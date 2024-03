Za „ci*ána“ osm měsíců stop. Rekordní trest pro fotbalového trenéra Radu

Trenér fotbalové Dukly Praha Petr Rada to pořádně schytal. Za rasistické urážky dostal na sportovní poměry obří flastr a posedí si na lavičce celých 8 měsíců. Standardem přitom bývá trest na jeden, dva, tři zápasy. Ne na půlku sezóny, což se přesně stalo Radovi. Ale sám Rada má za to, že ve větách, které pronesl, nešlo o rasismus.

Během nedávného fotbalového zápasu mezi Duklou Praha a Zbrojovkou Brno došlo na rasistické urážky.

„Dnes opět skvělá vizitka českého fotbalu na Julisce, kde Petr Rada přímo před rozhodčím řval na hráče soupeře, že je n*gr, a trenér zase cikán. A takhle my si tu žijeme,“ padlo k tomu na sociálních sítích. Slova vyřkl funkcionář brněnského klubu Petr Boháček.

Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace sáhla k exemplárnímu trestu. Na lavičce si trenér Rada posedí 8 měsíců. To je nevídané. Za rasistické urážky, které vypustil z úst. Navrch dostal pokutu 80 tisíc.

„Disciplinární komise LFA tomuto případu věnovala značnou pozornost a snažila se zajistit veškeré potřebné důkazní materiály, aby byla schopna objektivně rozhodnout. Na základě zprávy technického delegáta LFA a také dle záznamu z kamer bylo prokázáno, že kouč Dukly Praha Petr Rada skutečně směřoval směrem k lavičce Zbrojovky Brno urážku s rasistickým podtextem, a DK LFA ho proto potrestala zákazem činnosti na osm měsíců a pokutou 80 tisíc korun. Rozhodnutí není pravomocné a pan Rada má možnost se proti němu odvolat,“ sdělil předseda Disciplinární komise LFA Richard Baček.

„DK LFA zároveň neprokázala informace, které byly veřejně prezentovány na sociální síti X na účtu člena dozorčí rady Zbrojovky Brno, o hned několika hrubých rasistických urážkách na adresu realizačního týmu Brna, což je i jeden z důvodů, proč finální verze trestu není ještě vyšší,“ dodal ve zprávě dostupné na stránkách asociace.

Petr Rada je spojen s Duklou Praha už od svých hráčských časů, což mu společně se značně autoritativním chováním vyneslo v branži přezdívku „plukovník“. Byl znám i tím, že pro ostré slovo nejde daleko a též jako vyznavač velmi konzervativních pohledů na fotbal i na svět. Velmi si rozuměl s Miroslavem Peltou, s jehož Jabloncem spojil značnou část své trenérské kariéry. V letech 2008–2009 byl trenérem národního týmu.

Takto Dukla vítala slavného „plukovníka“ při nástupu do funkce:

Díky svému temperamentu je také poměrně „známou firmou“ pro disciplinární komisi. Tento výstup ale překonal vše.

Sám Rada má za to, že nešlo o rasismus.

„V zápise jen stojí ‚ty zoufalej cikáne‘, nic víc. Řekl jsem komisi, že pro mě to není žádný rasismus. Já jsem stará škola, je mi jedno, ať je to ten nebo ten. Po zápase jsem se mu omluvil, že jsem to přehnal, on se mi omluvil také. Dali jsme si kafe a uzavřeli to. Jestli je to komplot, nebo za tím někdo stojí, nevím. Za tohle osm měsíců? To nechápu,“ řekl Rada ČTK.

„S Duklou se odvoláme a uvidíme, jak to dopadne. Poradíme se, ale v nejhorším skončím, já s tím nemám problém. Pokud by odvolání nevyšlo, osm měsíců nesmět na lavičku je strašně dlouhá doba. To bych řekl majiteli, aby si našel trenéra, který může do zápasů,“ dodal.

Český fotbal čelil obviněním z rasismu před třemi lety, když fotbalista Slavie Ondřej Kúdela měl při šarvátce na hřišti rasisticky urazit afroamerického protihráče s finským pasem Glena Kamaru. Dostal za to trest na deset mezinárodních zápasů, kvůli kterému přišel o Mistrovství Evropy. V jeho případě ale šlo o „tvrzení proti tvrzení“. Kúdela tvrdil, že protihráči při potyčce řekl, že je „fu *king guy“, protistrana ale trvala na tom, že ji označil jako „monkey“, což je anglický výraz pro opici.

