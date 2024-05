Zákaz komunistům, espéďákům, dezolátům pořád. Zákaz Slovákům se vytratil. Proruská scéna dostala z Moskvy notičky. Byli jsme v hospodě Dno pytle

reklama

„Ze Dna pytle se od včerejška dělá na Slovensku div ne místo, kde se pálí slovenské vlajky a celé dny se jen rozdmýchává nenávist,“ píše se v jednom z příspěvků na Facebooku zmíněné hospody, která se nechvalně dostává do povědomí kvůli skandální fotce ministryně obrany Jany Černochové se slovenským exministrem obrany Jaroslavem Naděm s cedulkou „Slovákům a dezolé vstup zakázán“ odtamtud. A tak jsme tam zašli…

Pípa pro Ukrajinu

Hospoda Dno pytle, nejspíše nazvaná podle domova Frodo Pytlíka z Pána prstenů, se nachází na Vinohradské v Praze. Nicméně žádné nesmělé hobity tam nečekejte. Je to snad nejvíce politická hospoda v české metropoli.

Na líci jídelního a nápojového lístku s emblémem ukrajinské vlajky si přečtete: „Každý den je jedna pípa vyhrazena pro pivo, ze kterého jde kompletní zisk na dobročinné účely pro Ukrajinu.“ Na jeho zadní straně dole zase stojí: „Stále platí, že členům a voličům KSČM, SPD, dezolátům, obhájcům ruské agrese, placatozemcům, posluchačům skupiny Ortel a podobně zaměřeným exotům nabízíme sklenici vody zdarma a rychlý doprovod ven z hospody. S komunistama a náckama se nechlastá, ti se jen mlátěj.“

Zašli jsme tam večer před státním svátkem a hned se do nás zabodly nedůvěřivé pohledy zdejších štamgastů. Hospoda byla skoro plná. Jen stěží jsme našli pár prázdných židlí. Na stěnách symboly Ukrajiny, třeba trojzubec z jejího znaku. Zde visí obraz prvního českého prezidenta Václava Havla, tam vlajky Izraele, Velké Británie, Česka, Polska a USA, tady na lednici nejspíš portrét chilského diktátora Augusta Pinocheta, za barem malá fotka táty bratří Mašínů Josefa. V rohu stojí oddělen zábradlím v barvě trikolóry stůl největších štamgastů. V narvaných zadních místnostech se hraje hospodský kvíz.

Hlas ze Dna pytle

Právě tady se Černochová s Naděm nechali nafotit před cedulkou „Slovákům a dezolé vstup zakázán“. Bouří se proti tomu velká část Slováků a část Čechů. Černochová je nazývána „nánou“, ostudou Česka, nedozrálým politikem, Naď kreaturou, která dala většinu zbraní slovenské armády Ukrajině. Na některé aktéry skandálu bylo už podáno i trestní oznámení kvůli hanobení národa, rasy a přesvědčení a dalším paragrafům trestního zákoníku.

„Na Slovensku koluje fotka slovenského exministra Nadě s cedulkou ‚Slovákům a dezolé vstup zakázán‘. Jako ano, vyfotit Jara Nadě s touhle cedulkou původně přišlo jako dobrej fór, zpětně viděno to nadělalo víc škody než užitku a všem, kterých se to týká, se omlouvám. Měl jsem tu cedulku radši schovat. Nicméně bylo to vyfoceno na akci, ze které vzešel nákup auta pro ukrajinské mediky a která byla sama o sobě slušnou demonstrací podpory Ukrajině v boji s Ruskem,“ píše se také na Facebooku hospody Dno pytle.

Je vidět, že veřejná známost té fotky a emoce, které vzbudila, majitele hospody Dno pytle celkem trápí. Prostě pivo zvítězilo nad rozumem. „Asi ne náhodou celá bouře vyvěrá právě ze slovenské proruské dezinfoscény, která tam evidentně má větší dosah mezi lidmi, než by se dalo čekat. Plus se toho samozřejmě chytly Parlamentní listy, což je v podstatě totéž,“ píše se dál a pak v poměrně dlouhém oznámení přichází vysvětlení: „Realita je taková, že ta cedulka byla jedna jediná na stole u štamgastů, vyrobili si ji sami štamgasti a byla reakcí na slovenské volby, kde vyhrál právě silný proruský vliv. A rozhodně nebyla o tom, že by do hospody nesměl vejít Slovák. U té cedulky často sedávali Slováci a společně jsme nadávali na slovenskou politiku. Naopak, kdyby nám bylo Slovensko ukradený, je nám jedno, kdo tam vyhrál a slovenskou politiku bychom neřešili. Na Slovensku jako nejbližším sousedu nám záleží.“

Politický analytik a šéf strany Zdravý rozum Jan Baránek, kterého ParlamentníListy.cz ve spojení se skandálem hlavně citovaly, je v oznámení označován za proruského politika podobného u nás „vrabelovcům“. Dno pytle je prý opakem náckovské samovůle, „kde mimo silné podpory Izraele a Ukrajiny neděláme nikdo rozdíly v tom, jestli do dveří vleze člověk rozdílné barvy nebo sexuální orientace“. Podle autora, který je prý sám poloviční Slovák a pro dobré halušky by jel až na konec světa, jenž se však nepodepsal, dostala „proruská scéna rozlezlá po Evropě po podpisu podpory americkým Kongresem z Moskvy notičky‚ teď se chytněte každýho nesmyslu a dělejte bordel“.

„Vychcat“ se na Putina

Jak už jsme zmínili, spolumajitelem hospody je Dušan Makovský z ODS, který je přirovnáván se svým kontroverzním politickým stylem k ódeesáckému starostovi Řeporyjí Pavlu Novotnému. Na doméně Flowee se o něm v článku píše: „Dušan je (podobně jako jeho stranický kolega Pavel Novotný) enfant terrible pražské ODS.“ Prý se dokáže bavit i s racionálními členy ostatních stran, ale „výjimkou jsou komunisti, s těmi si opravdu nemám co říct“.

Nad barem v hospodě Dno pytle stojí, že z každého piva něco míří na nákup pomoci Ukrajině. Humanitární, ale i dronů a zbraní. Piva byla silná, takže snad jsem dobře přečetl, že hodnota pomoci už dosáhla jednoho a půl milionu korun. Piva byla opravdu silná. To se syrovou chutí kávy, asi Origins: Honduras, bylo vynikající. To další Tvrďák Zloun taky. Pili jsme velké sklenice. První stálo nad 120, druhé kolem 70 korun. Takže trochu „přidrázlé“ i na pražské poměry. Cedulku „Slovákům a dezolé vstup zakázán“ jsem tam už nikde neviděl.

A pak na záchod. Celkem čistý. V každé míse portrét Vladimira Putina a nad umyvadlem heslo generálmajora, europoslance a kandidáta do Evropského parlamentu za Alianci za nezávislost ČR Hynka Blaška „Svou identitu si uhájíme“.

Nakonec je třeba říct, že v hospodě Dno pytle jsme se v řevu osazenstva normálně bavili o Ukrajině, Ficovi, ParlamentníchListech.cz a v zubech nás nevynesli. Jak říká na začátku hospodský – úžasný Josef Hlinomaz – ve filmovém Haškově Švejkovi: „Host jako host, třebas Turek. Pro nás živnostníky neplatí žádná politika. Zaplať si pivo a žvaň si, co chceš.“ Ale marketing skrze politiku jede, jinak by v hospodě Dno pytle nebylo často tak narváno. Ostatně o tom svědčí i tato reportáž!

