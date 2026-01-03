Zajali jsme Madura. Trump šokoval svět

Prezident Spojených států Donald Trump oznámil, že americké síly provedly rozsáhlý útok na Venezuelu, během kterého byl zajat venezuelský prezident Nicolás Maduro. Maduro byl následně převezen mimo zemi. K události došlo v noci na sobotu 3. ledna, kdy byly v hlavním městě Caracas slyšet výbuchy a došlo k výpadku elektřiny v jižní části města poblíž vojenské základny.
Venezuelská vláda označila akci za vojenskou agresi ze strany USA. Před útokem došlo k nahromadění amerických vojenských sil v oblasti, což následovalo po dřívějších hrozbách Trumpa vůči Madurovi. Podle svědků otřásly Caracasem exploze a byly slyšet hlasité zvuky. Venezuelský prezident byl zajat a odvezen z Venezuely. Trump ve svém prohlášení uvedl, že operace byla úspěšná a Maduro je nyní v americké vazbě.
„Spojené státy americké úspěšně provedly rozsáhlý úder proti Venezuele a jejímu vůdci, prezidentovi Nicolasovi Madurovi, který byl spolu se svou manželkou zajat a letecky deportován ze země. Tato operace byla provedena ve spolupráci s americkými donucovacími orgány. Podrobnosti budou následovat. Dnes v 11 hodin se v Mar-a-Lago bude konat tisková konference. Děkujeme za pozornost, kterou jste této záležitosti věnovali!“ napsal prezident USA Donald Trump na síti Truth Social.
Venezuelské úřady obvinily USA z útoku na civilní cíle a vyzvaly k mezinárodní reakci. Útok následoval po dřívějším zásahu CIA na doková zařízení ve Venezuele. Papež František v souvislosti s událostmi vyzval k míru v zemích postižených válkami.
Bílý dům v oficiálním vyjádření uvedl, že k tomuto kroku přistoupil po vyčerpání všech diplomatických možností a v reakci na stupňující se represe režimu vůči vlastnímu obyvatelstvu. Americká administrativa zdůraznila, že cílem není okupace země, nýbrž vytvoření podmínek pro obnovu demokracie a svobodné volby.
Bezpečnostní rada OSN svolala na žádost několika členských států mimořádné zasedání, aby projednala eskalaci konfliktu a rizika spojená s destabilizací celého latinskoamerického regionu. Situace na mezinárodních trzích s ropou reagovala na události okamžitým a prudkým nárůstem cen.
