázkou. Zdůraznil, že např. Itálie nevydává na obranu ani 1,6 % HDP. Méně peněz než Česko vydává, podle Okamury, i Rakousko.

Decroix opáčila: „Vy ale začínáte větu tím, že vám záleží na bezpečnosti České republiky, ale současně nechcete říct, zda jste, nebo nejste pro navýšení výdajů na obranu. Vy jste rozkročeni jednou nohou tady, druhou tam, ale to tady v této otázce nelze. … Vy zrazujete svoje vlastní voliče. Vy jim říkáte, že vaším cílem je posílení našeho obranného průmyslu, ale tak se s námi pojďte bavit o tom, jak navýšit výdaje na obranu.“

„Já na ty nesmyly paní Decroix nějak zásadně reagovat nebudu. Jen to shrnu tak, že my vůbec nepotřebujeme 3 % HDP na obranu. Nám by stačila 2 %. Ten problém tam dělají ty vaše americké předražené F-35. Na obranu naší republiky by stačily gripeny, které jsou asi o polovinu levnější. Slováci jednají o F-16 amerických, které jsou taky o třetinu levnější. A přitom naši vojáci si sami musejí kupovat letní obutí. To je vaše péče o armádu,“ zlobil se Okamura.

„Vláda posílá všechno na Ukrajinu a Ukrajincům, proto jsou teď naše sklady prázdné,“ rozčiloval se dál předseda SPD. „My bychom upřednostnili snižování cen energií, potravin a lepší dostupnost bydlení,“ bušil Okamura do Decroix.

„To, co tady zaznělo, znamená, že SPD se odmítá podílet na naší bezpečnosti,“ vypálila v tu chvíli Decroix. „SPD trvá na tom, že výdaje na naši bezpečnost není třeba navyšovat nad dvě procenta, a já jsem velmi ráda, že to zaznělo,“ podotkla Decroix.

A řekla, že pokud nebude zajištěna bezpečnost Česka, nebude možné řešit ani otázky spojené se školstvím a se zdravotnictvím v této zemi.

„Já myslím, že občané to tady vidí. Vy jste zničili Českou republiku a mluvíte tady o bezpečnosti. V lednu jsme měli jeden z největších nárůstů nezaměstnanosti v EU. Firmy propouštějí. Za vaší vlády se zvýšila kriminalita, takže o bezpečnosti to nebude. Vy jste odsouhlasili migrační pakt EU, takže my tady budeme muset přijímat migranty,“ zuřil Okamura.

Pokud jde o nákupy v armádě, Okamura považuje za nesmyslné, že by proti dronům bojovaly stíhačkyF-35. Stejně tak má za to, že vláda špatně nakoupila bojová vozidla pěchoty. Špatná proto, neboť podle Okamury objednaná technika není schopná přejet řeky, a to je problém.

„Já tady nebudu reagovat na všechno. To jsou takové věci ode zdi ke zdi. Oni vždycky vytáhnou nějaké detaily a ty zkritizují,“ pravila Decroix směrem k Okamurovi.

Poznamenala, že o stíhačky F-35 si asi řekla armáda, a že ona, Decroix, tuto žádost respektuje a prý nechce spekulovat o tom, proč Kanada zvažuje, že další stíhačky F-35 z USA nekoupí. „Ony by třeba gripeny stály o pár miliard méně, ale nesplnily by ten účel,“ prohlásila poslankyně Eva Decroix.

Okamura trval na tom, že Česko prostě na nákup stíhaček F-35 nemá dost peněz. SPD podle svého předsedy prosazuje akceschopnou armádu, ale tato vláda podle něj nedokázala zajistit ani dostatek vojáků. „Armáda ČR je v destrukci, vojáci mluví o tom, že armáda je v nejhorším stavu za poslední léta,“ soptil Okamura.

„Nešiřte tady hrůzu a děs,“ ohradila se okamžitě Decroix. „My dnes říkáme, že je třeba položit zbraně a peníze na stůl a věnovat se naší armádě. Proč? Protože největší bezpečnostní hrozbou pro Česko je dnes Rusko.“

Okamura nabídl zcela jiný pohled. „Já tady souhlasím s americkým viceprezidentem J. D. Vancem, že největším nebezpečím pro EU není Rusko, ale uprchlická vlna,“ vypálil Okamura. Zdůraznil, že evropské dveře uprchlíkům pomáhá otevřít i tato nynější česká vláda.

Decroix se v tu chvíli rozčílila. Doporučila Okamurovi, aby si poslechl, co říkají ruští politici o NATO, o EU, a tím i o Česku. A že kdyby Rusy poslouchal, věděl by, že Rusko je pro nás hrozbou.

„Já toto strašení odmítám,“ ohradil se Okamura.

Nový průzkum: SPD sílí, koalice Spolu zůstává za ANO

Moderátorka Terezie Tománková poté položila na stůl další průzkum politických nálad voličů, který ukazuje, že hnutí ANO by volilo 33,7 % hlasů. Koalice Spolu by měla 17,3 %, hnutí STAN by získalo 10,6 %, čtvrté hnutí SPD se těší podpoře 8,9 % voličů. Piráti by získali 6,9 % hlasů. Uskupení Stačilo 5,9 % hlasů a Motoristé sobě 5,3 % hlasů. Další strany už by zůstaly mimo Poslaneckou sněmovnu.

Decroix prohlásila, že průzkumy vycházejí každý týden, ale že to jediné podstatné bude výsledek sněmovních voleb. „Ona ještě úplně nezačala kampaň. Pokud tedy nepovažuji za kampaň tu špínu, co tady opozice lepí po Česko,“ podotkla Decroix s odkazem na billboard ANO, které označuje Petra Fialu za nejhoršího premiéra na světě.

„My jsme si tu politickou debatu zdrcli na to, kdo bude ještě vulgárnější, kdo natočí víc videí. Ale za politika má přece mluvit jeho práce,“ řekla poslankyně.

Vy jste prostě připraven strašit čímkoliv, vmetla poslankyně Decroix Okamurovi

Moderátorka Tománková otevřela ještě jedno téma. Téma migrace.

SPD zdůrazňuje, že Fialova vláda se podílela na přípravě tzv. migračního paktu EU, ale teď se tváří, že chtějí migrační politiku zpřísnit. „Jediným řešením je, aby vláda po vzoru Polska vypověděla migrační pakt EU. Hrozí nám, že se sem budou přerozdělovat muslimští migranti,“ nešetřil ostrými slov Okamura.

A že SPD prosazuje zákon ve smyslu ‚jednou a dost‘, podle kterého každý cizinec, který spáchá zločin na území České republiky, tak by byl z Česka vyhoštěn. Bez soudu. Hned. „Za SPD říkám, že pokud budeme součásti vlády, tak vypovíme migrační pakt EU,“ pravil Okamura.

Decroix zmínila, že česká vláda fakticky kráčí stejnou cestou jako vláda polská „Vy jste prostě připraven strašit čímkoliv a jakkoliv. Já opakuji, že situace v Česku je pod kontrolou a vláda připravila nový návrh, aby tak Česká republika bezpečnou zemí zůstala.“

Okamura zdůraznil, že dnes již většina českých občanů považuje za přítěž pro Česko i uprchlíky z Ukrajiny.

„Znovu vás vyzýváme, vypovězte migrační pakt, který jste odsouhlasili. Poškozujete tím Českou republiku. Vy už se připravujete na přijímání muslimských a afrických uprchlíků,“ soptil Okamura.

Decroix okamžitě oponovala, že „Okamura neříká pravdu“.

Načež moderátorka Terezie Tománková debatu utnula.

