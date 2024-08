Zakladatel Telegramu Durov zatčen. Ne v Rusku, ve Francii. Je z toho skandál

Předmětem zatčení Pavla Durova měl být „nedostatek moderátorů na sociální síti“. Policie uvedla, že „nízká moderace obsahu Telegramu umožňovala pokračování trestné činnosti přes sociální síť“, informovala zpravodajská agentura Reuters.

Se svou téměř jednou miliardou uživatelů se z online platformy Telegram stala jedna z největších sociálních sítí světa. A to hned po Facebooku, síti X, YouTube, TikToku nebo Instagramu.

„Raději bych byl svobodný, než abych od kohokoli přijímat rozkazy,“ řekl Durov v dubnu americkému novináři Tuckeru Carlsonovi o svém odchodu z Ruska a hledání sídla pro svou společnost, což zahrnovalo stáže v Berlíně, Londýně, Singapuru a San Franciscu. Nakonec se Durov i se sítí Telegram usídlil v Dubaji.

Anketa Ohrožuje vláda Roberta Fica demokracii na Slovensku? Ohrožuje 4% Neohrožuje 94% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 7028 lidí

Telegram – který uživatelům umožňuje vyhnout se oficiální kontrole – se také stal jedním z mála míst, kde mají Rusové přístup k nezávislým zprávám o válce poté, co Kreml po invazi na Ukrajinu zvýšil omezení nezávislých médií.

Je Telegram ruská sociální síť? Není. Rusko začalo blokovat Telegram v roce 2018. A to poté, co aplikace odmítla vyhovět soudnímu příkazu, který by tajným službám umožnil přístup k šifrované komunikaci. Akce blokování ze strany ruské vládní moci sice přerušila mnoho služeb třetích stran, ale na provoz Telegramu měla pramalý vliv. Ale už samotné nařízení o zákazu sítě vyvolalo v Rusku masivní protesty a kritiku od nevládních organizací.

Zástupce Ruska v mezinárodních organizacích ve Vídni Michail Uljanov a několik dalších ruských politiků v neděli rychle obvinili Francii z diktatury – stejné kritice, jaké čelila Moskva, když v roce 2014 kladla požadavky na Durova a v roce 2018 se snažila zakázat Telegram.

Some naive persons still don’t understand that if they play more or less visible role in international information space it is not safe for them to visit countries which move towards much more totalitarian societies. https://t.co/cAmIfU6CwE — Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) August 24, 2024

„Někteří naivní lidé stále nechápou, že pokud hrají více či méně viditelnou roli v mezinárodním informačním prostoru, není pro ně bezpečné navštěvovat země, které směřují k mnohem totalitnějším společnostem," napsal Uljanov na X.

Elon Musk, miliardář, vlastník X, platformy sociálních médií dříve známé jako Twitter, po zprávách o Durovově zadržení řekl: „V Evropě je rok 2030 a jste popraveni za to, že se vám líbí meme.“

POV: It’s 2030 in Europe and you’re being executed for liking a meme https://t.co/OkZ6YS3u2P — Elon Musk (@elonmusk) August 24, 2024

Několik ruských blogerů vyzvalo v neděli v poledne k protestům u francouzských ambasád po celém světě.

Francie čelí kritice i z ruského ministerstva zahraničí.

K zatčení Pavla Durova se na síti X vyjádřil i celosvětově známý moderátor Tucker Carlson. „Pavel Durov opustil Rusko, když se vláda pokusila ovládnout jeho společnost na sociálních sítích Telegram. Ale nakonec to nebyl Putin, kdo ho zatkl za to, že umožnil veřejnosti uplatnit svobodu slova. Byla to západní země, spojenec Bidenovy administrativy a nadšený člen NATO, která ho zatkla. Pavel Durov dnes večer sedí ve francouzském vězení, živé varování pro každého vlastníka platformy, který odmítá cenzurovat pravdu na příkaz vlád a zpravodajských agentur. Temnota rychle klesá na dříve svobodný svět,“ napsal Carlson a odkázal na rozhovor, který s Durovem vedl letos v květnu.

Pavel Durov left Russia when the government tried to control his social media company, Telegram. But in the end, it wasn’t Putin who arrested him for allowing the public to exercise free speech. It was a western country, a Biden administration ally and enthusiastic NATO member,… https://t.co/F83E9GbNHC — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) August 24, 2024

Ozval se i Robert F. Kennedy Jr., kandidát na amerického prezidenta, který se v pátek své kandidatury vzdal a vyjádřil svou podporu Donaldu Trumpovi. „Francie právě zatkla Pavla Durova, zakladatele a generálního ředitele šifrované, necenzurované platformy Telegram. Potřeba chránit svobodu slova nebyla nikdy naléhavější,“ napsal na síti X Kennedy.

France just arrested Pavel Durov, founder & CEO of the encrypted, uncensored Telegram platform. The need to protect free speech has never been more urgent. — Robert F. Kennedy Jr (@RobertKennedyJr) August 25, 2024

„Už chápete závažnost toho, co se děje? Pavel Durov skutečně věří ve svobodu projevu a vytvořil platformu, ke které hluboký stát nemá přístup, takže ho nyní zatkli. To je šílenství. Západní svět není svobodný. Možná ani nikdy nebyl,“ napsala na síti X Candace Amber Owensová, americká konzervativní aktivistka, spisovatelka a politická komentátorka.

Do you understand the severity of what is happening yet? Pavel Durov truly believes in free speech and created a platform the deep state doesn’t have access to, so now they have arrested him.

This is madness. The western world is not free. Perhaps it never has been. https://t.co/8fEIaClWSv — Candace Owens (@RealCandaceO) August 24, 2024

Své si k zatčení neodpustil ani zakladatel platformy Exec Sean Linehan: „Představte si, že vlastníte velký bytový komplex. Francie říká: ,Je zákonným požadavkem umístit mikrofony do každé místnosti a nechat nás poslouchat.‘ Řeknete: ,Ne, lidé by měli mít možnost soukromé konverzace.‘ Zatknou vás. Digitální ekvivalent se právě stal Pavlu Durovovi,“ napsal na síti X Linehan.

Imagine you own a large apartment complex.



France says, "It is a legal requirement to put microphones in every room and let us listen."



You say, "No, people should be able to have private conversations."



They arrest you.



The digital equivalent just happened to Pavel Durov. — Sean Linehan (@seanlinehan) August 24, 2024

Na síti X západním zemím připomněla rok 2018 i Maria Zacharovová, mluvčí ruského ministerstva zahraničí. Rok, kdy v Rusku vznikl zákon nařizující telekomunikačním společnostem udržovat záznam o komunikaci půl roku. Zákon dopadl i na síť Telegram a měl dovolit přístup k datům agentům ruské tajné služby FSB. Pavel Durov se nařízení vzepřel, což vedlo k již zmíněnému omezování služby. Nikoliv k omezování samotné sítě Telegram. Zacharovová jmenovala západní neziskové organizace jako Human Rights Watch, Amnesty International, Freedom House, Reportéři bez hranic, Výbor na ochranu novinářů, které oslovovaly významné světové organizace a instituce v protestu proti ruskému vměšování do svobody slova.

„Tyto západní nevládní organizace vyzvaly ruské úřady, aby přestaly vytvářet překážky pro Telegram. Vyzvaly OSN, Radu Evropy, OBSE, Evropskou unii, USA a další vlády, aby čelily ruským krokům, aby chránily základní práva na svobodu projevu a soukromí, a naléhaly na internetové společnosti, aby se postavily vůči neoprávněným a nezákonným požadavkům, které měly porušovat práva uživatelů. Požadovaly, aby ruské úřady zajistily práva uživatelů internetu zveřejňovat a anonymně prohlížet informace na webových stránkách, přičemž zdůraznily, že jakákoli omezení by měla být schválena soudem a plně v souladu s Evropskou úmluvou o lidských právech,“ napsala Zacharovová na síti X.

„Mezitím Durov zůstal volný a pokračoval ve vývoji Telegramu,“ dodala. „Myslíte, že tentokrát zavolají Paříž a budou požadovat Durovovo propuštění, nebo budou mlčet?“ zeptala se Zacharovová.

???? Maria Zakharova commented on the arrest of Pavel Durov:

The Russian embassy in Paris, as is customary in cases involving the detention of Russian citizens by local authorities, promptly took action. It is unnecessary to remind our diplomats of their functional duties.



I… pic.twitter.com/IEEvwa84QY — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) August 24, 2024

Psali jsme: Luděk Bednář: Útok na svobodu horší než v 80. letech. Odmítají Rusko a Čínu, sami nás k nim tlačí Politici, „správná“ média, cinknuté informace. Takto to vše funguje, odhalil Drulák Mlčí a klade věnce? Komu to pomohlo zaplatit složenky. Šichtařová plísní Drahoše. Výzva „Nezasahujte do naší demokracie.“ Roztržka USA a Bruselu. Hrozili Muskovi, je zle