Zákaz vycházení? Špatně, Babiši, řekli už Starostové a chtějí toto

reklama

Zástupci hnutí STAN sice slibují respekt vládnímu zákazu o volném pohybu osob po celé ČR, nicméně upozorňují, že restriktivní opatření jsou pouze důsledkem nepřipravenosti kabinetu na tuto kritickou situaci. Premiéra chtějí podrobit řadě otázek z prostředí obcí a měst.

„Je to rozhodnutí radikální, ale je třeba je v současné chvíli dodržovat. Osobně bych byl ale raději, abychom takové situaci dokázali předejít, třeba dřívějším vyhlášením povinnosti nosit roušky. Ochranné prostředky ale nejsou k dispozici, ačkoli jsme už před mnoha týdny mohli očekávat, jaké hrozbě budeme vystaveni. I přes opakované sliby se je však vládě nedaří sehnat ani pro ty nejpotřebnější,“ říká Vít Rakušan, předseda hnutí STAN.

Kvůli zákazu vycházení je ohrožena i úterní schůzka všech předsedů parlamentních stran. Vít Rakušan upozorňuje, že komunikace je nezbytná a bude v případě potřeby navrhovat formu videokonference. „Mám na premiéra mnoho otázek ohledně aktuálního postupu. Zeptat se však může jen omezený okruh lidí a veřejnost si zaslouží znát odpovědi. Život v nejistotě neprospívá nikomu. Na úterý máme naplánovanou schůzku, a pokud by hrozilo riziko, že dojde ke zrušení, tak budu navrhovat videokonferenci. Komunikace je v současné době zcela zásadní, protože naše obce a města musejí mít informace o tom, do jaké míry ohrozí zákaz vycházení komunální politiku i venkovský život,“ dodává Rakušan.

Mgr. Bc. Vít Rakušan STAN



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Vláda svým usnesením zakázala volný pohyb osob na území České republiky od pondělní půlnoci do 24. března 6. hodiny ranní. Samozřejmé jsou výjimky: cesty do zaměstnání či výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné čnnosti, nezbytné cesty za rodinou nebo osobami blízkými. Lidé si mohou také dojít na nákup, doplnit si pohonné hmoty, případně zamířit do zdravotnických zařízení či si vyřešit neodkladné úřední záležitosti. Úřady však musejí mít celý příští týden omezený provoz, přibližně na tři hodiny denně.

Nadále mohou být vykonávána povolání nebo činnosti sloužící k zajištění bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace, zajištění ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče včetně dobrovolnické činnosti, duchovní péče, veterinární péče, veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury nezbytné k obstarávání základních služeb obyvatel, zásobování a rozvážkové služby. Chodit se může také do parků.

Osobám pobývajícím na území České republiky vláda nařizuje omezit pohyb na veřejnosti na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště.

Zaměstnavatelům pak vláda doporučila práci na dálku, je-li to u zaměstnanců možné. Při kontaktu s ostatními osobami se doporučuje ve veřejných prostorách odstup nejméně dva metry či využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební styk.

„Nejde o domácí vězení. Nevypukne žádná policejní represe,“ poznamenal ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Podle jeho slov jde sice o razantní opatření, ale jde o cestu, jak projít tím nejhorším obdobím. „Respektujte toto rozhodnutí, poslechněte pokyny příslušníků bezpečnostních sborů. Jsou povoláni vojáci i celníci,“ dodal.

Babiš pak upřesnil, že nejde o karanténu. „Karanténa znamená, že lidé jsou zavření doma. My karanténu nezavádíme, omezujeme volný pohyb osob,“ uvedl.

„Rozhodování vlády nebylo lehké, ale chceme ochránit vaše zdraví, vaše rodiny,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Vláda odsouhlasila opatření Ministerstva financí, která se týkají posunutí termínu pro daňová přiznání k dani z příjmu. Zároveň ministerstvo nebude udělovat některé pokuty. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) pak oznámil zákaz provozu taxislužeb – klasické taxislužby fungovat mohou, sdílené služby nemohou vozit lidi, mohou však rozvážet jídlo. Zavírají se také elektroprodejny. „Ruší se modré zóny v rámci obcí,“ dodal. „Uzavření obchodů a zákaz služeb se nevztahuje na autoservisy, zahrádkářství, prodej jízdenek, květinářství nebo prodej zdravotních prostředků,“ seznámil také s novinkami Havlíček. „Jsem rád, že vláda přijala tato opatření,“ sdělil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Podle jeho slov je 293 nakažených pacientů. „Zavádíme pracovní povinnost pro studenty 5. a 6. ročníku lékařských fakult,“ uvedl.

První dotaz České televize směřoval k tomu, zda lidé mohou vyjít sami na procházku a kdo bude celou situaci kontrolovat. „Policie určitě nevyklízí pole,“ odmítl, že by policie přestala kontrolovat na ulicích. „Dodržování karantény bude kontrolovat jak městská, tak státní policie,“ sdělil Hamáček. Zakázání procházek určitě není. „Je možné jít na procházku nebo do přírody. Je potřeba ale na minimum omezit mezilidský kontakt,“ zdůraznil Hamáček a odmítl, aby lidé seděli na předzahrádkách a dávali si pivo. „Nepředpokládám, že po tomto opatření bude na Václavském náměstí jakýkoliv dav,“ zdůraznil velmi rázně Hamáček.

„Je to o lidech, každý musí uvažovat, co dělá a jak se chová,“ láteřil Hamáček. „Nikdo z nás nechce Itálii,“ zdůrazňoval a vyžadoval, aby lidi chodili jen do práce, nakoupit si a chodili do parku a neshlukovali se na zahrádkách po 20 lidech či nepořádali párty 40 lidí doma.

„Lidé by měli zapojit selský rozum, že když to pár dní vydržíme, je šance virus zastavit,“ zdůrazňoval Hamáček. Apeloval tak na chování lidí. „Nechceme nikoho šikanovat,“ sdělil.

Ministr Havlíček následně odpověděl, že restaurace mohou dále vydávat jídlo z okénka. „Zaregistrovali jsme, že začaly vznikat samizdatové restaurace a hospody,“ podotkl Havlíček k víkendovému trendu, kdy si restaurace dávaly stolek do dveří a prodávaly občerstvení s tím, že zákazník sice nesmí vstoupit do prostoru restaurace, ale jídlo si může odnést domů. „Nemůžeme zabránit tomu, aby to restaurace udělala, ale můžeme zabránit tomu, aby se tam lidé shlukovali,“ popsal Havlíček, že není možné, aby si lidé zde sedli a ve 20 lidech popíjeli pivo.

Další dotaz směřoval na premiéra, zda se omluví redaktorovi Novinek.cz za to, že měl napsat vylhaný článek ohledně testování na koronavirus. Měl jej nazvat dokonce provokatérem. Novinář byl testován na koronavirus až po medializování případu, i když se podle svých slov dožadoval testu dříve. A je pozitivní na koronavirus. „Já jsem oznámil, když jsem telefonoval se všemi nemocnicemi, že Bulovka začala stavět stan a začne odebírat vzorky od lidí. A byl napsán článek, který to celé zpochybnil. Já jsem navštívil nemocnici a to, co jsem řekl, mi řekl pan ředitel. Není důvod, abych se omluvil. On to dá na papír,“ sdělil Babiš.

„Nevadí vám, že ústřední krizový štáb neřídíte vy, ale řídí jej pan Prymula?“ zeptala se ministra vnitra reportérka TV Prima. Vláda totiž dnes rozhodla o aktivaci ústředního krizového štábu kvůli šíření nového typu koronaviru, v jehož čele je právě epidemiolog a náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. „Měli jsme o tom ve vládě celkem dlouhou diskusi. Respektuji rozhodnutí vlády. Pan profesor je odborníkem v oblasti, která je nyní kritická. Není prostor na to, abychom se dohadovali,“ sdělil Hamáček.

Závěrečný dotaz reportérky TV Prima pak Hamáčka rozčílil. Ptala se jej, co lidem hrozí při porušování zákazu. „Lidem hrozí to, že někoho nakazí a on pak umře a jim to bude celý život líto. To je to, co jim hrozí,“ byl rozčílený Hamáček. Chce, aby lidé uvažovali hlavou. „Když lidé budou poslouchat, máme velkou šanci, že to zvládneme. Když ne, dopadneme jako Itálie,“ varoval Hamáček závěrem.

Anketa Má opozice pravdu, že Babišova vláda selhala při shánění roušek a respirátorů? Má 12% Nemá 88% hlasovalo: 3939 lidí

V Česku je nyní 293 potvrzených případů nákazy novým koronavirem. Ráno to bylo 214 případů. V sobotu večer byl počet pacientů nakažených koronavirem 189. Dnešek je tak dnem, kdy přibylo nejvíc případů.

Vláda už zavedla v minulých dnech mnohá omezení, která zasáhla i běžný život. Uzavřena je například část obchodů a služeb, zavřené jsou vyjma takzvaného prodeje z okna ven restaurace, bary a další podobná zařízení. Zavřely školy, divadla, kina i jiné kulturní instituce. Omezení se týkají i cestování do zahraničí, od půlnoci bude platit úplný zákaz.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Párty u vás doma?! Myslete hlavou! Na*raný Hamáček ostře při vyhlášení „nekarantény“. A hospody se stolkem mezi dveřmi? Pivo? A mrazivý novinář na Babiše... „Za Husáka žádná k*nda netvrdila, že má právo si zalyžovat v Itálii.“ Štěpán Kotrba k reakci na virus Havlíček: Tento týden bude mít MPO zhruba milion litrů dezinfekce Ne, nechoďte sem...! Šéf Motola v ČT důrazně k občanům

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.