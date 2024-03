Zákaz TikToku odhlasován. „Protože ho nekontrolují,“ ozvalo se

reklama

Americká Sněmovna reprezentantů odhlasovala návrh zákona, který by čínskému vlastníkovi TikToku, společnosti ByteDance, dal přibližně šest měsíců na to, aby se zbavil amerických aktiv této aplikace pro tvorbu krátkých videí, kterou používá přibližně 170 milionů Američanů, jinak mu hrozí zákaz.

Hlasování proběhlo podle pravidel zrychleného řízení, která vyžadují podporu dvou třetin členů Sněmovny reprezentantů, aby opatření prošlo. Na omezení TikToku se totiž shodují jak demokratičtí, tak republikánští zákonodárci, jak informuje agentura Reuters.

??Americká Sněmovna reprezentantů dnes po zrychleném projednávání přijala návrh, který by umožnil ve Spojených státech zakázat sociální síť TikTok. Krok vychází z obav, že platformu skrze čínského majitele kontroluje Peking, který ji může zneužívat proti Američanům.



??Sociální… — ČT24 (@CT24zive) March 13, 2024

Hlasování se koná jen něco málo přes týden poté, co byl návrh zákona předložen po jednom veřejném slyšení s malou diskusí, a poté, co se jednání v Kongresu na více než rok zastavilo. Toto opatření je jedním z řady kroků, kterými Washington reaguje na obavy USA z ohrožení národní bezpečnosti kvůli Číně.

Americký novinář Michael Tracey upozorňuje, že hlavní předkladatel návrhu zákona o TikToku, republikán Mike Gallagher, vlastně přiznal skutečné důvody protlačování zákona. Podle Traceyho jde o to, že americká vláda TikTok nekontroluje jako ostatní platformy.

„Jde o kontrolu zahraničního obsahu v době, kdy se z TikToku stal hlavní zdroj informací pro Američany pod 30 let. Musíme chránit naši národní bezpečnost a tento zákon je k tomu klíčový,“ prohlásil Gallagher.

Lead sponsor of the TikTok bill, Rep. Mike Gallagher (R-WI) admits the real reason they're rushing to ban TikTok -- because it's "becoming the dominant news platform for Americans under 30" and the US government doesn't control it like other platforms pic.twitter.com/MQcD3PQd51 — Michael Tracey (@mtracey) March 13, 2024

„Nikdy to nemůže být použito k trestání jednotlivců, to text návrhu vysloveně zakazuje. Nemůže to být použito ani k omezování svobody slova, tato novela nezaujímá žádnou pozici ohledně obsahu příspěvků,“ vysvětloval dále Gallagher.

To podle novináře ale očividně není pravda. „Gallagher také nepravdivě tvrdí, že návrh zákona nemůže trestat jednotlivce, jako by zablokování miliónů Američanů na jejich oblíbené platformě sociálních médií nebylo trestem, a popírá, že by novela vedla k omezování svobody slova, přestože by výslovně bránil Američanům vyjadřovat se přes TikTok,“ poznamenal novinář.

Ten se pozastavuje také nad tím, že je novela přijímána ve zrychleném procesu. „Kongres zákaz TikToku urychluje, protože čím déle bude probíhat otevřená debata, tím více bude pravděpodobně narůstat opozice – proto se snaží o jeho rychlé schválení, než se o ustanoveních zákona, která omezují projev, dozví příliš mnoho veřejnosti,“ má jasno novinář.

Congress is fast-tracking the TikTok ban because the longer there's an open debate, the more opposition is likely to grow -- so they're trying to get it passed hyper-quickly, before too much public awareness develops of the bill's speech-abridging provisions — Michael Tracey (@mtracey) March 13, 2024

Psali jsme: Z vězení k Tuckeru Carlsonovi. „USA ukradli mocní. Vláda tyranů a bank.“ Trump ukázal na „nepřítele“ a společnosti Meta spadla hodnota o 60 miliard dolarů Soud v USA: Covid neškodný pro lidi pod 65 let. Lockdowny škodlivé Jste spokojeni, jak to Biden řídí? Drtivá čísla z amerického průzkumu

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE