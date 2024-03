Zakáže Brusel opravovat stará auta? Buďte obezřetní, na poslední chvíli se o to může EU pokusit, varují Svobodní

Brusel sílí tlak na stará auta. Poté, co si Evropská unie předsevzala, že od roku 2035 zakáže prodej nových aut na benzín a naftu, teď chce podle všeho skoncovat také se starými ojetinami. V unijních kuloárech totiž vzniká dokument, podle kterého budou muset postupovat všechny servisy při opravě aut. EU chce totiž definovat kritéria pro určení, zda je ojeté vozidlo ještě opravitelné, nebo patří do šrotu.

reklama

Podle právníka Libora Vondráčka je tak tento krok jen další ukázkou toho, k jak šíleným nápadům se úředníci a politici dnes v Bruselu věnují. „Po povinnosti učinit všechny domy ‚uhlíkově neutrální‘ se diskutuje další ‚rádoby ekologický‘ návrh nařízení o ‚požadavcích na oběhovost projektů vozidel a o nakládání s vozidly s ukončenou životností‘ (2023/0284). Znamená to, že EU zakáže opravovat auta starší 15 let? Pokud ano, nijak by to nevybočovalo z řady šílených nápadů, které se v Bruselu schvalují,“ uvedl Libor Vondráček, předseda Svobodných, podle kterého teď však není jasné, jestli a v jaké podobě EU nakonec tato pravidla schválí.

„Zahraniční média se snaží uklidnit situaci, ale ze zkušenosti víme, že zásadní rozhodnutí probíhají často v ústraní bez většího zájmu, a poté se občan dozví, že se nemá divit, neboť se to přece schválilo už dávno. Mějme se proto na pozoru. Europarlament se již brzy velmi promění a socialisticko-lidovecko-zelená většina se bude snažit na poslední chvíli schválit nejrůznější zákeřnosti, dokud ještě má většinu,“ dodal Vondráček, který vede kandidátku Svobodných do letošních voleb do Evropského parlamentu.

Svobodní již v minulosti uspořádali celonárodní petici za zachování aut na benzín a naftu, pod kterou se podepsaly desítky tisíc lidí. I proto slibují, že pokud usednou v Evropském parlamentu, bude zákaz prodeje aut se spalovacím motorem jedním z prvních opatření, které se budou snažit zcela zrušit.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE