Zakázaný rumunský kandidát vrací úder. Zásadní dohoda

„Po naší poslední diskusi s Călinem Georgescem jsem se rozhodl podat svou kandidaturu na prezidenta. Naše suverénní hnutí pokračuje s plnou podporou Călina Georgescu. Existuje jediné řešení: národní jednota! Bůh nám pomoz!“ napsal na síti X Simion.

????After our latest discussion w/ @CG_Romania, I decided to submit my candidacy as President of #Romania.



Our sovereignist movement continues with the full support of Călin #Georgescu.



There is only solution: national unity!

God help us!