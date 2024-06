Zahradil popsal, co se děje v europarlamentu: Zhoršil se. Víc nesnášenlivosti, nepřátelství

Úvodní téma patřilo útoku na dánskou premiérku Mette Frederiksen. „Byla jsem v šoku. Násilí nemá patřit do společnosti. Narůstá útoků, i na slovenského premiéra Fica. Mrzí mě to, souvisí to určitě s tím, jak je vyhraněná společnost. Bohužel je to něco, s čím je evropská politika nyní spjatá," uvedla Charanzová v pořadu Partie.

„Ta atmosféra se prostě zahušťuje. Myslím si, že i co do osobních útoků a dehonestací byla i tady v Česku před nynějšími evropskými volbami nejostřejší. Evropská i česká veřejnost je nervóznější, citlivější. Válka na Ukrajině znejisťuje budoucnost," podotkl Zahradil.

„Nepochybně roste agrese. Útok na dánskou premiérku nebyl vyšetřen, ale pravděpodobně nesouvisí s politikou. Ale podle mého názoru je důležité, aby politické strany a aktéři jakékoliv násilné a související akty tvrdého střetu s politiky odmítli. Aby tady nemohly být na demonstracích šibenice. Jsem pro svobodu projevu, ale i ta má své hranice," poznamenal Stanislav Polčák.

Charanzová, Zahradil i Polčák v Evropském parlamentu po těchto volbách určitě končí, nekandidovali. „Odcházím s čistým svědomím. Dala jsem do toho maximum. Zažili jsme pandemii, něco, co paralyzovalo celý svět, včetně Evropy, vyžádalo si to životy celé řady lidí. Je tu válka na Ukrajině. Evropa je teď jiná," poznamenala Charanzová.

„Když mám srovnat stav letošního roku s rokem 2004, kdy jsem se dostal do Evropského parlamentu, tak ten se nezlepšil, podle mého se zhoršil. Je tam více nesnášenlivosti, debaty jsou ostřejší, jsou nepřátelské," podotkl Zahradil. Pro Polčáka byla hlavním tématem jeho posledních pěti let ochrana životního prostředí. Se Zahradilem se pak shodl na tom, že prostředí Evropského parlamentu bylo rok od roku vyhrocenější.

Green Deal je podle Charanzové rozjetý vlak a říkat, že se ten vlak rozjede nazpátek, není možné. „No, nepojede," řekla Charanzová, souhlasila s Polčákem, že se určité věci budou přehodnocovat. „Nový Evropský parlament by měl mít jako jednu z priorit dopadové studie k návrhům," podotkla Charanzová.

A co si myslí jednotliví politici, půjde si po roce 2035 koupit v Evropě nový automobil se spalovacím motorem? Polčák s Charanzovou se shodli, že „spíše ne", Zahradil se domnívá, že „spíše ano".

Řeč byla následně i o migračním paktu. „Chybí mi tam řešení návratové politiky," podotkla mimo jiné Charanzová. „Pakt podle mého názoru necílí na předvídatelnost postupu v rámci aplikace pravidel," podotkl následně Polčák, který podle svých slov pro pakt nehlasoval. „Předpis měl být daleko přesnější, souhlasím s tím, že tam chybí návratové dohody," dodal Polčák.

Matador ODS Zahradil velké kritice podrobil ministra vnitra Víta Rakušana (STAN), a to právě kvůli migračnímu paktu. „Hlavní problém je ta tzv. povinná solidarita. Kvóty explicitně tam napsané nejsou, ale je tam princip solidarity, který tak není v našich rukou. A my tam budeme těžko hledat manévrovací prostor," domnívá se Zahradil.