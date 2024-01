Za dva za tři roky můžeme mít euro. Začněme s přípravami, vyvalilo se na diváky z ČT

Euro bychom mohli mít za dva tři roky roky, odhaduje někdejší koordinátor pro euro v České republice Oldřich Dědek v pořadu Interview ČT24. Je podle něj potřeba začít s přípravami pro vstup do eurozóny, a než se ohlížet na současnou těžkou situaci, je třeba se dívat do budoucna. Výhody nezávislé měnové politiky podle Dědka zase nejsou tak velké.

Kdybychom měli euro, tak vysoká inflace by v Česku nebyla, zní některé názory. Podle Dědka je to spekulační otázka, na kterou se těžko hledá odpověď. Důvody, proč je u nás inflace vysoká, by nehledal primárně v tom, jakou máme měnu. „Určitě velkou roli hraje to, že česká ekonomika je energeticky poměrně náročná, a když došlo k tak brutálním šokům v cenách ropy, plynu, tak se to muselo projevit i v našich dopadech. Byla tu celá řada dalších faktorů – ceny potravin, šoky na mezinárodních světových trzích, to byl nákladový charakter inflace, který se těžko měnovou politikou ovlivňuje, ten zde určitě převládal,“ uvedl Dědek v pořadu Interview ČT24.

K tomu všemu se přidal napjatý trh práce, uvolněnější fiskální politika, to už byly ale podle Dědka pouze sekundární vlivy. Tím primárním byly zmíněné nákladové tlaky.

Debatu o euru rozvířil ve svém novoročním projevu prezident Petr Pavel. Uvedl, že je potřeba začít dělat kroky, které povedou k přijetí eura.

Je podle Dědka v současnosti vhodná doba na debatu o euru? „Jsou země, které vstupovaly do eurozóny v době hluboké finanční krize, třeba pobaltské republiky. Jsou země jako Chorvatsko, které vstupovaly do eurozóny v době skoro inflační bouře. Takže ono to závisí, jak si vláda euro vyhodnotí, jestli to vidí jako dlouhodobou prioritu, která je prospěšná pro Českou republiku, potom se moc neohlíží, co se zrovna stane, protože to je dlouhodobý proces. Když se rozhodnete přijmout euro, je to technicky možné za tři roky.

Já bych mohl argumentovat, že se dnes možná vyhrabáváme z nějaké hospodářské recese, ale za dva za tři roky, až by se euro mělo přijímat, tak že kondice bude dobrá, že inflace bude pryč a vláda splní svá konsolidační předsevzetí…

„Problém eura... vidím v nebezpečné představě, že bychom si měli zopakovat referendum, zda vstoupit do eurozóny, nebo ne. Na běžné občany, kteří často nerozumějí těm technickým argumentům, na ně je v debatě o přijetí eura potřeba působit jinými argumenty. Obecně platí, že euro snižuje transakční náklady podnikům, které mohou být využity pak jiným způsobem,“ hovořil o tom, jak by debata o euru mohla vypadat. Opoziční hnutí ANO předloží návrh ústavního zákona o referendu o přijetí eura.

„Když se bavíme o nevýhodách eura, na prvním místě stojí argument, že bychom přišli o tu nezávislou měnovou politiku, no a nyní, když byla ta inflační bouře, tak toho ta nezávislá měnová politika moc neukázala. Země s eurem měly lepší inflační vývoj než my.

V každém případě z toho můžeme uzavřít, že ty tzv. výhody té nezávislé měnové politiky zase nejsou tak velké,“ uzavřel Oldřich Dědek.

