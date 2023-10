Zakročte. Židé se bojí. Ostuda BBC. Výzva z otřesené Británie

reklama

O tomto víkendu proběhly dvě velké demonstrace. Jedna na podporu Izraele, druhá na podporu Palestiny.

Na jedné straně tisíce lidí na Trafalgarském náměstí požadovaly návrat Hamásem unesených lidí. Agentura AP upozornila, že na akci vystoupili jak politici Konzervativní vládní strany, tak opozičních labouristů. Drželi plakáty s obrázky rukojmích a pohřešovaných. Skandovali „přiveďte je domů“ a ztichli, když byla předčítána jména rukojmích. Ministr komunit Michael Gove řekl, že útok Hamásu ze 7. října byl aktem „bezpříkladného zla a barbarství“. „Musíme se proti tomu postavit společně. Musíme usilovat o život. Musíme přivést rukojmí domů,“ řekl.

Nedělní shromáždění přišla den poté, co desítky tisíc propalestinských demonstrantů – podle policejních odhadů 100 000 – pochodovaly britským hlavním městem, a požadovaly, aby Izrael zastavil bombardování Gazy, zahájené v reakci na brutální invazi Hamásu.

Anketa Vítáte konsolidační balíček, který vláda protlačila Sněmovnou? Vítám 2% Nevítám 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 17286 lidí

Před kanceláří OSN v Ženevě se shromáždily stovky lidí, aby požadovaly propuštění rukojmích. Demonstranti mávali převážně izraelskými, ale také švýcarskými a německými vlajkami a drželi nahoře cedule s nápisy „Děti nejsou prostředky k vyjednávání“, nebo trička s nápisem #SetThemFree.

O den dříve asi 4500 propalestinských demonstrantů pochodovalo ve švýcarském městě Lausanne, uvedla policie.

Několik tisíc lidí vyšlo v Sarajevu do ulic a někteří srovnávali situaci v Gaze s utrpením Bosňáků, kteří jsou převážně muslimové, během války v zemi v letech 1992–1995. „To, co se děje v Gaze, je prostě lidská katastrofa. Kolektivní trest, válečné zločiny. Tyto věci musí být pojmenovány pravým jménem,“ řekl Nabil Naser, palestinský lékař, který během bosenské války působil v Sarajevu. Na jeho slova opět upozornila agentura AP.

Kvůli válce v Izraeli se demonstruje i mimo Evropu.

Fotogalerie: - Krameriova cena 2023

Více než 3000 lidí se v neděli zúčastnilo shromáždění „Svoboda pro Palestinu“ na náměstí v Kuala Lumpur v Malajsii. „Malajsie je silným zastáncem palestinské věci a nemá žádné diplomatické styky s Izraelem,“ napsala agentura AP.

Zkušená komentátorka Allison Pearsonová v britském listu The Telegraph proto přišla s výzvou.

„Všichni podporujeme britské Židy a jejich právo žít svůj život v této zemi beze strachu. Jednoznačně odsuzujeme děsivé teroristické útoky Hamásu v Izraeli dne 7. října a utrpení, které Hamás způsobil palestinskému lidu. Litujeme následného nárůstu antisemitismu, žádáme média, členy všech politických stran a širokou veřejnost, aby nazývali Hamás tím, čím je – teroristickou organizací – a požadujeme, aby policie použila plnou sílu zákona o terorismu proti jeho příznivcům,“ napsala Pearsonová.

Spolu s dalšími osobnostmi proto založila organizaci Britští přátelé Izraele, ve které se veřejnosti snaží představovat zvěrstva Hamásu, kvůli kterým přece není možné chodit po ulicích a křičet „smrt Izraeli“, jak to bylo vidět v již zmíněných městech.

Anketa Hrozí Evropě akutní nebezpečí islámského terorismu? Hrozí 97% Nehrozí 2% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 17675 lidí

Myšlenka britských přátel Izraele poprvé přišla od Laury Dodsworthové, autorky knihy A State of Fear. Laura byla zděšena scénami, kterých byla svědkem v televizi. „Během několika hodin po teroristických útocích se po celém světě konaly pochody se zpěvy ‚Smrt Izraeli‘ a ‚Zplynujte Židy‘ ještě předtím, než byla těla spočítána. Antisemitismus raketově vzrostl zde v Británii, která byla po stovky let bezpečným domovem pro Židy. Děti se příliš bály chodit do školy. Čím jsme se stali? Upřímně řečeno, udělalo se mi z toho špatně. Myslela jsem si, že to musí být čas, abych byla solidární s britskými Židy,“ uvedla spisovatelka.

„V Izraeli se patologové stále snažili identifikovat mladé návštěvníky festivalu ze zubních záznamů a vzorků DNA, protože jejich těla byla tak strašlivě spálena a zmasakrována, ale celebrity se rozhodly rychle změnit téma,“ doplnila Pearsonová.

Britská veřejnoprávní BBC podle Pearsonové až příliš straní Palestincům. Bylo to prý vidět např. po útoku na nemocnici al-Ahlí v Gaze.

„Jedním z nejkřiklavějších příkladů mediální zaujatosti byla zpráva BBC o explozi v nemocnici al-Ahlí v Gaze. Při výbuchu bylo zabito pět set lidí, informoval nás vzrušený reportér. Jak mohl někdo vědět, tak brzy po události, kolik přesně bylo obětí? Nemohli. Ale muž BBC, ostuda žurnalistiky a užitečný idiot pro propagandistickou mašinérii Hamásu, vzal vymyšlenou postavu teroristů za evangelium,“ napsala Pearsonová.

Naproti tomu podpora Izraele je v britském prostoru příliš málo viditelná a Pearsonová má za to, že především britští politici musejí pozvednout hlas a dát jasně najevo, že stojí po boku Izraele.

Psali jsme: „Končíš, Greto.“ Izrael tvrdě. Odhalena nejhorší zbraň Hamásu Budíček, konec války se blíží. Je čas normalizovat plyn z Ruska, vzkazuje vládě Paroubek Rakušan proti Vildumetzové. „500 000 Kč za jednoho.“ Migrace bylo ostré téma Spolu do voleb? „Výprask jim prospěje.“ „Budeme za blbce,“ zní

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama