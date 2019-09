Žaloba na prezidenta Zemana nemá racionální základ, soudí poslanec Juchelka

Hned v úvodu prozradil, že s nápadem, že rodiny se třemi a více dětmi by mohly dostat příspěvek na větší auto, přišel za premiérem Andrejem Babišem (ANO) on sám. V pozadí tohoto nápadu je prý snaha o to, udržet český důchodový systém při životě. Musíme mít děti, které budou v budoucnu financovat důchody budoucích seniorů. Lidé se přitom bojí mít třetí dítě, protože mají obavy, zda to rodina ekonomicky utáhne. „Potřebujeme podporovat vícečetné rodiny, které se dostávají do problémů u bydlení a u mobility,“ zdůraznil Juchelka.

Ing. Aleš Juchelka



poslanec

„Ale je to jen jedna z podpor vícečetných rodin. Budeme podporovat i matky samoživitelky zálohovým výživným,“ zdůraznil Juchelka. Dalším prorodinným opatřením je zvýšení rodičovského příspěvku z 220 tisíc na 300 tisíc. U tohoto opatření často zdůrazňují sociální demokraté, že s ním přišli oni.

Ke zvýšení porodnosti může podle zákonodárce pomoct i to, že máme až čtyřletou rodičovskou dovolenou, v čemž je Česká republika v Evropě, ale v podstatě i ve světě unikátní.

Ve druhé polovině rozhovoru prozradil, že nepodpoří senátní žalobu na prezidenta. „Zdá se mi, že je to víc politická záležitost, než že by to mělo nějaký racionální základ,“ vyjádřil svůj názor Juchelka. Za politikum považuje např. jmenování ministra kultury. Prezident Zeman v této věci podle Juchelky postupoval podle ústavy.

Ing. Miloš Zeman

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky

autor: mp