Zakladatel Telegramu: Francie po nás chtěla potlačit konzervativce

Rumunské volby byly velice sledované, a vzhledem k soudním zásahům s pochybným odůvodněním, i dosti kontroverzní. Dnes jsou u konce a zvítězil dle Politico umírněný starosta Bukurešti, Nicusor Dan. Simion dle serveru prohru uznal krátce po půlnoci, ačkoliv se nejdřív prohlásil za vítěze.

Dle serveru shromažďujícího data o volbách zvítězil Dan s 53,6 % hlasů proti Simionovým 46,4 %. Celkem hlasovalo něco přes 11,6 milionu Rumunů. Dle Politico k volbám přišlo 65 % platných voličů, tedy nejvíce od roku 1996.

Volby provází několik kontroverzí. Jednak zrušení prvního kola, ve kterém nečekaně zvítězil Călin Georgescu. Ale ani druhé kolo nebylo bez kontroverzí. Zakladatel sociální sítě Telegram Pavel Durov uvedl včera večer, že byl jednou západní vládou žádán, aby Telegram umlčel konzervativní hlasy. Která vláda to byla, naznačil emotikonem bagety. „Prostě jsem odmítl. Telegram nebude omezovat svobodu rumunských uživatelů nebo blokovat jejich politické kanály,“ sdělil.

„Nemůžete ‚bránit demokracii‘ ničením demokracie. Nemůžete ‚bojovat s ovlivňováním voleb‘ ovlivňováním voleb. Buď máte svobodu slova a férové volby – nebo nemáte. A rumunští občané si zaslouží oboje,“ dodal.

You can’t “defend democracy” by destroying democracy. You can’t “fight election interference” by interfering with elections. You either have freedom of speech and fair elections — or you don’t. And the Romanian people deserve both. ???? — Pavel Durov (@durov) May 18, 2025

Od Durova pak přišlo velice konkrétní upřesnění: „Letos na jaře mě v Salon des Batailles v Hôtel de Crillon požádal Nicolas Lerner, šéf francouzské rozvědky, abych před volbami zakázal konzervativní hlasy v Rumunsku. Odmítl jsem. Neblokovali jsme protestující v Rusku, Bělorusku ani Íránu. Nezačneme to dělat ani v Evropě.“

This spring at the Salon des Batailles in the Hôtel de Crillon, Nicolas Lerner, head of French intelligence, asked me to ban conservative voices in Romania ahead of elections. I refused. We didn’t block protesters in Russia, Belarus, or Iran. We won’t start doing it in Europe. — Pavel Durov (@durov) May 18, 2025

K Durovově oznámení měl poznámku ekonom Pavel Šik. Totiž dotaz, zda by stejné oznámení dali provozovatelé TikToku a Facebooku. „Předpokládám, že na Muska se s tímto požadavkem ta dotyčná vláda neobrátila. Vměšování je tedy, zdá se, standard, ovšem přichází ze zcela jiné světové strany, než je nám tvrzeno. Budou volby anulovány?“ táže se Šik.

Podobně se vyjádřil také Daniel Vávra, zakladatel Společnosti pro obranu svobody projevu. „Kdyby se na nějakou sociální síť obrátila ruská tajná služba s tím, aby umlčela hlasy liberálů před volbami, dovedete si představit, co by se stalo? Anulovaly by se volby. Dotyčným, co by to udělali, by třeba u nás regulérně hrozilo vězení podle zákona o napomáhání cizí moci. Pozorovat jsme to mohli teď v Rumunsku v minulém pokusu,“ uvedl.

A pokračoval: „Zrušily se volby. Zatýkalo se. Obří skandál. V tom aktuálním pokusu francouzské tajné služby požádaly majitele Telegramu, aby to udělal zase. Co se stane? Nic. Když dva dělají totéž, není to totéž. Francie ovlivňuje výsledky voleb samozřejmě lépe a dobře! A vyvstává také otázka, zda požádali jenom Telegram. A odpověď je, myslím, taky jasná. Jen to ti ostatní neřekli.“

