Zahradil: Ukázková dezinformace o Trumpovi, co papouškují i česká média

Zá pár desítek hodin se uzavře asi nejsledovanější politický závod tohoto roku. Američané rozhodnou, zda se do prezidentského křesla v Oválné pracovně vrátí republikánský kandidát Donald Trump, nebo zda do Oválné pracovny poprvé v historii usedne žena, Kamala Harrisová, dosavadní viceprezidentka v administrativě demokrata Joea Bidena.

Světem těsně před volbami proletěla zpráva, že Trump údajně vyzval ke střelbě na Liz Cheneyovou, jednu z jeho kritiček. Cheneyová je bývalá členka Sněmovny reprezentantů, dolní komory Kongresu USA. O údajném Trumpově výroku informovala např. americká zpravodajská stanice CNN s tím, že k údajné střelbě na Liz Cheneyovou Trump vyzval na mítinku v Arizoně, kde mu po boku stál konzervativní publicista Tucker Carlson.

„Trump říká, že ‚válečný jestřáb‘ Liz Cheneyová by měla být vystavena střelbě,“ napsala CNN hned v titulku. A po pár řádcích článku upozornila na to, že Trump na mítinku o ní mluvil jako o „hloupé osobě“ a o „blbce“.

„Trumpův návrh, že by Cheneyová měl čelit střelbě, představuje eskalaci násilného jazyka, který použil k tomu, aby se zaměřil na své politické nepřátele. A přichází několik dní před volbami, ve kterých bývalý prezident – který nikdy nepřijal svou porážku v roce 2020 – již podkopal důvěru veřejnosti. V posledních týdnech také navrhl vojenský zásah proti politickým odpůrcům, které popsal jako ‚vnitřního nepřítele‘,“ napsala CNN.

Bývalý europoslanec Jan Zahradil (ODS) k tomu upozornil, že jde o dezinformaci, kterou bohužel přebírají i česká média.

Trump sice o Liz Cheneové mluvil, ale doslova řekl něco trochu jiného. „Je to radikální válečný jestřáb,“ poznamenal na adresu bývalé kongresmanky. „Postavme ji tam s puškou a s devíti hlavněmi, co na ni budou střílet, ano? Uvidíme, co na to řekne, až jí budou zbraně mířit do obličeje. Víte, oni umí být váleční jestřábi, když sedí v klidu ve Washingtonu a říkají: ‚Jéjé, pošleme 10.000 vojáků do chřtánu nepřítele‘.“

„AntiTrumpové českých sítí včera vybublali kolem údajné výzvy Trumpa ke střelbě na jeho oponentku Liz Cheney. Exemplární ukázka dezinformační kampaně, kterou papouškují i česká média,“ konstatoval Zahradil na facebooku.

