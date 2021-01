Z šéfa liberecké policie na řadovou pozici. Švejdar „sundal“ Husáka

reklama

Do doby, než řízení s ním skončí, bude na řadové policejní pozici. Švejdara požádal o dovolenou, čemuž bylo vyhověno.

Husák přitom tvrdil, že v hotelu jednal s poslancem (dnes již bývalým) za hnutí ANO Milanem Hniličkou a také místopředsedou Rady ČT Jiřím Šlégrem o sportovních záležitostech. V hotelu následně přespal.

Milan Hnilička kvůli účasti na oslavě v hotelu rezignoval na mandát poslance.

Novináři Blesku v sobotu načapali Husáka, Hniličku, ale také expremiéra Jiřího Paroubka, jak si užívají na akci v teplickém hotelu. V hotelu, který měl být z nařízení vlády zavřený.

„Nepil jsem, po večeři a pár pracovních schůzkách jsem řídil domů. Ale uvědomuju si, že jsem udělal velkou a hloupou chybu, za kterou se moc omlouvám, a jsem připraven nést následky,“ uvedl Hnilička poté, co se celá věc provalila. Dopadl tak „jinak“ než jeho kolega z poslaneckého klubu Jaroslav Faltýnek, kterého Blesk nachytal na podzim v zavřené restauraci s Romanem Prymulou. Ten následně rezignoval na post ministra, Faltýnek poslancem zůstal, jen opustil post prvního místopředsedy hnutí ANO.

Sám Paroubek se k celé věci vyjádřil tak, že šlo o pracovní cestu.

„Dnešní bulvár přináší rozsáhlý článek pod názvem: ‚Noční mejdan s Paroubkem!‘. Musím říci, že žádný noční mejdan s Paroubkem se nekonal. Na mejdanech se totiž obvykle pije alkohol a já už pět let žádný alkohol nepiji. Maximálně si nechám na přípitek nalít do skleničky víno, omočím rty a skleničku po přípitku odložím. Dávat mě do souvislosti s nějakou alkoholickou oslavou je proto velmi nekorektní,“ poznamenal pro server VašeVěc Paroubek.

„V hotelu Prince de Ligne jsem se v sobotu v podvečer ubytoval, neboť jsem s ředitelem a účetním hotelu řešil problematiku hospodaření hotelové společnosti, neboť s ní mám uzavřený dlouhodobý poradenský kontrakt. Pokud by to někoho zajímalo, jsem totiž inženýr ekonomie se zaměřením na oblast restauračního stravování a cestovního ruchu, takže jsem vlastně zpátky ve svém původním oboru. Protože mé pracovní jednání skončilo v cca 20 hod., věděl jsem již předem, že do Prahy nemůžu cestu autem stihnout do 21 hod., proto jsem se ubytoval v hotelu,“ zdůvodnil Paroubek, co dělal v hotelu. Zároveň zdůrazňuje, že měl roušku.

„Petr Benda slavil v hotelu, jehož je majitelem, v rodinném kruhu (!) své 50. narozeniny. Samozřejmě že jsem mu také krátce poblahopřál. Spojil jsem tak příjemné s užitečným, tedy pracovní i společenskou stránku své cesty do Teplic, a vlastně jsem jednu cestu ušetřil. Pokud vím, tak Petr Benda byl ve svém hotelu od rána a měl v něm řadu pracovních, ale také společenských schůzek, což není v rozporu s vyhlášeným nouzovým stavem,“ dodal Paroubek.

„Psát o Petru Bendovi jako o kmotrovi, jak to opakovaně udělal bulvár, je nekorektní novinářská licence, protože nikdy nebylo prokázáno, že by se Petr Benda v minulosti nějakého ‚kmotrovského“ jednání (kromě toho, že je kmotrem jednoho z mých dětí) dopustil. Připomínám, že byl dlouhodobě prověřen NBÚ a stále je prověřován na stupeň tajné. Nevím také, že bych z vládních nařízení něco porušil. Je zajímavé, jaká hysterie se rozvinula kolem této záležitosti. Jsem v současné době a již po mnoho let soukromá osoba,“ uzavřel Paroubek.

Stejný důvod pobytu v hotelu – pracovní cesta – uvádí i člen Rady ČT Jiří Šlégr: „Mohu potvrdit, že jsem navštívil hotel za účelem pracovní schůzky s panem Hniličkou.“

