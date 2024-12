Za „Sláva Rusku“ udání policii. Nerudová drtí odpůrce

V Rumunsku zrušil Ústavní soud prezidentské volby kvůli údajným kybernetickým útokům z Ruska, a volby se musí opakovat. Nerudová prohlašuje, že tam „Kreml dostal před prsty“. „Kreml dostal v Rumunsku přes prsty. Otázka zní – kdy u nás? Proruská pátá kolona v Česku sílí a šíří ruský jed. Čím déle budeme proruské síly tolerovat, tím víc nás to bude bolet,“ napsala k situaci v Rumunsku Danuše Nerudová.

Podle Rajchla ale vůbec nerozumí problematice a pronáší jen duchaprázdné floskule nezakládající se na faktech. Vyzývá ji proto k debatě. „Poté, co prodavačka diplomů z Mendelovy univerzity opět zaperlila svým dětinsky naivním výrokem, že Putin ‚dostal v Rumunsku přes prsty‘, ji tímto vyzývám k veřejné debatě na téma tzv. ruského vlivu na volební proces v evropských státech,“ napsal bývalé rektorce Mendelovy univerzity v Brně.

Jeho výzvu nyní podpořila také Jana Zwyrtek Hamplová, podle níž Nerudová pronáší pouze prázdné fráze, aniž by byla znalá problematiky. „Když si uvědomím, že něco podobného chtělo být naší prezidentkou. Danuše Nerudová je zvláštní děvče. Titulů má, že neví, co s nimi, chytrosti zato moc nepobrala, neboť co slovo, to skutečně perla. Moudrost? Kdeže. Zkušenost? Inu, na té fakultě. A jinak fráze, proklamace, znalosti evidentně nula. Mluví, co se po ní žádá a očekává… Nazývám ji proto ‚děvče na zakázku‘.“

„Proto mne zaujala výzva k debatě na dané téma, volby v Rumunsku – to by mohl být v závěru roku opravdu hodně sledovaný majstrštyk! Jistě se navíc paní Danuše nemá čeho bát – vyzývá ji řadový občan, ani tolik titulů, ani funkcí nemá, a považte, ona je dokonce europoslankyně. A navíc, dle těch titulů, tak moc vzdělaná. A o ústavním zásahu ve volbách v Rumunsku má evidentně úplně jasno a co sdělit. Jinak by k němu přece nemluvila. To dá rozum… To musí dát přece spatra,“ uvedla senátorka.

Očekává, že Nerudová výzvu ráda a nadšeně přijme, a vyzyvatele položí v přímém přenosu na lopatky. „A pokud ne? Že položí – mandát. Neb nechce-li skládat účty voličům za své výroky, i zadarmo je drahá. Tož tak. Na debatu se těším!“ uzavírá Jana Zwyrtek Hamplová svůj komentář

Pod vyjádřením Nerudové, že „Putin dostal v Rumunsku před prsty“, se objevila značná oponentura ze strany veřejnosti. Těm, kdo vyjádřil s tímto postojem nesouhlas, vyhrožovala europoslankyně policií, především těm, co provokativně zvolali „Sláva Rusku“, což mnohé zarazilo. „Za ‚Sláva Rusku‘ vás europoslankyně Blbuše Nerudová udá na policii. Geny a krev nezapřeš,“ komentovali někteří výroky Nerudové.

!?Za "Sláva Rusku" vás europoslankyně Blbuše Nerudová udá na policii.

Geny a krev nezapřeš?? pic.twitter.com/S4RvsjyuMI — Ing. Honza ???????????? (@Honza4746) December 8, 2024

Rumunský Ústavní soud zrušil prezidentské volby, jejichž první kolo vyhrál Calin Georgescu, populista a národovec. Druhé kolo se mělo konat tuto neděli. Rozhodnutí soudu přišlo jen pár hodin poté, co USA vyjádřily obavy z možného zahraničního vměšování do rumunských prezidentských voleb poté, co byly odtajněny dokumenty, podle nichž byla země během tří po sobě jdoucích hlasování terčem „agresivních hybridních ruských útoků“. Že se „proruský ultranacionalista“ Calin Georgescu, jenž se předtím pohyboval v jednociferných číslech, v prvním kole prezidentských voleb probojoval k vítězství, vyvolalo v členské zemi Evropské unie a NATO velké překvapení.

