Zajímá vás, co by na vznik Československa řekli Karel IV., Napoleon, Marx a další... Asi tohle

ČESKÉ OSMIČKY Je tomu sto let, co se narodilo Československo. S historickým publicistou Zdeňkem Čechem jsme se proto pokusili o možnou rekonstrukci odpovědí, jak by tuto událost okomentovaly významné postavy světových dějin. Jde sice o dost spekulativní anketu, ale vycházeli jsem z jejich životů, myšlenek a dobových znalostí. A zde jsou...

Karel IV.



(1316 - 1378) První český král, který se stal i císařem Svaté říše římské



"Bože milosrdný! Mí Češi se zbavili krále z Boží milosti a vyhlásili, jak se tomu říká... no, republiku! A rozvrátit chtějí na východ od svých hranic Uhersko a vzít mu Horní zemi... Nevím, jak tohle nakonec dopadne! Aspoň že teď v Praze na Koňském trhu mají krásnou novou sochu našeho světce knížete Václava."





Napoleon Bonaparte



(1769 - 1821) Francouzský vojevůdce a císař



"Československo? Český stát? Říkal jsem vždycky, dokonce i u Slavkova, že nejlepší jízda na světě jsou rakouští kyrysníci. A ti měli deset z patnácti svých plukovních velitelství v českých zemích. Takže s Čechy uzavřeme spojeneckou smlouvu, abychom tu jízdu měli. Vše pro Francii a její velikost! Viva France!"





Otto von Bismarck



(1815 - 1898) Německý kancléř a jeden z nejvýznamněšjích politiků devatenáctého století



"Pravil jsem kdysi, aspoň to o mně tvrdí novináři, že 'kdo je pánem Čech, je pánem Evropy'. Dnes, tedy 28. října 1918, chtějí být pánem Evropy Češi se svým zbrusu novým Československem. Je to zajisté ambiciózní projekt. Má ale velkou slabinu. V Československu je přes tři miliony Němců a náš veliký reich budou mít hned za humny!"





Karel Marx



(1818 - 1883) Německý filosof, teoretik socialismu, autor Kapitálu



"No, to je pěkná ostuda! Češi, kteří v dějinách poletovali vždycky jako míček mezi německými zeměmi, Polskem a Uhrami, si vyhlásili vlastní stát! A co to znamená? Jenom to, že teď revoluční energii svého proletariátu vybijí v neefektivním vlastenčení. Nelíbí se mi to. Ale snad jim někdo napraví hlavu!"





František Josef I.



(1830 - 1916) Císař rakouský, ale i uherský a český, byť nekorunovaný, král



"Už před lety jsem říkal, že má-li má říše zahynout, tak ať alespoň zemře důstojně. A teď to tu máme! Češi se mi vždycky zdáli na rozdíl od Maďarů, věčných rebelantů, takoví spíš krotcí, jejich politikové chodili v civilu, a nikoli v uniformách, ovšem jak se říká – tichá voda břehy mele. No, ať tedy mají to své Československo..."





Henryk Sienkiewicz



(1846 - 1916) Polský spisovatel a nositel Nobelovy ceny za literaturu z rocku 1905



"Měl jsem vždycky rád Čechy – přečtěte si třeba můj román Křižáci. Vítězí tam nad Němci český zbrojnoš Hlava, silný a statečný chlap. Slovanským českým bratřím jejich stát ze srdce přeji a věřím, že se nebudou hádat se svými sousedy Poláky. To by totiž pro obě strany bylo velké neštěstí."





Mikuláš II.



(1868 - 1918) Poslední ruský car, jenž byl s celou rodinou zavražděn bolševiky



"Čilí jsou ti čeští orli, opravdu čilí. Škoda, že tu svoji republiku nevyhlásili dřív a nerozvrátili Rakousko-Uhersko například už v roce 1916. Mohli bychom pak asi vyhrát Velkou válku a rozvinout v Praze naše ruské prapory. Stále však věřím, že je tam jednou vítězně rozvinou naši potomci. Amen!"

autor: Jan Rychetský