Z toho bude v kavárně haló. Tito všichni umělci jsou majetkově propojeni s nenáviděnou TV Barrandov

I přestože na Barrandově vlastní několik akcií, je k němu velmi kritický. „Vnímám tu televizi jako velmi špatnou,“ uvedl režisér Václav Marhoul. „Je to čistá demagogie, ideologicky je to absolutně nevyvážené. Pro mě je ta televize žumpa,“ dodal.

Původní text ZDE.

Obdobné názory má i jeden ze synů Miloše Formana Matěj. Vadí mu například to, že Soukup je schopný v rámci televize urážet lidi, říkat nepravdy nebo polopravdy. „Je to druhá strana barikády světa, ve kterém žijeme. My spíš hledáme způsob, jak věci uchopit smysluplně, než rozeštvávat společnost,“ hovoří o své a bratrově činnosti Forman. A se Soukupem nesouzní ani Ondříček.

Marhoul, Formanovi ani Ondříček se kvůli svým minoritním podílům ve firmě na rozvoji televize nepodílejí, nedocházejí ani na valnou hromadu, ani nevykonávají akcionářská práva. Dohromady jim patří 0,03 procenta společnosti. Zbavit se svého podílu však nechtějí. „Bylo by to složité,“ říká Ondříček s tím, že to nechce řešit. Na zaneprázdněnost se pak vymlouvají i Formanové. Hovoří však i o sentimentu a o jisté úctě, kterou k podílu, jejž získali od otce, mají. A režisér Marhoul hovoří o tom, že alespoň vidí, co se ve společnosti děje.

„Kdybych chtěl, můžu se zúčastnit valné hromady a tam si říct své. Případně dát někomu plnou moc, že by mě tam zastupoval,“ uvedl Marhoul.