Zajímejme se o lidi, kteří rozhodují o zbrojení, vyzval Zbořil. A prozradil proč

„Sněhová kalamita, kterou nelze při zpětném pohledu na konec minulého týdne přehlédnout, byla obrazově velmi užitečná, zejména pro hladové reportéry všech možných televizních vysílačů. Bez ohledu na toto „zuřivé zpravodajství“ si ale dovolím konstatovat, že všichni, kteří byli v terénu, informovali o těchto událostech věcně a prospěšně všechny, kteří se dostali nebo mohli dostat do nějaké šlamastiky,“ uvedl politolog. „Mám osobní zkušenost, a proto si dovolím konstatovat, že vzájemná pomoc a empatie byly v těchto dnech na vysoké úrovni. Jako kdyby nepřítomnost většiny politických reprezentantů (včetně tech nejvyšších) byla uklidňujícím fenoménem těchto několika dnů,“ dodal.

Do tvrdé reality dnešního světa doktora vrátilo až několik výroků, které se objevily díky nekončící a vskutku mravenčí práci některých médií. „Tak jsme se dozvěděli, od autora a média, které nechci citovat, ale jejichž jména budu mít snad na věky uložena ve své paměti, že ‚…s klimatickou změnou se vyplatí bojovat, i kdyby neexistovala!!!‘ Jeden z komentátorů tohoto výroku k tomu dodal slova Karla Havlíčka Borovského: ‚Pane Bože, jsi-li, chraň mou duši, mám-li jakou!‘ A odpověděl tak na všechny otázky, které by snad tato moudrost mohla vyvolat,“ popsal.

Zášť, nenávist a ti správní novináři. Smrtelný koktejl

„Odstartovali tím soutěž v hledání a nalézání spiknutí za tím, co se v Gaze dnes děje. Nemáme sice možnosti ve Spojených státech známých novinářů, ale víme, že svá tajemství teprve na smrtelné posteli prozradil a na CIA ‚naprášil‘ agent účastnící se aféry Watergate, že tajemství kultovního ‚11. září‘ má dnes už stovky významných interpretů a počty těch, kteří zjistili, jak to vlastně bylo s vraždou JFK a jeho bratra Roberta, jdou do tisíců,“ dodal.

„Z těch nám bližších událostí, které nemají podobný ‚globální‘ dopad, snad stojí za pozornost návštěva Alexandra Sorose jr. na Pražském hradě, který tak napodobil setkání svého otce s Václavem Havlem, krátce po zvolení ‚dramatika a spisovatele‘ prezidentem. Nebyla mu věnována, alespoň podle mého názoru, odpovídající pozornost,“ poznamenal. „Stejně jako výrokům velvyslance SRN v Praze Andrease Kuhna a vysoké autority Evropského soudního dvora Koena Lenaertse, kteří, každý tak trochu po svém, komentovali suverenitu České republiky. Kdo se chce s nimi blíže seznámit, najde je relativně snadno kdekoli, ale musí si dát pozor na své komentáře, které by se mohly nebezpečně přiblížit zájmům české justice a jejím amatérským dodavatelům difamačních informací,“ dodal.

A jestli je skutečně možné, že by česká vláda dokončila svůj mandát v demisi?

„Jsem přesvědčený, že když někdo studuje politické vědy, u nás politologii, měl by se vyhýbat věštění z křišťálové koule. To je věcí politických komentátorů, fejetonistů, autorů humorných či méně zábavných reflexí, a hlavně a především politiků. Ti všichni mají více fantasie a lepší slovník, který slouží k pojmenovávání věcí veřejných. Ale v tomto případě, protože se jedná nikoliv o minulost, ale o současnost, si snad mohu dovolit několik slov na hranici proroctví. V našem případě už totiž nejde o vládní krizi, ale o krizi vládnutí. Nejde jen o to, který ministr, ministryně nebo předseda vlády a jeho náměstci, jsou hodni toho, aby jim národ poděkoval za to, co dosud ve svých funkcích udělali, případně jim vyslovil důtku nebo navrhl trest, ale jde už o systémovou záležitost a nejsem si jistý, zda politické uspořádání, které je nám ještě dnes vlastní, může vyléčit ‚nemocné a nezdárné dítě Evropy‘, jak nás vidí poeticky se vyjadřující naši přátelé i nepřátelé,“ uvedl politolog.

Prioritou kabinetu je zbrojení a dávají to najevo bez ostychu, jenže zvedne se proti tomu nějaká vlna odporu?

„Máte pravdu a je zajímavé, že se v hlavních mediálních pramenech a u většiny politiků vládních i opozičních o tom příliš nemluví. Přitom je to hlavní téma, podobně jako diskuse o státním rozpočtu, jejichž významnou částí otázka zbrojení za dnešního stavu světa musí být. A také proto, že se jedná o budoucnost téměř dvacetiletou, a pokud jde o dluhy, nebál bych se tvrdit, téměř věčnou. Konečně i na dluh se dá žít, jak vidíme ve Spojených státech, docela dobře, až do okamžiku zhroucení se,“ upozornil věcně.

„Konečně, přiznejme si, že i náš současný politický systém byl konstruován na úvěr, a zbrojení bez něho ani není možné. Problémem ale zůstává, na co si půjčujeme a zda odhady paní ministryně a jejího okolí jsou realistické z pohledu sortimentu materiálního nebo intelektuálního. Třeba jen nákup letadel, kterých v době jejich dodání už nebude třeba, jak konečně ukazuje válka na Ukrajině i v Gaze, a tak bychom měli zkoumat kvalitu personálu, který o těchto věcech rozhoduje. Nemusí to být ‚celonárodní diskuse‘, ale pak je třeba počítat i s omezenou participací nebo dokonce odporem občanů, který dnes ještě není tak zřetelný,“ dodal.

Hrůzostrašné oběti skutečné války, se kterou nemůžeme nic udělat

Izraelská armáda v neděli večer potvrdila, že soustřeďuje své toky na cíle na jihu Pásma Gazy, zejména na město Chán Júnis. Americký ministr obrany Austin vyslal do Tel Avivu zatím nejsilnější varování s tím, že rostoucí počet civilních obětí přinese Izraeli „strategickou porážku“. „Z hlediska obětí této války je až hrůzostrašné, že se o jejich budoucnosti jedná v kuloárech a nad mapami zemí, které jsou jenom bitevním polem pro vojáky. Nebo ‚Velkou šachovnicí‘ geopolitických expertů, kteří pracují ve prospěch nějaké ideologie, víry a bohapustého myšlení. Slovům o strategické porážce, která slyšíme ze Spojených států, nám nemusí být jenom varováním, ale i cynickým upozorněním na to, že na prvním místě jde o americké prezidentské volby, ropu, zemní plyn a další surovinové zdroje,“ vysvětlil politolog.

„Konec konců, právě končící vzpomínání na nedávno zemřelého a stoletého Henry Kiessingra mohlo být nejenom upozorněním na jeho diplomatickou proslulost, ale i na to, v jakých službách a pro koho pracoval. A také, jak jeho velikost vnímá svět za hranicemi ‚Západu‘. Jak říkala Golda Meier, kdy tento ‚Metternich‘ posloužil také různým špatnostem. Izraelská ministerská předsedkyně upozorňovala svým hodnocením na Kiessingerovu PhD práci a je to docela dobré upozornění na to, že ne všichni tvůrci a spolutvůrci americké zahraniční politiky musejí mít pravdu. A být spravedliví, ačkoliv to se snad už o nich ví, a proto nás to nepřekvapuje,“ uzavřel.



