Zahradil a Drobil. Hádka ódéesáků kvůli euru

reklama

Průzkum Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) při Akademii věd ČR ukazuje, že Češi, Moravané a Slezané již od června 2007 příliš nehoří touhou platit v České republice eurem.

Zatímco v březnu roku 2003 bylo pro přijetí eura 56 % dotázaných, v dubnu 2007 bylo pro přijetí eura 45 % dotázaných a proti bylo 48 %. A podíl těch, kteří se staví pro zachování české koruny od té doby roste. V dubnu 2015 se pro zachování koruny vyslovilo 78 % dotázaných, zatímco pro přijetí eura jen 17 %. Šlo o vůbec největší rozdíl mezi zastánci koruny a příznivci eura. Tentýž průzkum z dubna 2023 ukazuje, že se proti přijetí eura staví 73 % dotázaných a pro přijetí je jen 22 %.

Podle končícího českého europoslance Jana Zahradila, který je členem ODS od roku 1991 a patří k zakladatelské generaci této strany, jsou to tak jasná čísla, že je nemůže ignorovat žádná vláda. Ani ta česká. Ať se jí to líbí, nebo nelíbí.

„Postoj české veřejnosti vůči přijetí eura je již od roku 2011 víceméně neměnný. Cca 70-75 % je proti přijetí eura. Cca 20-25 % je pro přijetí eura. Z toho se nedá nijak vylhat, okecat to nebo to na někoho svést. Žádná vláda ani politická strana to nemůže ignorovat. Like it or not,“ napsal Zahradil na twitteru.

Někdejší ministr životního prostředí ve vládě Petra Nečase Pavel Drobil, který se stal členem ODS v roce 2000, nabídl na celou věc trochu jiný pohled.

„To máš pravdu! Jen je potřeba dodat b). Žádná politická reprezentace tu nedělala objektivní vysvětlovací kampaň, teda kromě lží a kydání hnoje. A pak je třeba si zodpovědět otázku, proč je ve všech zemích, které € zavedly, jeho podpora u obyvatel drtivá? Jsou hloupí? Asi ne!“ oponuje Drobil Zahradilovi.

Europoslanec Drobila napomenul, aby to „neokecával“.

Ale Drobil nezmlknul. „Co, že ta česká nepozice je úplně na palici, bez jakékoliv logiky? Vysvětli ten rozdíl, že kdo euro má a ‚žije jej‘, je víc než 70 % pro; a Češi, kteří jej nemají a nežijí a žijí jen z blábolů politiků, jsou většinově proti? Vysvětli a neokecávej to,“ vrátil to Drobil Zahradilovi.

Psali jsme: Exner (STAN): Euro nemáme, protože je to výhodné pro banky. Vydělávají na tom Když balíček projde, splníme podmínku pro přijetí eura. Fiala dnes vyslal signál Úředníci v EU budou mít méně práce. Svobodní nabídli jiný pohled na unijní rozpočet 4 eura za pivo. A Chorvati poznali naštvané Čechy

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama