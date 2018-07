Zakázky kamarádům a převrat na radnici. Pirát a média ostřelují mladého pražského starostu z ODS

Na Praze 3 to vře a to nejen díky pekelně vysokým teplotám vzduchu. Jak se blíží komunální volby, politici se navzájem slovně ostřelují. Tentokrát se pod palbou ocitl starosta Prahy 3 z ODS Alexander Bellu. Pálí na něj jeden z jeho protikandidátů z pirátské strany. Nahlédněte.

Alexander Bellu (ODS) se stal starostou Prahy 3 teprve nedávno. 12. června 2018 vystřídal Vladislavu Hujovou, která byla v době, kdy se stala starostkou, členkou TOP 09. Přesto na něm konkurenční Pirát Karel Světlík nenechává nit suchou.

Bellu se prý zachoval jako člověk, který napřed vytvořil problém a pak se přiřítil jako odvážný kavalír, který problém vyřešil.

„Zastupitelstvo 15. 5. 2018 schvalovalo připravenou privatizaci bytů. Tři bývalí členové TOP 09 včetně starostky tento návrh podpořili. Vcelku logicky se cítili součástí koalice, která to připravila. Přesto neprošel. Proč? Dalo se možná čekat, že neprojde kvůli 2 chybějícím hlasům VpM (Volba pro město), které koalici deklarativně opustily o týden později. Bez těchto dvou hlasů by koalici chyběl jeden hlas ke schválení privatizace. S tím patrně počítal Alexander Bellu, který by pak mohl říci: Koalice nefunguje, potřebujeme novou a funkční, zařídím to! Jenže co čert nechtěl, onen chybějící hlas se chystala dodat Lydia Říhová (KDU-ČSL). Proč tedy privatizace bytů nakonec neprošla? Kvůli chybějícímu hlasu ODS! Konkrétně kvůli hlasu Gabriely Pecićové (ODS), která zastupitelstvo opustila před hlasováním v 16:31. (V zápise jsou poněkud zmatená čísla ohledně hlasování, proto doporučuji video záznam: 2:06:29 a dále.) Předseda ODS na Praze 3 jistě není tak hloupý ani neschopný, aby si nechal odejít klíčový hlas před důležitým hlasováním. Nelze tomu tedy rozumět jinak, než tak, že nechtěl, aby privatizace byla schválena. Potřeboval vyrobit problém. Hlas Lydie Říhové ho donutil odkrýt karty," napsal pirát Karel Světlík na serveru Kauza 3.cz.

Plán prý nakonec vyšel. Stasrostka Hujová byla odstraněna a privatizace byla na druhý pokus schválena. A Bellu mohl slavit. Pirát Světlík mu však zřejmě dopřál oslavy nijak dlouhé.

Není přitom bez zajímavosti, že Alexandera Bellu nešetří ani levicově orientovaný server A2Larm. Ten o politikovi z řad ODS tvrdí, že jsou s ním prý spojeny údajně pochybné radniční zakázky dohazované známým. Vedle toho se Bellu podle severu příliš nepředvedl ani v projektech Smart Cities a k dovršení všeho ještě útočí na Autonomní sociální centrum Klinika. Zkrátka, dělá prý jednu botu za druhou.

Jak je vidět, na radnici na Praze 3 bude asi opravdu ještě horko i ve chvíli, kdy venkovní teploty spadnou hluboko pod současných 32 stupňů Celsia.

