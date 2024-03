Začala nová éra. Předválečné období. Může nastat cokoliv, pohrozil Tusk

reklama

„Musíme si zvyknout na to, že začala nová éra: předválečné období. Nepřeháním. Je to jasnější každým dnem,“ uvedl Donald Tusk v rozhovoru pro německý deník Die Welt. Ví, že to zní zničujícím způsobem, zejména pro mladou generaci, ale válka je podle něj zkrátka reálný pojem. „A začalo to před více než dvěma lety. Nejznepokojivější je právě teď to, že je možný doslova jakýkoli scénář. Takovou situaci jsme tady neměli od roku 1945,“ řekl Tusk.

Připomněl, že v době, když byl poprvé premiérem, čili v letech 2007-2014, nikdo kromě představitelů pobaltských států nedbal na jeho varování, že Rusko může představovat hrozbu.

Tusk hovořil i o podzimních prezidentských volbách v USA. Upozornil, že Evropa bude muset zkrátka dělat v oblasti obrany více bez ohledu na to, zda vyhraje Donald Trump, či Joe Biden. Důvodem je podle něj to, abychom lépe využili náš potenciál, naše schopnosti a sílu. „Když budeme v obraně soběstačnější, budeme pro Spojené státy atraktivnějším partnerem,“ řekl Tusk.

