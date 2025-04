„Mám sen o svobodě a důstojnosti rumunského lidu. Globalistická mafie, která ovládá tento region jako kolonii, mi ho odepřela,“ prohlásil rumunský politik a bývalý kandidát na prezidenta Calin Georgescu. Během rozhovoru s Tuckerem Carlsonem obvinil západní mocnosti z vměšování se do vnitřních záležitostí Rumunska a uvedl, že inteligence, která mu odepřela účast v prezidentských volbách, je ta samá inteligence, která se snažila v minulosti zničit kampaň amerického prezidenta Donalda Trumpa. Situaci popsal jako „ctrl c, ctrl v“, jen s jinými aktéry. Anketa Je dobře, že máme přímou volbu prezidenta? Je to dobře 69% Není to dobře 10% Je to úplně jedno 21% hlasovalo: 6115 lidí

Georgescu uvedl, že byl falešně obviněn ze čtrnácti případů vměšování, přičemž většina z nich se týkala údajných vazeb na Rusko – podobně jako byl podle něj bez důkazů obviňován i Donald Trump. Zdůraznil, že k těmto obviněním neexistují žádné důkazy.

Zároveň prohlásil, že celý rumunský politický systém je podle něj stoprocentně řízen a koordinován ze zahraničí. „Každý ví, že zde bylo vměšování se ze zahraničí, konkrétně ze strany Anthonyho Blinkena, který jednoduše diktoval, co měl systém udělat,“ uvedl Georgescu, že před americkými volbami byla tato kontrola podle něj vykonávána tehdejším americkým ministrem zahraničí Antonym Blinkenem a neokonzervativci. Po období Trumpovy administrativy a jeho viceprezidenta J. D. Vance se údajně řízení Rumunska ujala Francie.

„Takže vlastně současný rumunským prezidentem je dnes prezident Francie Emmanuel Macron,“ řekl Georgescu.

V rozhovoru Georgescu připomněl, že v rumunských prezidentských volbách byl původně jasným outsiderem – a právě to mu podle jeho slov zpočátku umožnilo uspět. Jelikož ho systém nepovažoval za hrozbu, neměl důvod k podezření. Georgescu popsal, že svou kampaň postavil výhradně na myšlence návratu k soběstačnosti a nezávislosti Rumunska. Jeho hlavním programovým pilířem byla tři klíčová témata: potraviny, voda a energie – tedy základní předpoklady pro autonomii státu.

Když si establishment, o kterém Georgescu mluvil v souvislosti se zásahy do vnitřních věcí Rumunska, pak uvědomil rozsah jeho úspěchu, tak zpozornili. „Protože si uvědomili, že mohou přijít o moc a peníze,“ dodal Georgescu.

Georgescu také vyzdvihl, že to, co jeho kritiky nejvíce znepokojilo, nebyla ani ekonomika, ani politické reformy, ale samotná myšlenka míru a svobody. „Protože oni se bojí svobodného Rumunska víc, než se bojí války,“ vysvětlil. „Celá moje kampaň byla koncentrovaná jen na mír. A byl jsem obviněn médii, že chci válku. Nečekali, že vyhraju první kolo, protože jsem mluvil o míru.“

„Nejdůležitější téma na světě je mír. Co myslím mírem? Ten mír je mírem, který dělá život na zemi šťastným. Děti jsou štastné, rodiny jsou štastné. Co máme dnes? Každý třetí člověk dnes hladový. Každý druhý člověk trpí žízní. A skoro každý má strach," uvedl Georgescu, který právě strach považuje za hlavní nástroj, kterým se podle něj globalisté snaží udržet lidstvo pod kontrolou.

Georgescu se následně vrátil k průběhu voleb. Popsal, jak bylo záměrně přerušeno druhé kolo voleb, které se konalo 6. prosince, a zmínil, že v době přerušení měl již téměř 70 % hlasů. V tu chvíli podle něj „proces zastavili“ a volby byly zrušeny v rozporu s ústavou a zákony. Georgescu obvinil úřady, že mu „ukradly hlasy“ a zároveň ho falešně obvinily z ruského vměšování se do voleb. „Do dnešního dne zde pro to nejsou žádné důkazy,“ znovu zdůraznil.

Po druhém kole voleb byly vyhlášeny nové volby na květen 2025. Georgescu se i do těchto voleb znovu přihlásil, ale účast mu byla legálně upřena. Že se to stalo, ovšem pro Georgeska nebylo překvapením a odhalilo to zásadní věc. „Ukázalo nám to jednu zásadní věc. A to, že zde nemáme demokracii. Kde je demokracie? Už zde není,“ řekl chmurně.

Mocnosti, které momentálně Rumunsko ovládají, podle jeho názoru na svobodném a nezávislém Rumunsku nemají zájem. Rumunsko pro ně ovšem má strategickou hodnotu – nachází se zde největší vojenská základna v regionu a právě z jeho území podle něj plánují rozpoutat třetí světovou válku, aby do konfliktu zatáhli jak Evropu, tak Spojené státy.

„Samozřejmě chtějí zahájit třetí světovou válku z Rumunska. A takto pak mohou zapojit i Evropu a Spojené státy americké,“ prohlásil Georgescu.

Georgescu označil Rumunsko za klíčovou bránu – zemi, která má potenciál buď ochránit lidstvo před válkou, nebo ho naopak do války vtáhnout. V této souvislosti upozornil na to, že Rumunsko sdílí s Ukrajinou nejdelší společnou hranici, dlouhou přibližně 611 kilometrů, a jeho poloha je tedy z pohledu Evropské unie i prezidenta Emmanuela Macrona strategickým přínosem – právě kvůli možnosti otevřít z něj vojenský konflikt.

„Víme, kolik stojí válka. Ale oni vědí, kolik stojí mír,“ dodal.

Georgescu připomněl, že rumunský lid stále stojí za ním a sdílí jeho odmítavé postoje proti intervenci a jakékoliv účasti na válce. „I dnes mám za sebou více než 50 % voličů,“ ujistil Georgescu Carlsona.

